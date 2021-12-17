مازدا مياتا MX-5 تكشف الستار عن مواصفاتها الخرافية وأسعارها في مصر والسعودية والدول العربية

أطلقت شركة مازدا موتورز سيارة حديثة تدعى مياتا MX-5، كما وفرت لها ثلاث مختلفة بتجهيزات متباينة فيما بينهم، وقد أصدرت الشركة مؤخرا شكل لتلك السيارات، وزاد البحث عنهم وعن المواصفات التي تمتلكها تلك السيارات، لذا سوف نوفر لكم تقرير كامل عن مواصفات السيارات، ومميزاتهم أيضا، والفرق بين هذا الإصدار والإصدارات السابقة.

سيارة مياتا MX-5

سيارة مياتا MX-5 الذي زاد البحث عنها بعد إطلاق صورها الأخيرة على المواقع الالكترونية، وخاصة بعد الإعلان عن الثلاث إصدارات المتنوعة وهم مياتا كلوب، ومياتا سبورت، وجراند تورينج، وكلا الإصدارات السابقة يتوفر بهم خاصية الناقل الآلي بست سرعات، أما بالنسبة لفئة الجراند تورينج فتعتبر الأعلى سعرا.

بها مزود حركة واحد ولكنه يحتوي على 4 أسطوانات، سعة كل منهم 2 لتر، أي ينتج 181 حصان.

محرك السيارة به 4 سلندرات بسعة الفين سي سي، دفع خلفي.

بها العديد من مواصفات الأمان مثل كاميرا مخصصة للرؤية الخلفية، ماسحات للزجاج، خاصية الكبح التلقائي في أوقات الطوارئ.

المصابيح الأمامية لديها شعاعها عالي.

خزان الوقود لها سعته 45 لتر، حيث أنها تستهلك ما يقرب من 8.1 لتر، وذلك لكل 100 كم.

تلك السيارة سريعة حيث أنها تتحرك بسرعة في 6 ثواني من السكون إلى سرعة مائة كم.

تلك السيارة تمتاز بسهولتها في عدة أشياء منهم جودة الركوب، وسهولة حركة السقف لديها.

تتميز تلك السيارة الرياضية بكفاءتها في استخدام الوقود عن نظائرها.

حتى عند قيادة السيارة في السرعات المنخفضة تتميز بسلاستها وانسيابيتها.

محركها نشط.

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العديد من مكوناتها الداخلية من البلاستيك الصلب.

صندوق التحميل لديها يعتبر صغير، حيث لا يأخذ إلا حقيبة سفر واحدة.

نظام المعلومات بها صعب، كما أن نظام الترفيه بها معقد.

في حالة رفع الغطاء أثناء سيرها على طريق سريع، تصدر أصواتا مزعجة.

لا تتوفر تلك السيارة في مصر، والسعودية، وعمان.

بينما تتوفر في الإمارات بسعر 149900 درهم.

في دولة الكويت بسعر 14500 دينار.

بينما في دولة البحرين بسعر 14700 دينار.

في قطر بسعر 140000 ريال قطري.

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