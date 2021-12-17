القوة اليابانية.. سيارة سوزوكي S-cross الجيل الثالث 2022 في السعودية بمواصفات رهيبة والسعر خيالي

أطلقت الشركة سيارة سوزوكي s-cross الجيل الثالث، وسوف نعلن اليوم عن كافة مزايا تلك السيارة، وعلى الرغم من أنها كانت متواجدة منذ عدة سنوات، إلا أنها لم تلفت الأنظار، ولكن بعد قيام الشركة المصنعة لها في اليابان بالعديد من التجديدات سواء أكان في الشكل الخارجي، أو التقنيات الداخلية، لذا عادت إليها الأنظار مرة أخرى.سعر سيارة s-cross الآن 2022
بعد بحث آلاف الأشخاص عن سيارة السيارة الفئة الجديدة، قامت الشركة المصنعة مؤخرا بالإفصاح عنه، كما وفرت الشركة فئتين مختلفتين لتلك السيارة، الأولى موشن بسعر 24999 ريال سعودي، والثانية الترا بسعر 29799 ريال سعودي، وبالمقارنة بين السعر بالجنيه الاسترليني والسعر داخل السعودية، نجدهم واحد، وبعد ظهور تلك السيارة مؤخرا في المملكة نالت شهرة كبيرة، على الرغم من كونها جديدة، إلا أن التطورات الجديدة سرعان ما جذبت المواطنين لها.مواصفات سيارة s-cross اليابانية 2022
تتميز تلك السيارة بأنها تحتوي على تلك المواصفات وهي:
- سعة محرك سيارة سوزوكي الإصدار الجديد 127 حصان.
- سرعة السيارة 121 ميل/ ساعة.
- ظهرت تلك السيارة بالشكل الانسيبابي الجديد، وهذا ما جعلت الأنظار تنجذب إليها.
- تقوس العجلات في هذا الطراز مختلفة عن زي قبل، حيث تم تكبيرها، مما جعل حجم العجلات أكبر، وهذا ما لفت إليها النظر.
- كما يوجد شيء آخر زاد من جمال السيارة وهو القبضان الذي بأعلى السيارة، كما يوجد سبويلر بالخلف.
- تحتوي على أنوار ليد في الجزء الأمامي لها يصل عددهم إلى ثلاثة.
- راحة مستخدم السيارة هو الغرض الأساسي للشركة، لذا زودت السيارة بالرفاهيات المطلوبة وفقا للتكنولوجيا الحديثة والتطورات الموجودة حاليا.
- المصد الخلفي للسيارة تم تكبيره عن السابق، وهذا الشكل أعطى للسيارة الشكل الرياضي.
- مقاييس السيارة هي: الطول 430 سم، والعرض 1785، بينما الارتفاع 1585.
- تلك السيارة من نوعية السيارات السريعة بسبب البطارية التي بداخلها، جهدها يبلغ 48 فولت.
- تعمل تلك السيارة على سرعات مختلفة قد يصل عددهم إلى 6.
- الفرش الداخلي لها مصنوع من الجلد.
- يوجد بها شاشة صغيرة مقاسها 7 بوصة تعمل عن طريق اللمس.
- يوجد بها العديد من تجهيزات الأمان مثل نظام الفرامل، ونظام التحذير.
الوسوم
أطلقت الشركة سيارة سوزوكي s-cross الجيل الثالث، وسوف نعلن اليوم عن كافة مزايا تلك السيارة، وعلى الرغم من أنها كانت متواجدة منذ عدة سنوات، إلا أنها لم تلفت الأنظار، ولكن بعد قيام الشركة المصنعة لها في اليابان بالعديد من التجديدات سواء أكان في الشكل الخارجي، أو التقنيات الداخلية، لذا عادت إليها الأنظار مرة أخرى.سعر سيارة s-cross الآن 2022
بعد بحث آلاف الأشخاص عن سيارة السيارة الفئة الجديدة، قامت الشركة المصنعة مؤخرا بالإفصاح عنه، كما وفرت الشركة فئتين مختلفتين لتلك السيارة، الأولى موشن بسعر 24999 ريال سعودي، والثانية الترا بسعر 29799 ريال سعودي، وبالمقارنة بين السعر بالجنيه الاسترليني والسعر داخل السعودية، نجدهم واحد، وبعد ظهور تلك السيارة مؤخرا في المملكة نالت شهرة كبيرة، على الرغم من كونها جديدة، إلا أن التطورات الجديدة سرعان ما جذبت المواطنين لها.مواصفات سيارة s-cross اليابانية 2022
تتميز تلك السيارة بأنها تحتوي على تلك المواصفات وهي:
- سعة محرك سيارة سوزوكي الإصدار الجديد 127 حصان.
- سرعة السيارة 121 ميل/ ساعة.
- ظهرت تلك السيارة بالشكل الانسيبابي الجديد، وهذا ما جعلت الأنظار تنجذب إليها.
- تقوس العجلات في هذا الطراز مختلفة عن زي قبل، حيث تم تكبيرها، مما جعل حجم العجلات أكبر، وهذا ما لفت إليها النظر.
- كما يوجد شيء آخر زاد من جمال السيارة وهو القبضان الذي بأعلى السيارة، كما يوجد سبويلر بالخلف.
- تحتوي على أنوار ليد في الجزء الأمامي لها يصل عددهم إلى ثلاثة.
- راحة مستخدم السيارة هو الغرض الأساسي للشركة، لذا زودت السيارة بالرفاهيات المطلوبة وفقا للتكنولوجيا الحديثة والتطورات الموجودة حاليا.
- المصد الخلفي للسيارة تم تكبيره عن السابق، وهذا الشكل أعطى للسيارة الشكل الرياضي.
- مقاييس السيارة هي: الطول 430 سم، والعرض 1785، بينما الارتفاع 1585.
- تلك السيارة من نوعية السيارات السريعة بسبب البطارية التي بداخلها، جهدها يبلغ 48 فولت.
- تعمل تلك السيارة على سرعات مختلفة قد يصل عددهم إلى 6.
- الفرش الداخلي لها مصنوع من الجلد.
- يوجد بها شاشة صغيرة مقاسها 7 بوصة تعمل عن طريق اللمس.
- يوجد بها العديد من تجهيزات الأمان مثل نظام الفرامل، ونظام التحذير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوة اليابانية.. سيارة سوزوكي S-cross الجيل الثالث 2022 في السعودية بمواصفات رهيبة والسعر خيالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.