مواصفات وأسعار سيارة هيونداي i20 موديل 2022 السيارة العريقة

هيونداي i20 هي سيارة سوبر ميني ذات تاريخ طويل من كونها عملية، وتضع نفسها كمنافس للمفضلين، ظهر i20 N الساخن لأول مرة بعد 18 شهرًا فقط من ظهور الجيل الثالث من فتحة i20 التقليدية لأول مرة في مارس من العام الماضي، مما يسلط الضوء على تحول كبير في تطوير سيارات هيونداي تحت إشراف رئيس قسم البحث والتطوير في Hyundai-Kia، يتنافس موديل i20 من Hyundai مع Fiesta العادية من Ford (يتوفر الطراز ST فقط في أستراليا) و Volkswagen’s Polo و Toyota’s Polo، لذلك فإن i20 N هي أكثر من مجرد قوة أكبر تحت غطاء المحرك مقترنة بعجلات أكبر ونظام تعليق أقوى. مواصفات سيارة هيونداي 2022 HONDA i20 N محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني

150 كيلوواط @ 6000 دورة في الدقيقة / 275 نيوتن متر @ 1750-4500 دورة في الدقيقة

ناقل حركة يدوي بست سرعات

دفع أمامي مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق

عجلات F & R: 187.5 ، 215/40

ANCAP: لم يتم اختباره

وزن الفارغ: 1213 كجم

نسبة القوة إلى الوزن: 8.08: 1. (كجم: كيلوواط)

استهلاك الوقود الرسمي: 6.9 لتر / 100 كمسعة الوقود / النوع 40L / 91 RON

21.73 كيلو واط: لتر / 100 كيلو متر كفاءة الطاقة

0-60 كم / ساعة الوقت: 3.41 ثانية

0-100 كم / ساعة الوقت: 6.67 ثانية *

60-110 كم / ساعة: 4.27 ثانية *

عند 157.0 كم / ساعة ، يستغرق ربع ميل 14.72 ثانية.

0.728g هو أقصى تسارع.

وقت الكبح @ 100 كم / ساعة: 2.93 ثانية عند 35.85 مترًا *

1.265g أقصى تباطؤ

الخمول ديسيبل: 41/45 *

عند 60-100 كم / ساعة ، يكون الحد الأقصى لمستوى الديسيبل هو 88 *.

تبدأ من: 32.490 دولارًا أمريكيًا

مميزات سياراة 2022 HONDA i20 N المقصورة مجهزة جيدًا في الواقع، ولقد رأينا مجموعات سيارات الدفع الرباعي دون المستوى في السوق فقد بذلت Hyundai جهودًا كبيرة لضمان أن أول فتحة صغيرة لها تثير الإعجاب وتجذب أكبر عدد ممكن من المشترين على السياج، إحدى الميزات البارزة حيث يمكن رؤية لوحة رقمية أخرى مقاس 10.25 بوصة في صندوق السائق، مرة أخرى تفتقر العديد من السيارات الراقية وحتى الطرازات المتميزة إلى مجموعة رقمية بينما تفضل الأقراص الميكانيكية، تحتوي هذه الشاشة على بعض العناصر المرئية المثيرة للاهتمام وتختلف باختلاف أوضاع القيادة، غالبية التركيبات ونقاط اللمس مطلية أو مغطاة أو مغلفة بما يبدو أنها مواد عالية الجودة على الرغم من كونها سيارة هاتشباك صغيرة، إلا أنه لا يوجد صوت صغيري وصدى اعتدت الحصول عليه في سيارات كهذه. تبلغ مساحة الصندوق الخلفي 310 لترًا، وهو ما يقارن بشكل إيجابي مع معظم سيارات الهاتشباك المدمجة، بل إنه يتفوق على بعض سيارات الهاتشباك الأكبر حجمًا يمكنك أيضًا تسوية المقاعد الخلفية بالكامل للحصول على مساحة تخزين تبلغ 1123 لترًا حتى أن هناك بعض التخزين السري تحت الأرض لتلك الأشياء الصغيرة المزعجة التي لا يبدو أنها تبقى هناك. يمكن الوصول إلى أقصى طاقة عند 6000 دورة في الدقيقة ، عندما تحصل على 150 كيلو واط فقد سجلنا 0-100 كم / ساعة في 6.67 ثانية دون التحكم في الإطلاق و 7.21 ثانية مع التحكم في الإطلاق على متن السيارة أثناء الاختبار على طريقنا الخاص المعتاد، لسنا متأكدين مما إذا كنا قد استخدمناها بشكل صحيح، ولكن يبدو أن نظام التحكم في الإطلاق يسمح لك فقط باستخدام محدد سرعة قابل للتعديل، متبوعًا ببعض التحكم في الجر. مواصفات سيارة هيونداي 2022 HONDA i20 Nمميزات سياراة 2022 HONDA i20 N الوسوم

