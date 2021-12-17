السيارة العائلية جيلي أوكافانجو 2022 تنافس قطاع السيارات بمواصفاتها الخرافية وسعرها الخيالي

سيارة جيلي أوكافانجو 2022، كشفت شركة جيلي الصينية في السوق المصري عن سيارتها الجديدة العائلية جيلي أوكافانجو موديل 2022 رسمياً في الأسواق، لتنضم بذلك إلى منافسة شرسة بقطاع السيارات الكروس اوفر العائلية ذات الــ 7 مقاعد في مصر، وتصنف كسيارة كروس أوفر متوسطة الحجم، ويرجع منشأها للصين وتقدم الجيل الأول منها في إنتاجه عام 2020، فهي تطرح في السوق المصري لتنافس شيفروليه كابتيفا وشيري تيجو 8، وقد ظهرت السيارة بتصميم خارجي فاخر يرتكز على الجانب العملي في المقام الأول.

سيارة جيلي أوكافانجو 2022

استقبل السوق المصري رسمياً النسخة جيلي أوكافانجو موديل 2022 للمرة الأولى، وتقدم السيارة متعددة الاستخدامات عبر فئتين من التجهيزات مع باقة من المواصفات الفنية والتقنية، إلى جانب وسائل الحماية والأمان وعناصر الرفاهية وكذلك تقنية الهايبرد الأولى وسط موديلات الصانع الصيني في مصر.

تعتمد السيارة على محرك هايبرد 48 فولت سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 130 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة.

وعزم اقصى للدوران يبلغ 255 نيوتن / متر بين 1500 و 4000 لفة في الدقيقة.

كما تقدر القوة الاجمالية للسيارة مع نظام الهايبرد بـ 190 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وإجمالي عزم دوران 300 نيوتن / متر.

بينما تنتقل السرعة إلى منظومة العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيكي من 7 سرعات طراز DCT.

وتتسارع السيارة من وضع السكون حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في غضون 11 ثانية.

ويقدر استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

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ظهرت السيارة بمفهوم الاصدارات الرياضية متعددة الاستخدام حيث تضم مساحة تخزين خلفية تتسع لــ 257 لتر وتصل إلى 2050 لتر بتقنية طي المقاعد.

بالإضافة لمصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي صممت بطريقة ثلاثية الاداء.

بينما بها فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، مع واجهة امامية تضم لمسات فضية لامعة.

كما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة مدعومة بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2.815 مم.

تأتي الفئة الأولى أوتوماتيك من سيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 بسعر 399,900 جنيه.

كما تأتي الفئة الثانية أوتوماتيك من السيارة بقيمة قدرها 449,900 جنيه.

مواصفات جيلي أوكافانجوتصميم سيارة جيلي أوكافانجو 2022أسعار سيارة جيلي أوكافانجو 2022 الجديدة في السوق المصري