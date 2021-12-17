أسطورة السيارات الفاخرة.. سعر ومواصفات سيارة بنتلي 2021 bentley في السعودية والدول العربية

بنتلي هي سيارة أمريكية معروفة وتتميز بقوتها وسرعتها وفخامتها يرغب العديد من السعوديين في استخدامه حيث أن قوة بعض فئاته الأخيرة وصلت إلى 626 حصانًا لأن المملكة مليئة بالأراضي المهجورة التي تحتاج إلى سيارة سريعة وبعيدة المدى، بنتلي 2021 التي تصل سرعتها القصوى إلى 333 كم / ساعة وبالتالي تختصر وقت السائق وتساعده في الوصول إلى وجهته بأمان وسرعة، وبسبب ظهور موديلات جديدة في صالات عرض المملكة وإليكم سعرومواصفات أسطورة السيارات بنتلي 2021 في السعودية والدول العربية.

تتوفر سيارات بنتلي في المملكة العربية السعودية بمواصفات مبهرة تميزها عن غيرها من السيارات في السوق، وفيما يلي بعض الميزات:

طرحت بنتلي سيارات Flying Spur 2021 في الأسواق العالمية، بمحرك 8 سلندر بسعة 6 لترات وإليكم بعض الخصائص الميكانيكية لهذا المحرك السيارة لديها زوجان 820 نيوتن متر، و يمكن للمحرك أن يولد 626 حصاناً أي 467 كيلووات، وتتسارع السيارة من حالة السكون إلى 100 كم / ساعة خلال 3.8 ثانية فقط، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 250 كم / ساعة.

تعتبر بنتلي كونتيننتال جي تي من أجمل السيارات التي نجدها متوفرة في السوق السعودي، حيث تبلغ قوتة محرك هذه السيارة 542 حصاناً كما نجد أن سيارات بنتلي عزم دوران 770 نيوتن، تتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 4.0 ثوانٍ فقط ، السرعة القصوى لهذه السيارة تكون مثيرة للإعجاب احيث أن بلغتلسرعة القصوى للسيارة 318 كم / ساعة.

مواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي سي 2021

تعتبر بنتلي كونتيننتال جي تي سي 2021 من أجمل السيارات في العالم، حيث تبلغ قوتها 542 حصانًا وعزم دوران يبلغ 770 نيوتن ، وتبلغ سرعتها القصوى 308 كيلومترات في الساعة.

سعر بنتلي 2021 في السعودية

قدمت بنتلي موتورز عددًا من المركبات المختلفة التي أثبتت نجاحها وهي معروفة الآن في المملكة العربية السعودية وفي السوق السعودية الأسعار الباهظة تتناسب مع قدراتهم الفريدة، وفيما يلي الأسعار: