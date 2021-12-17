أشهر السيارات الكهربائية 2022 على مستوى العالم مزاياهم و أسعارهم

أشهر السيارات الكهربائية 2022 ، أصبحت السيارات الكهربائية منتشرة في العالم ف السنوات الأخيرة، حيث تختلف وتتميز عن السيارات التي تعمل بالوقود، بأنها صديقة البيئة فلا تؤدي إلي انبعاثات ضارة للبيئة و أتربة وغيرها من المشاكل التي تُسببها السيارات الأخرى.

تتعدد من حيث الموديلات والأسعار والإمكانيات، وفي تلك المقالة سنوضح لكم مجموعة من أشهر السيارات الكهربائية العالمية، و سنوضح أهم التفاصيل حول كل سيارة منها، فتابع المقالة للتعرف على المزيد.

أشهر السيارات الكهربائية 2022

تختلف السيارات الكهربائية من حيث الموديلات والتقنيات الداخلية، ويمكنك الحصول على تلك السيارات لتستمتع بأنظمة القيادة الحديثة المعتمدة كليًا على الشحن الكهربي.

لذلك قامت مجموعة من شركات السيارات العالمية بتصنيع تلك السيارات الكهربائية و تتنافس عدد من الشركات بصناعتها بقدر عالي من الاحترافية، ومع زيادة الإقبال على شراء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، زاد وتنوع أشكال و موديلات هذه السيارات، و تزداد أيضاً مميزات السيارات و الأنظمة التي تحفظ آمان السائق و الركاب.

فيوجد عدد متنوع من السيارات الكهربائية، ومنها:

سيارة مرسيدس – Mercedes EQS

أطلقت شركة مرسيدس لصناعة السيارات، سيارة كهربائية جديدة، وهي تعتبر أول سيارة كهربائية بالكامل تقوم شركة مرسيدس بطرحها في الأسواق بتقنيات مميزة، تمتلك العديد من الإمكانيات الحديثة التي جعلتها المنافس القوى لسيارات تسلا.

قامت الشركة بتوفير عدد كبير من السيارات الكهربائية في الأسواق المصرية بنسختين وذلك في إطار الاستراتيجية التي تعمل من خلالها والتي تهدف إلى تعميم تجربة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في جميع الأسواق حول العالم، فالنسختين هما:

النسخة الأولى: يطلق عليها EQS450 حيث يعمل المحرك الخاص بها بقوة 329 حصان.

النسخة الثانية: تعرف باسم EQS 580 حيث وهي أعلى من النسخة الأولى حيث أنها تعمل بقوة 516 حصان.

شركة مرسيدس كانت قد أعلنت عن سيارتها الجديدة الكهربائية، وهي سيارة مرسيدس “S Class” التي تعد من السيارات الكهربائية الحديثة والتي صدرت حديثًا في بعض البلدان.

سيارة EQS تضم محركين كهربائيين.

المحرك الأول لسيارة مرسيدس بنز EQS يعمل بقوة 329 حصان.

بينما يصل العزم الأقصى للدوران لحوالي 550 نيوتن على المتر.

بينما تصل قوة المحرك الثاني لحوالي 516 حصان، بينما يصل عزم الدوران لحوالي 828 نيوتن على المتر.

السيارة الكهربائية من مرسيدس بنز تعمل بنظام دفع كلي.

سيارة مرسيدس Eqs تصل سرعتها لحوالي 96 كيلو متر في الساعة الواحدة.

بطارية السيارة تصل إلى حوالي 108,7 كيلوواط مع إمكانية أن تنتهي من شحنها في مدة سريعة تصل لحوالي 35 دقيقة فقط.

لذلك تعد من أشهر السيارات الكهربائية 2022.

التسارع: من 0 إلى 100 كم / ساعة في 5.5 ثانية وهذا في نسختها الأولى بمحرك 329 حصان، أما قدرة التسارع في نسختها الثانية بمحرك 516 حصان يمكن أن تتم في 4.1 ثانية

سعة البطارية: سيارة مرسيدس EQS تعمل ببطارية ليثيوم أيون تبلغ قدرتها 107.8 كيلو متر في الساعة، بمسافة قيادة حوالي 770 كيلو متر.

مسافة السير: تعمل من خلال نظام الدفع الرباعي من خلال محركين كهربائيين، وهذا يساعدها في أن تقطع مسافة من 0 إلى 100 كم في الساعة في حوالي 4 ثواني.

مساحة التخزين: تتمتع بمساحة تخزينية تصل إلى حوالي 22 قدم.

طول العجلات: 5 أمتار، العجلات مصنوعة من الالمونيوم القوى مقاس 19-20 بوصة.

مزودة بمجموعة من المصابيح الكهربائية التي تعمل من خلال خاصية الديجتال لايت، حيث أن هذه الخاصية تساعد في أن تعطى اضاءة نقية وصافية، متكيفة مع حالة الطريق والسيارات المجاورة.

مواصفات السيارةالمميزات

على الرغم من وجود أنواع متعددة من السيارات الكهربائية في مصر إلا أن سيارة اك يو اس تعتبر واحدة من أشهر السيارات الكهربائية.

وذلك لأنها تمتلك مجموعة من التقنيات التي تميزها عن غيرها والتي تتمثل في التالي:-

يتوفر في هذا النوع من السيارات الذي يتم تصنيفه ضمن أشهر السيارات الكهربائية في العالم بخاصية جديدة.

وهي إمكانية اتصال الهاتف المحمول مع السيارة، وذلك من خلال تطبيق خاص مزود من الشركة المصنعة شركة مرسيدس.

سيارة كهربائية لهذا فهي صديقة للبيئة ولا تُسبب أي أضرار من انبعاث غازات ضارة وعوادم ملوثة تؤثر بالبيئة.

تعمل هذه السيارة من خلال تكنولوجيا حديثة متطورة لا تتوفر في السيارات الأخرى.

حيث أن شركة مرسيدس قامت باستثمار جميع أدوات التكنولوجيا الحديثة في هذه السيارة.

السيارة تقوم بفلتر الهواء حيث أنه يوجد أسفل الغطاء الأمامي للسيارة والذي لا يمكن فتحه إلا في حالة الصيانة لذلك هي من أشهر السيارات الكهربائية 2022.

العيوب

بالرغم من المزايا المتعددة لهذه السيارة الكهربائية إلا أنه يعاب عليها:

سعرها مرتفع بالمقارنة ببعض السيارات الأخرى.

كما أن توفرها بلونين قد يكون غير مناسب وغريب للبعض الآخر.

2. سيارة تسلا إس – Tesla S

بالحديث عن أشهر السيارات الكهربائية، فهنا لابد أن نذكر هذا النوع من السيارات، حيث دخلت شركة تسلا الأمريكية أيضاً في صناعة عدد من الشركات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتحتل مكانة كبيرة في هذه الصناعة، وذلك بصناعتها سيارة تسلا أس، ومن مواصفات هذه السيارة الذكية التالي:

سعة المحرك: تعمل بواسطة محرك كهربائي قوى 422 حصان

التسارع: تصل قدرتها إلى100 كم/س خلال 4 ثواني فقط.

مسافة السير: تستطيع هذه السيارة بفضل محركها القوى أن مسافة 402 ميل ما يعادل 640 كم في الشحنة الواحدة.

السرعة: وصلت سرعتها إلى 153.05 ميل في الساعة (246 كم / ساعة)، أما سرعتها القصوى تصل إلى حوالي 322 كيلو متر في الساعة.

سعة البطارية: من 60 إلى 85 كيلو واط في الساعة، نوعها ليثيوم أيون.

المميزات

تتميز بعدد من المميزات المتعددة في مختلف موديلاتها المتنوعة ومنها:

الشكل الداخلي الأنيق وصناعته بالجودة العالية ذو دقة ومهارة من الشركة المصنعة له.

لهذا فهي تعد قطعة فنية فريدة من نوعها، حيث أنها تجمع بين أجمل ما في صناعة السيارات الإيطالية والبريطانية في وقت واحد.

يمكن شحن بطاريتها الكهربائية لتصل إلى 100% في وقت أقل من ساعة، لتستمر سرعتها وعملها لساعات متعددة.

تكلفتها في الطاقة الكهربائية أقل من تكلفة السيارات التي تعمل بالوقود.

بالإضافة إلى ذلك فهي تحافظ على البيئة.

ولا تؤثر عليها من انعدام السيارات وانبعاث الغازات الضارة للبيئة منه يجعل صحة الإنسان على مستوى العالم في حالة أفضل.

توفر السيارة الراحة التامة للسائق اثناء القيادة وذلك نظرًا لتزويدها بمجموعة من وسائل الترفيه والراحة المبتكرة والتي تعمل من خلال تكنولوجيا متطورة.

نظام تشغيل هذه السيارة يعتمد على تكنولوجيا حديثة حيث أنه يتم تشغيل السيارة من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميلها على الهاتف الخاص بك.

ومن خلال هذا التطبيق يمكنك فتح وغلق السيارة عن بعد بسهولة، كما أن هذه التطبيق الذكي يمكنك من مراقبة السيارة ويوفر لها عوامل حماية أكثر.

مزودة بشاشة ضخمة يمكن من خلالها التحكم في جميع أجزاء السيارة عن طريق اللمس.

يمكن تشغيل السيارة من خلال بطاقة ذكية يتم وضعها على الباب الامامي وتفتح السيارة بكل سهولة.

قد لا يمكن استخدامها في السفر لمسافات طويلة خاصة في حالة إذا لم تكون البطارية تستوعب قدر كبير من الشحن.

فهذه السيارات تتناسب مع المسافات القصيرة، وتسعى الشركة إلى معالجة هذه المشكلة.

كما أنها قد تحتاج إلى وقت كافي حتى يتم إعادة شحن البطارية الخاصة بها بالكامل.

العيوب3. بي إم دبليو آي إكس 2021 – BMW IX 2021

تدخل شركة بي إم دبليو السباق الخاص بصناعة السيارات الكهربائية، لتُضيف لرصيدها في صناعة السيارات الكهربائية والغير كهربائية.

لتطلق سيارة IX الكهربائية الجديدة كلياً، وذلك بشكل عالي من الدقة والكفاءة التي يمكن أن يحتاجها السائق أو مستخدمي السيارات بشكل عام، وقد حققت هذه السيارة أعلى نسبة من المبيعات في وقت قصير.

سعة المحرك: سيارة بي أم دبليو تعمل من خلال محرك قوي ومزدوج يصل في قوته إلى 500 حصان، لهذا يمكن تصنيف هذا النوع من السيارات على أنه من أشهر السيارات الكهربائية.

حجم السيارة: يتشابه حجم هذه السيارة مع حجم سيارة بي ام دبليو X5، ولكن مساحتها الداخلية أكبر منها.

حجم العجلات: من 20-21 بوصة، مصنوعة من الألمونيوم ومزودة بخاصية تبريد تلقائية وتفريغ الهواء.

مساحة تخزين السيارة: تمتلك مساحة تخزينه تقترب إلى 1550 لتر، يمكن استخدام هذه المساحة في عدة أغراض.

السرعة: سرعتها تصل إلى حوالي 100 كم في الساعة، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم في الساعة.

سعة البطارية: تعتمد هذه السيارة على بطارية بسعة 80 كيلو وات.

التسارع: من 0 إلى 100 كم / ساعة في 4.6 ثانية.

والسيارة يمكنك شحنها بسرعة شديدة حيث أنها تحتاج فقط إلى 10 دقائق تتجاوز مسافة 120 كيلو متر.

ويمكنك شحن البطارية بالكامل في 40 دقيقة فقط.

مواصفات السيارة

المميزات

أشهر السيارات الكهربائية 2022 التي أطلقتها شركة بي إم دبليو بها عدد كبير من المميزات والخصائص المتعددة ومنها:-

مزودة بعدد كبير من أنظمة الأمان والكاميرات والرادات التي يمكن متابعتها عن بعد بكل سهولة من خلال الهاتف.

تتميز بالتصميم الدقيق وتمتع بقدر عالي من التكنولوجيا.

هذا بالإضافة إلى أن شكل المقاعد الخاصة بالسيارة مصنوعة بشكل دقيق ومريح للغاية.

تحتوي على تكنولوجيا عالية وطرق لحفظ أمن السائق والركاب.

تعتبر أول سيارة كهربائية تدعم تقنية الجيل الخامس والتي يمكن من خلالها الاتصال السريع مع السيارات الأخرى بسهولة.

العيوب

ذكرت عدد من المصادر أنه يأخذ على هذا النوع من السيارات الكهربائية أنه: