تصفيات سيارات مستعملة للبيع بأسعار مخفضة وبدون أي شروط، نقدم لكم اليوم المتابعة الأسبوعية حول أفضل عروض بيع السيارات المستعملة بالحراج، حيث توفرت للبيع بالقطيف بالمنطقة الشرقيه سيارة فولكس واجن جيتا 2017 خليجي بنزين، ماكينة 4 سلندر سعة 2000 سي سي والجير أوتوماتيك تبترونيك والممشى 45 ألف كيلو متر فقط. السيارة باللون الرمادي مع داخلية باللون البيج تتميز بحساسات امامية وحساسات وكاميرا خلفية، مع شاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية محتوى الكاميرا، مدخل AUX ومسجل CD وتكييف خلفي. السيارة معها بطاقة جمركية مفحوصة وجاهزة للتسجيل في المرور، محرات وعضلات على الشرط لا تشكو من شئ والسعر المطلوب 47 ألف ريال.

تصفيات سيارات مستعملة بأسعار مخفضة

تتوفر للبيع بمدينة جدة سيارة كيا سورينتو مستعمل 2012 دبل بنزين فئة ستاندر، سيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي مع محرك 6 سلندر وجير أوتوماتيك والممشى 206 الف كيبلو متر، السيارة باللون الأسود والداخلية بيج 3 صفوف من المقاعد مع بودي خارجي نظيف بدون رش أو سمكرة. السيارة مفحوصة ومجددة مزودة بنظام توفير الوقود Eco كما أنها مزودة بعدد 2 مفتاح الأول ريموت والثاني عادي، مكيف أمامي وخلفي يعمل بكفاءة مع العلم أنه قد تم تغيير القطع الاستهلاكيه كاملة، السيارة فقط إلى تغيير شريحة البوري والباقي على الفحص تحتاج والسعر المطلوب 30 ألف ريال.

تتوفر للبيع بمدينة مكة المكرمة سيارة جيلي 2016 فل كامل بنزين، محرك 4 سلندر 2400 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 120 ألف كيلو متر، السيارة فل كامل مجددة ومفحوصة البودي والماكينة شرط لكن القير به بعض المشاكل ويحتاج صيانة. تتميز بشبك أمامي من الكروم وإطارات كروم للنوافذ، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، فتحة سقف وتحكم من خلال المقود في مثبت السرعة وعداد الرحلات والبلوتوث، وصل السوم على السيارة إلى 12 ألف ريال فقط.

سيارات مستعملة للبيع حراج السعودية

وفي آخر عروض السيارات المستعملة في متابعتنا اليوم توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة فورد تورس 2015، السيارة فئة فل كامل وارد سعودي توكيلات الجزيرة، محرك 6 سلندر جير أوتوماتيك والممشى 274 ألف كيلو متر، الماكينة وكالة بدون أي عطل وقد تم تغيير القير لوجود عطل في الشريحة والآن يعمل بكفاءة عالية، السيارة من المالك الاول لونها أبيض لؤلؤي واللون الداخلي بيج، البودي وكالة استعمال نظيف جداً لا يوجد أي حوادث أو خدوش.

تتمبز السيارة بإمكانية التشغيل عن بعد، دخول ذكي و التشغيل بصمه، مراتب جلد، تسخين مراتب وفتحه سقف، شاشه وسطية تدعم أبل كاربلاي مع حساسات وكاميرا خلفية، تحكم من خلال عجلة القيادة في مثبت السرعة ومقاعد بتحكم كهربائي، تم عمل حماية للمقدمة وأطراف الابواب منذ خروج السيارة من الوكالة في افضل المراكز المعتمدة، اسبير الوكالة لم يتم إستخدامه والسيارة بالكامل بحالة ممتازة وقد وصل السوم إلى 57 ألف ريال.