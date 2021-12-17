لعشاق القوة والآمان.. سيارة سوبارو XV فيس ليفت 2021 اليابانية مواصفات جبارة وسعر خيالي

سيارة سوبارو XV فيس ليفت 2021، أعلن أبو غالي موتورز توكيل سيارات سوبارو في السوق المصري، عن طرح Subaru xv فيس ليفت 2021 بشكل رسمي في مصر، مع تغيير في سعرها وبعض التغييرات البسيطة في تصميم السيارة الخارجي، فهي تعد كروس اوفر مُدمجة الحجم حيث أصبحت بتصميم أمامي وإكصدام أمامي مختلف، ونوافيكم بكل المواصفات الجديدة في السيارة موديل 2021من خلال موقعنا لكل زورانا الكرام فيما يلي.سيارة سوبارو XV فيس ليفت 2021
صرح الوكيل المحلي للعلامة اليابانية سوبارو في مصر، عن زيادة أسعار بعض الفئات من طراز XV فيس ليفت 2021 بالأسواق المصرية، والتي هي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الــــ SUV، كما أعلن وكيل سوبارو بالسوق المصري أن السيارة طراز XV فيس ليفت 2021 بلغت زيادة تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وذلك للفئتين الأولى والثالثة والتي تعد الأولى بعد طرح السيارة في ديسمبر الماضي.مواصفات سوبارو XV فيس ليفت
- تستمد سيارة سوبارو XV فيس ليفت قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي.
- كما ينتج قوة 114 حصان وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن / متر.
- بينما يتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك حيث تعتمد على الدفع الكلي.
- وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في غصون 13.1 ثانية.
- كما يبلغ متوسط استهلاكها للوقود بنحو 6.5 لتر عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.
- وقد تأتي أبعاد السيارة من الخارج بطول 4465 مم وعرض 1800 مم وارتفاع 1595 مم وسعة شنطة خلفية 380 لتر.
- بينما تشمل السيارة على عدد من وسائل الأمان والحماية أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS.
- كما بها نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD وفرامل يد كهربائية ونظام التحكم عند المنحدرات.
- وبها جنوط رياضية 17 بوصة ومصابيح ضباب خلفية LED، وعجلة قيادة قابلة للتعديل في كل الاتجاهات.
- وكذلك بها بعض الأنظمة الترفيهية كالكاميرا الخلفية ونظام الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك.
- وأيضاً بها شاشه عرض للمعلومات عالية الجودة مقاس 8 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED.
أسعار سوبارو XV فيس ليفت 2021
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- وجاءت أسعار الفئة الأولى من سوبارو XV فيس ليفت 2021 Full option بنحو 424,900 جنيه مصري بدلاً من 419,900 بزيادة نحو خمسة آلاف جنيه.
- كما جاءت الفئة الثانية منها Premium بسعر نحو 469,900 بدون زيادة.
- بينما الفئة الثالثة Luxury بسعر 504,900 جنيه مصري بدلاً من 499,900 بزيادة 5 آلاف جنيه.
الوسوم
سيارة سوبارو XV فيس ليفت 2021، أعلن أبو غالي موتورز توكيل سيارات سوبارو في السوق المصري، عن طرح Subaru xv فيس ليفت 2021 بشكل رسمي في مصر، مع تغيير في سعرها وبعض التغييرات البسيطة في تصميم السيارة الخارجي، فهي تعد كروس اوفر مُدمجة الحجم حيث أصبحت بتصميم أمامي وإكصدام أمامي مختلف، ونوافيكم بكل المواصفات الجديدة في السيارة موديل 2021من خلال موقعنا لكل زورانا الكرام فيما يلي.سيارة سوبارو XV فيس ليفت 2021
صرح الوكيل المحلي للعلامة اليابانية سوبارو في مصر، عن زيادة أسعار بعض الفئات من طراز XV فيس ليفت 2021 بالأسواق المصرية، والتي هي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الــــ SUV، كما أعلن وكيل سوبارو بالسوق المصري أن السيارة طراز XV فيس ليفت 2021 بلغت زيادة تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وذلك للفئتين الأولى والثالثة والتي تعد الأولى بعد طرح السيارة في ديسمبر الماضي.مواصفات سوبارو XV فيس ليفت
- تستمد سيارة سوبارو XV فيس ليفت قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي.
- كما ينتج قوة 114 حصان وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن / متر.
- بينما يتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك حيث تعتمد على الدفع الكلي.
- وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في غصون 13.1 ثانية.
- كما يبلغ متوسط استهلاكها للوقود بنحو 6.5 لتر عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.
- وقد تأتي أبعاد السيارة من الخارج بطول 4465 مم وعرض 1800 مم وارتفاع 1595 مم وسعة شنطة خلفية 380 لتر.
- بينما تشمل السيارة على عدد من وسائل الأمان والحماية أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS.
- كما بها نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD وفرامل يد كهربائية ونظام التحكم عند المنحدرات.
- وبها جنوط رياضية 17 بوصة ومصابيح ضباب خلفية LED، وعجلة قيادة قابلة للتعديل في كل الاتجاهات.
- وكذلك بها بعض الأنظمة الترفيهية كالكاميرا الخلفية ونظام الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك.
- وأيضاً بها شاشه عرض للمعلومات عالية الجودة مقاس 8 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED.
أسعار سوبارو XV فيس ليفت 2021
قد يهمك أيضًا
- وجاءت أسعار الفئة الأولى من سوبارو XV فيس ليفت 2021 Full option بنحو 424,900 جنيه مصري بدلاً من 419,900 بزيادة نحو خمسة آلاف جنيه.
- كما جاءت الفئة الثانية منها Premium بسعر نحو 469,900 بدون زيادة.
- بينما الفئة الثالثة Luxury بسعر 504,900 جنيه مصري بدلاً من 499,900 بزيادة 5 آلاف جنيه.
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