سيارات موديلات 2020 و2021 بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل، ونبدأ عروض تقبيل السيارات اليوم مع هيونداي سوناتا 2020 فل كامل بنزين، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك 8 سرعات والممشى 88890 كيلو متر، السيارة من المالك الاول وجميع الصيانات في الوكالة مع وجود الفواتير. تتميز بنظام ذكي للمساعدة على الركن مع نظام الرؤية المحيطية 4 كاميرات، مزودة أيضاً ينظام المساعدة على تجنب الاصطدام الامامي مع نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ. تتميز السيارة أيضاً بـشاشة ملاحة مقاس 10.25 بوصة وبروجكتر، نظام صوتي بوز مكون من 12 سماعة، إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائياً وعدد 6 وسائد هوائية، سقف بانوراما وحساسات خلفية وأمامية. تتوفر السيارة للتنازل بدون مقابل بمدينة الرياض تم دفع 6 أشهر من القسط وقيمة القسط 1874 ريال، المتبقي سداد أقساط 3 سنوات + 45 ألف ريال دفعة أخيرة.

سيارات بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل

ثاني عروض تقسيط السيارات المستعملة في تقريرنا سيكون على جيب نيسان باترول SE 2021 بنزين، محرك 6 سلندر 4000 سي سي قير أوتوماتيك و الممشى 38 ألف كيلو متر، حساسات أمامية وخلفية، إضاءة بالكامل ليد وكاميرا خلفية، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، مقاعد في الصف الثالث، أقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية، تحكم من خلال المقود، تجهيزات سحب المقطورة، تشغيل السيارة عن بعد، مرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة،اتصال يو اس بي، مشغل سي دي،مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمان، ابل كاربلاي و6 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي، شاشة ترفيه وفتحة سقف.

تتميز بمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخمل. جميع فحوصات السيارة في حالة الوكالة يوجد عليها ضافات حماية واجهة واطراف الأبواب وأربعة طبقات نانو، تغييم خفيف عازل حراري على كامل الموتر، طبقة نانو على بطن السيارة وداخلية السيارة بضمان مدى الحياة. السيارة لا تزال بجميع اكياس الوكالة وتتوفر للتنازل بدون مقابل على البنك الاهلي بقيمة 3067 ريال للقسط، تم سداد 7 اقساط بمبلغ 21469 ريال والمبلغ المتبقي 256 ألف ريال. تعاني السيارة من حكة بسيطة لا تُذكر في الصدام الخلفي وحكة بسيطة جداً في الباب الايمن الخلفي.

سيارات للتنازل استكمال أقساط على الراجحي

العرض الثالث ضمن عروض تقبيل السيارات المستعملة لهذا اليوم على تويوتا كامري GLE 2020 هايبرد فئة نص فل، محرك هجين 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 68 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية وإضاءات ليد بالكامل، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية، تحكم من المقود ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، مشغل ديفيدي و6 مكبرات الصوت. تتميز السيارة أيضاً بفرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخمل بالإضافة إلى فتحة سقف. تتوفر للتنازل بدون مقابل بالشرقية، تبلغ قيمة القسط الشهري 2375 ريال والدفعة الأخيرة 31793 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 24 قسط و الأقساط المتبقية 36 قسط، وقيمة الكاش 88 ألف ريال.

أما العرض الأخير ضمن عروض تقسيط السيارات المستعملة بدون دفعة أولى سيكون على جيلي توجيلا 2021 فل كامل بنزين، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قير أوتوماتيك و الممشى 20 ألف كيلو متر، إضاءة ليد بالكامل، مصابيح أمامية ذاتية التشغيل، مصابية خلفية ضبابة وفتحة سقف بانوراما، مقعد سائق كهربائي مع إمكانية تسجيل المقاعد و6 وسائد هوائية، لوحة عدادات مقاس 12.3 بوصة مع دخول ذكي بدون مفتاح وكاميرا خلفية. السيارة للمالك الأول وجميع الصيانات بالوكالة، البدي والمحركات وكالة وعلى الشرط. تتوفر السيارة للتنازل بدون مقابل بمدينة الرياض لدى بنك الراجحي، تبلغ قيمة القسط الشهري 1752 ريال وقد تم دفع 8 أقساط، والمبلغ المتبقي 122 ألف ريال أقساط والكاش مبلغ 115 ريال.