تويوتا كامري 2022 Toyota Camry سيارة القوة والفخامة والعملية أهم مواصفاتها ومميزاتها

تويوتا كامري 2022 Toyota Camry سيارة عصرية مصممة بلمسات فخمة وأنيقة، تصنف السيارة ضمن فئة سيارات سيدان التي تجمع ما بين الأناقة والرفاهية والعملية في آنٍ واحد، وتُعد شركة تويوتا Toyota أحد كبار رواد صناعة السيارات في العالم، ولذلك في أحدث موديل سيارات 2022 السيدان والعائلية الرياضية، تُنصف تويوتا كامري بأنها سيارة القوة والفخامة، فهي مصممة بخطوط براقة تمنحها لمسة الفخامة والرقي، إلى جانب تصميم المقصورة من الداخل بصفي من المقاعد إلا أن جميع المقاعد مدعمة بوسائل الترفيه والتسلية، بالإضافة إلى وسائل الراحة التي توفر الدعم لجميع الركاب، ولم يغفل مطوروا سيارات تويوتا الإصدارات الحديثة عن أهم وسائل الأمان التي تتفوق على معايير السلامة والجودة، وفيما يلي أهم مواصفاتها، وأقوى مميزاتها وسعرها.

تويوتا كامري 2022 Toyota Camry

تتوفر السيارة بتصميم مستحدث ومتطور ليضم لمسات أنيقة وفاخرة، كما تصنف ضمن سيارات سيدان متوسطة الحجم، بحيث تضم 5 مقاعد من الداخل تتميز بالراحة الكاملة والرفاهية، وخاصةً فيما يتعلق بتصميم المقصورة الداخلية وأدق التفاصيل ذات اللمسات الفاخرة، والتي تضفي المزيد من الفخامة لتصميم السيارة، كما أنها مدعومة بصندوق خلفي للتخزين سعة 15.1 قدم مكعب، ولذلك فهي من سيارات 2022 العائلية التي تصلح للعطلات الطويلة أيضًا.

تعتمد السيارة على محرك قوي يعمل بـ 4 سلندر، تبلغ سعته 2500 سي سي، كما يولد قوة 205 حصان، بينما يتوفر منها طراز يعمل بمحرك 6 سلندرات بسعة 3500 سي سي، ويولد قوة 301 حصان.

كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات مختلفة.

تتوفر سيارة كامري 2022 الجديد بـ 5 فئات منها (LE، SE، XLE، XSE و TRD)

المقعدين الأاماميين مزودين بشاشة 8 بوصة تعمل باللمس، أما عن برنامج المعلومات فهو Entune القوي متعدد المزايا.

السيارة مزودة بنظام صوتي استيريو مدعم بمكبرات صوت بعدد 6 موزعة بجميع أنحاء السيارة.

تُعد من السيارات الاقتصادية من حيث استهلاك الوقود، ويرجع ذلك للاختيار الذكي للمحرك V6 القوي، والذي يسهم في سهولة القيادة وتوفير الراحة التامة للسائق والركاب.

مقاعد مريحة قابلة للتعديل بعدة وضعيات، وخاصةً مقعد السائق فهو يمكن تعديله بـ 8 وضعيات مختلفة لضمان قيادة مريحة في المسافات الطويلة.

مزودة بنظام معلومات سهل الاستخدام يوفر الارشاد الكامل للسائق لعملية قيادة سهلة.

مساحة المقصورة الداخلية جيدة مما يوفر الراحة وحرية الحركة للركاب، وفقًا لما يتناسب مع وضعية الجلوس خاصتهم.

نظام التحكم في الثبات لتوفير قيادة آمنة لجميع الركاب.

مدعومة نظام الكبح التلقائي الذي يقي من التصادم.

نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل من نوع EBD.

مزودة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

أنظمة التحذير والتنبيه لتنشيط انتباه السائق.

مواصفات تويوتا كامري 2022مميزات Toyota Camry 2022أهم مميزات الأمان في سيارة كامري 2022سعر تويوتا كامري 2022 Toyota Camry

تتفاوت أسعار فئات سيارة تويوتا Camry 2022 الجديدة بالدولار الأمريكي، بينما يختلف سعرها تبعًا لأسعار العملات في جميع الدول، وإليكم تفاصيل الأسعار: