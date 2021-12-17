قنبلة الموسم.. سيارة هيونداي اكسنت 2022 بمواصفاتها الجبارة واسعارها في السوق السعودي

سعر ومواصفات سيارة هيونداي اكسنت من أهم ما يحرص على التعرف عليه مختلف الأشخاص من محبي الاطلاع على تفاصيل كل جيد بعالم السيارات المليء بأحدث الموديلات والنسخ لأقوى الماركات التجارية بالأسواق المحلية والعالمية، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات المرغوب في التعرف عليها من قبل الكثيرين كما سنوضح المواصفات الأكثر تميز والتي تتمتع بها تلك السيارة الأكثر تميز، حيث أن السيارة من الموديل هيونداي أكسنت من أبرز الموديلات والتي تعد محتوية على الكثير من المواصفات والخصائص الأكثر تميز، والتي تعتبر من أفضل السيارة المنافسة بأقوى لتجهيزات والكماليات التي تتواجد بالسيارة

سعر ومواصفات سيارة هيونداي اكسنت

السيارة تحتوي على عدد من النسخ يبلغ خمسة وكل نسخة لها سعرها الخاص ولها مواصفاتها بدرجات معينة، ولكن هناك عامل مشترك ما بين مختلف الفئات الخاصة بالسيارة هيونداي من النوع الأكسنت وهي أن السيارات كلها ذات كفاءة تشغيلية عالية وتحتوي على الكثير من التجهيزات وأنواع الكماليات والتي تمتاز بها السيارة من هذا الموديل الأكثر تميز.

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت

المواصفات الخاصة بالسيارة نذكرها من خلال ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة هيونداي أكسنت من نوع السيارات ذات المحرك الرباعي الاسطوانات.

السيارة محركها يمتاز بالسعة ألف وستمائة سي سي.

يبلغ محرك السيارة من القوة ما يعدل مائة خمسة وعشرين حصان.

عزم دوران محرك السيارة يبلغ مائة ستة وخمسين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك مقسم لأربع سرعات.

معتمدة في نظامها على الجر الأمامي للعجلات.

المتوسط لاستهلاك الوقود يبلغ ستة ونصف لتر لقطع المسافة التي تصل مائة كيلو متر.

المتوسط لاستهلاك الوقود يبلغ ستة ونصف لتر لقطع المسافة التي تصل مائة كيلو متر. الانتقال السريع من وضع الثبات وحتى السرعة مائة كيلو متر تكون خلال 11 ثانية.

السيارة بارتفاع عن مستوى سطح الأرض يبلغ مائة سبعة وأربعين مل متر.

سعة لصندوق من الخلف ثلاثمئة تسعة وثمانين لترا.

السيارة من الفئة الأولى بسعر مائتي وسبعة عشر ألف جنيه.

السيارة من الفئة الثانية مائتي وسبعة وعشرين ألف جنيه.

تكلفة شراء السيارة هيونداي اكسنت