هيونداي i20 هي سيارة سوبر ميني ذات تاريخ طويل من كونها عملية، وتضع نفسها كمنافس للمفضلين، ظهر i20 N الساخن لأول مرة بعد 18 شهرًا فقط من ظهور الجيل الثالث من فتحة i20 التقليدية لأول مرة في مارس من العام الماضي، مما يسلط الضوء على تحول كبير في تطوير سيارات هيونداي تحت إشراف رئيس قسم البحث والتطوير في Hyundai-Kia، يتنافس موديل i20 من Hyundai مع Fiesta العادية من Ford (يتوفر الطراز ST فقط في أستراليا) و Volkswagen’s Polo و Toyota’s Polo، لذلك فإن i20 N هي أكثر من مجرد قوة أكبر تحت غطاء المحرك مقترنة بعجلات أكبر ونظام تعليق أقوى. مواصفات سيارة هيونداي 2022 HONDA i20 N محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني

150 كيلوواط @ 6000 دورة في الدقيقة / 275 نيوتن متر @ 1750-4500 دورة في الدقيقة

ناقل حركة يدوي بست سرعات

دفع أمامي مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق

عجلات F & R: 187.5 ، 215/40

ANCAP: لم يتم اختباره

وزن الفارغ: 1213 كجم

نسبة القوة إلى الوزن: 8.08: 1. (كجم: كيلوواط)

استهلاك الوقود الرسمي: 6.9 لتر / 100 كمسعة الوقود / النوع 40L / 91 RON

21.73 كيلو واط: لتر / 100 كيلو متر كفاءة الطاقة

0-60 كم / ساعة الوقت: 3.41 ثانية

0-100 كم / ساعة الوقت: 6.67 ثانية *

60-110 كم / ساعة: 4.27 ثانية *

عند 157.0 كم / ساعة ، يستغرق ربع ميل 14.72 ثانية.

0.728g هو أقصى تسارع.

وقت الكبح @ 100 كم / ساعة: 2.93 ثانية عند 35.85 مترًا *

1.265g أقصى تباطؤ

الخمول ديسيبل: 41/45 *

عند 60-100 كم / ساعة ، يكون الحد الأقصى لمستوى الديسيبل هو 88 *.

تبدأ من: 32.490 دولارًا أمريكيًا

مميزات سياراة 2022 HONDA i20 N المقصورة مجهزة جيدًا في الواقع، ولقد رأينا مجموعات سيارات الدفع الرباعي دون المستوى في السوق فقد بذلت Hyundai جهودًا كبيرة لضمان أن أول فتحة صغيرة لها تثير الإعجاب وتجذب أكبر عدد ممكن من المشترين على السياج، إحدى الميزات البارزة حيث يمكن رؤية لوحة رقمية أخرى مقاس 10.25 بوصة في صندوق السائق، مرة أخرى تفتقر العديد من السيارات الراقية وحتى الطرازات المتميزة إلى مجموعة رقمية بينما تفضل الأقراص الميكانيكية، تحتوي هذه الشاشة على بعض العناصر المرئية المثيرة للاهتمام وتختلف باختلاف أوضاع القيادة، غالبية التركيبات ونقاط اللمس مطلية أو مغطاة أو مغلفة بما يبدو أنها مواد عالية الجودة على الرغم من كونها سيارة هاتشباك صغيرة، إلا أنه لا يوجد صوت صغيري وصدى اعتدت الحصول عليه في سيارات كهذه. تبلغ مساحة الصندوق الخلفي 310 لترًا، وهو ما يقارن بشكل إيجابي مع معظم سيارات الهاتشباك المدمجة، بل إنه يتفوق على بعض سيارات الهاتشباك الأكبر حجمًا يمكنك أيضًا تسوية المقاعد الخلفية بالكامل للحصول على مساحة تخزين تبلغ 1123 لترًا حتى أن هناك بعض التخزين السري تحت الأرض لتلك الأشياء الصغيرة المزعجة التي لا يبدو أنها تبقى هناك. يمكن الوصول إلى أقصى طاقة عند 6000 دورة في الدقيقة ، عندما تحصل على 150 كيلو واط فقد سجلنا 0-100 كم / ساعة في 6.67 ثانية دون التحكم في الإطلاق و 7.21 ثانية مع التحكم في الإطلاق على متن السيارة أثناء الاختبار على طريقنا الخاص المعتاد، لسنا متأكدين مما إذا كنا قد استخدمناها بشكل صحيح، ولكن يبدو أن نظام التحكم في الإطلاق يسمح لك فقط باستخدام محدد سرعة قابل للتعديل، متبوعًا ببعض التحكم في الجر. مواصفات سيارة هيونداي 2022 HONDA i20 Nمميزات سياراة 2022 HONDA i20 N

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وأسعار سيارة هيونداي i20 موديل 2022 السيارة العريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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