الأسطورة اليابانية وصلت.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بالسعودية الحديث عنها من خلال تلك الفقرات القادمة سيكون باستفاضة باعتبارها واحدة من بين أفضل موديلات السيارات والتي تتوفر في كافة الأسواق المحلية والعالمية، وبالنسبة للطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم التعرف على كل مواصفات السيارة فهذا ما سيكون من خلال القراء لسطور المقال القليلة القادمة والتي نهتم فيها بالعرض لمختلف المواصفات والتي تتمتع بها تلك السيارة، وأهم التطويرات والتحديثات والتي قد حرصت الشركة المنتجة على أن توفرها وتزود السيارة بها وفيما يأتي أهم المعلومات التي تخص أهم تجهيزات الأمان والكماليات التي تتوفر بالسيارة من الداخل.

سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بالسعودية

السيارة من النوع سوزوكي من أفضل أنواع ماركات السيارات وبالأخص الموديل فيتارا للعام ألفين اثنين وعشرين حيث أن السيارة توفر لكل من يقودها المزيد من الراحة والأمان طوال رحلة القيادة لتلك السيارة والتي تعد من السيارات الأكثر تميز باحتوائها على العديد من المواصفات الأقوى والتي تؤهلها لتكون أفضل سيارة متوفرة الآن بالأسواق حيث أن أهم مواصفاتها تتمثل فيما يلي ذكره من النقاط القادمة:

مواصفات السيارة سوزوكي فيتارا للعام 2022

من بين أهم المكونات الداخلية والتجهيزات الخاصة بالسيارة والتي تمتاز بمواصفات عالية ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة تعد محتوية على نوع من المحركات

القوية بالسعة التي تبلغ ألف وستمائة سي سي.

المحرك بالقوة مائة وأربعة حصان.

المحرك بالقوة مائة وأربعة حصان. عزم الدوران للمحرك يبلغ حوالي ثلاثمئة خمسة وسبعين نيوتن لكل متر.

السيارة متوفرة بأكثر من نسخة وتتنافس مع العديد من النسخ لأقوى ماركات السيارات المتواجدة بالتوقيت الحالي بالأسواق.

المصابيح الأمامية الخاصة بالسيارة تعد من النوع الأوتوماتيك.

تتوفر الأضواء بالصندوق الخلفي والمقبس يعمل بفرق جهد 12 فولت.

النظام الخاص بالفرامل من النوعية القابلة للانغلاق.

تكلفة الشراء للسيارة سوزوكي فيتار موديل عام 2022

تكلفة الشراء للسيارة تبدأ من خمسة وثمانين ألف ريال سعودي، بينما يبلغ السعر المتوسط للسيارة من موديل فيتارا مائة وعشر ألف ريال سعودي، وأغلى النسخ الخاصة بالسيارة تباع بمبلغ مائة أربعة وعشرين ألف ريال.