القوة اليابانية.. سيارة سوزوكي S-cross الجيل الثالث 2022 في السعودية بمواصفات رهيبة والسعر خيالي

أطلقت الشركة سيارة سوزوكي s-cross الجيل الثالث، وسوف نعلن اليوم عن كافة مزايا تلك السيارة، وعلى الرغم من أنها كانت متواجدة منذ عدة سنوات، إلا أنها لم تلفت الأنظار، ولكن بعد قيام الشركة المصنعة لها في اليابان بالعديد من التجديدات سواء أكان في الشكل الخارجي، أو التقنيات الداخلية، لذا عادت إليها الأنظار مرة أخرى.

سعر سيارة s-cross الآن 2022

بعد بحث آلاف الأشخاص عن سيارة السيارة الفئة الجديدة، قامت الشركة المصنعة مؤخرا بالإفصاح عنه، كما وفرت الشركة فئتين مختلفتين لتلك السيارة، الأولى موشن بسعر 24999 ريال سعودي، والثانية الترا بسعر 29799 ريال سعودي، وبالمقارنة بين السعر بالجنيه الاسترليني والسعر داخل السعودية، نجدهم واحد، وبعد ظهور تلك السيارة مؤخرا في المملكة نالت شهرة كبيرة، على الرغم من كونها جديدة، إلا أن التطورات الجديدة سرعان ما جذبت المواطنين لها.

مواصفات سيارة s-cross اليابانية 2022

تتميز تلك السيارة بأنها تحتوي على تلك المواصفات وهي: