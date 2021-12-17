الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية، السيارة من الماركة المميزة تويوتا ومن الموديل راش بالتحديد من بين أكثر نوعيات السيارات والتي يتطلع لمعرفة مواصفاتها الكثير من الأشخاص من محبي الاطلاع عل كل مستجدات عالم السيارات الأحدث وأهم الموديلات ومواصفاتها المتاحة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن التجهيزات والتحديثات التي جرت على النسخة الأخيرة من السيارة راش، وفيما يأتي البيان المفصل والكامل عن السيارة وأهم ما يتوفر بمكوناتها الداخلية من مزايا، وأهم تجهيزات السلامة وأمان الاستخدام حيث تعتبر السيارة منافسة لأقوى موديلات السيارات والمتوفرة بالتوقيت الحالي بالأسواق المحلية والعالمية.مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية
قد تم الإعلان مؤخرا من قبل الكثير من الوكلاء ممن قد حصلوا على توكيلات للتوزيع الحصري لبعض الماركات التجارية لبعض السيارات بأنه تتوفر ماركات عالمية بمواصفات قياسية لموديلات عديدة ومن أهم تلك الموديلات المنافسة والأفضل هو الموديل راش المميز، كما أن مختلف الطرز المنافسة قد تقل في كفاءتها عن الموديل راش والذي يمتاز بالآتي من المواصفات القادمة:اهم مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية
الموصفات الرئيسية التي تتعلق بتلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة:
- السيارة تعد محتوية على المحرك من النوع الرباعي الاسطوانة.
- قوة المحرك حوالي مائة وثلاثة حصان.
- المحرك عزم دورانه مائة ستة وثلاثين نيوتن لكل متر.
- الناقل الحركي والذي يعد متصل بالمحرك من نوع الأوتوماتيك والمقسم لعدد ست حركات.
- المنظومة الخاصة بالدفع الخلفي لكل العجلات هي التي تعمل بها السيارة.
- سرعة السيارة القصوى تبلغ حوالي مائة وستين كم لكل ساعة.
- السيارة قوة سرعتها من وضعية مستوى الثبات وحتى السرعة مائة تصل لها السيارة خلال ثلاثة عشر ثانية.
- السيارة تعد مستهلكة لستة لتر من كمية الوقود المتاحة بالخزان لقطعها مسافة المائة كيلو متر.
- الأبعاد الخاصة بالسيارة تبلغ أكثر من أربع متر طول، ومتر وستة من عشرة للعرض.
- الارتفاع عن الأرض حوالي مائتين وعشرين ملي متر.
- الصندوق الخلفي الذي يتوفر بالسيارة يتواجد بالسعة التي تبلغ مائتين وتسعة لتر.
- العديد من الوسائل للأمان أثناء القيادة متوفرة بالسيارة
الوسوم
سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية، السيارة من الماركة المميزة تويوتا ومن الموديل راش بالتحديد من بين أكثر نوعيات السيارات والتي يتطلع لمعرفة مواصفاتها الكثير من الأشخاص من محبي الاطلاع عل كل مستجدات عالم السيارات الأحدث وأهم الموديلات ومواصفاتها المتاحة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن التجهيزات والتحديثات التي جرت على النسخة الأخيرة من السيارة راش، وفيما يأتي البيان المفصل والكامل عن السيارة وأهم ما يتوفر بمكوناتها الداخلية من مزايا، وأهم تجهيزات السلامة وأمان الاستخدام حيث تعتبر السيارة منافسة لأقوى موديلات السيارات والمتوفرة بالتوقيت الحالي بالأسواق المحلية والعالمية.مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية
قد تم الإعلان مؤخرا من قبل الكثير من الوكلاء ممن قد حصلوا على توكيلات للتوزيع الحصري لبعض الماركات التجارية لبعض السيارات بأنه تتوفر ماركات عالمية بمواصفات قياسية لموديلات عديدة ومن أهم تلك الموديلات المنافسة والأفضل هو الموديل راش المميز، كما أن مختلف الطرز المنافسة قد تقل في كفاءتها عن الموديل راش والذي يمتاز بالآتي من المواصفات القادمة:اهم مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية
الموصفات الرئيسية التي تتعلق بتلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة:
- السيارة تعد محتوية على المحرك من النوع الرباعي الاسطوانة.
- قوة المحرك حوالي مائة وثلاثة حصان.
- المحرك عزم دورانه مائة ستة وثلاثين نيوتن لكل متر.
- الناقل الحركي والذي يعد متصل بالمحرك من نوع الأوتوماتيك والمقسم لعدد ست حركات.
- المنظومة الخاصة بالدفع الخلفي لكل العجلات هي التي تعمل بها السيارة.
- سرعة السيارة القصوى تبلغ حوالي مائة وستين كم لكل ساعة.
- السيارة قوة سرعتها من وضعية مستوى الثبات وحتى السرعة مائة تصل لها السيارة خلال ثلاثة عشر ثانية.
- السيارة تعد مستهلكة لستة لتر من كمية الوقود المتاحة بالخزان لقطعها مسافة المائة كيلو متر.
- الأبعاد الخاصة بالسيارة تبلغ أكثر من أربع متر طول، ومتر وستة من عشرة للعرض.
- الارتفاع عن الأرض حوالي مائتين وعشرين ملي متر.
- الصندوق الخلفي الذي يتوفر بالسيارة يتواجد بالسعة التي تبلغ مائتين وتسعة لتر.
- العديد من الوسائل للأمان أثناء القيادة متوفرة بالسيارة
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