النسخة الجديدة من سيارة شانجي Q35 تبهر الجميع بإطلالتها المميزة مواصفات وسعر ولا في الأحلام

إنطلقت حاليا النسخة الجديدة من سيارة شانجي Q35، والتي أثارت إعجاب العديد من متابعي السيارات في الوطن العربي، لذا سوف نوفر لكم تفاصيل مجمعة عن تلك السيارة، ويأتي هذا النوع من الفئة الرياضية كروس أوفر، ولكن تلك النسخة الجديدة تمتلك رفاهيات عديدة، وبتجهيزات فنية أفضل، لذا عليكم متابعة مقالنا اليوم لمعرفة أحدث الأخبار.

الإصدار الجديد من سيارة شانجي Q35

تتمتع سيارة شانجي الجديدة بتطورات حديثة دخلت عليها، أهلتها كي تكون محط أنظار الجميع، سواء من وسائل الأمان أو الإمكانيات، أو المميزات المختلفة، وسعرها أيضا، لذا سوف نتناول كل هذا في الفقرات القادمة.

خزان الوقود لها يحمل 46 لتر.

أبعاد السيارة كالآتي: 4286 مم للطول، أما بالنسبة للعرض هو 1815 مم، والارتفاع 1665 مم.

قاعدة عجلاتها يبلغ طولها 2560 مم.

وزن السيارة 1270 كجم.

محرك السيارة مصمم على طراز CCVT، أما بالنسبة للسعة فهي 1500 سي سي، بها 16 صباب.

ناقل الحركة الخاص بها أتوماتيكي.

رباعية السرعات.

يوجد ناقل للحركة آخر يدوي، ولكن 5 سرعات.

يصل عزم الدوران: 148 نيوتن/ متر.

أقصى سرعة للسيارة 160 كم/ ساعة.

المحرك قوته 114 حصان.

استهلاك الوقود: 6.9 لتر/ 100 كم.

مواصفات الأمان لها كالآتي: قوة الكبح لها موزعة بالتساوي على العجلات، الفرامل بها تمنع الانغلاق، بها برنامج خاص للثبات الالكتروني، الوسائد الهوائية بها عددها ستة.

المرايات الجانبية بها بالكهرباء.

بها خاصية مميزة لمتابعة الضغط الخاص بالاطارات.

قفل السيارة مركزي.

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السيارة بها شاشة ملونة تعمل من خلال الأصابع، كما أن مقاسها 8 بوصة.

تحتوي على مرايا بالجوانب مزودة بإشارات ضوئية.

جميع الفرش بها جلد.

فتحة السقف بها مميزة.

تكييف الهواء بالسيارة أتوماتيكي.

مصابيح السيارة سواء من الأمام أو الخلف متوسطة الحجم.

رغم أن السيارة صينية إلا أن كمالياتها عالية الجودة.

يمكن ربط شاشاتها بهاتفك والتحكم من خلاله.

مقاس عجلاتها 17 بوصة، كما أنها مصنعة من الألومنيوم.

المقاعد المخصصة للأطفال بها الخلفية مثبتة.

بها وصلة USB.

يمكن التحكم في سماعات الصوت لديها من خلال عجلة القيادة.

تصميم وأبعاد سيارة شانجي 2022مواصفات السيارة شانجي الجديدة 2022مميزات سيارة شانجي الحديثة

سوف يتم إصدار تلك السيارة في الأسواق خلال الفترة القادمة.