اسرع سيارات دفع رباعي 2022 الأكثر شهرة والأغلى سعرًا بالمواصفات

اسرع سيارات دفع رباعي 2022 ، سيارات الدفع الرباعي من أفضل أنواع السيارات التي تأتي بإمكانيات ومواصفات مختلفة كليًا، لأن المعروف عنها قدرتها على تسلق الطرق الوعرة، وغزوها للصحراء، بفضل محركها القوي، هذا بالإضافة لمساحتها الكبيرة التي جعلتها أيضًا أفضل سيارة عائلية، ولأن الجميع يبحث عن الأفضل دومًا سنقدم لكم اسرع سيارات دفع رباعي 2021، يتوفر بها كل المواصفات والإمكانيات، والأداء العالي، والثبات، وبالطبع التصميم الرائع سواء الداخلي أو الخارجي.

اسرع سيارات دفع رباعي 2022

تستحوذ سيارات الدفع الرباعي على إعجاب عدد كبير من الأشخاص، لأنهم وجدوها من أفضل الخيارات للاستمتاع بالسرعة أثناء القيادة، والثبات على الطرق الصعبة، والمساحة الواسعة، ومن أجل الحصول على كل مزايا امتلاك سيارة دفع رباعي، يجب اختيار أفضل سيارة دفع رباعي، وتلك هي اسرع سيارات دفع رباعي 2022:-

تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر 2700 سي سي.

ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

تصميمها الخارجي رائع طولها 4.99 متر.

عرضها 1.88 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.89 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.79 متر.

نظام الدفع الرباعي تأتي بتعليق أمامي مزدوج.

بالإضافة لتعليق خلفي بأربعة وصلات، من الأمام تأتي بشبك أمامي، ومصابيح أمامية ليد.

هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التقنيات الحديقة، نظام صوتي، نظام ترفيه، شاشة باللمس، تكييف أوتوماتيكي.

سعرها يبدأ من 2,300,000 جنيه.

سيارة تويوتا لاندكروز برادو 2022

حازت على لقب أفضل سيارة دفع رباعي بفضل تميزها في المساحة الواسعة.

والتي جعلتها أفضل السيارات العائلية، والإمكانيات المتطورة.

تأتي بتصميم داخلي أنيق رائع.

الثبات القوي وذلك بفضل قوة المحرك والعجلات.

يحصل السائق على قيادة مريحة، مع نظام طقم أمان شامل.

سعرها يبدأ من 865,000 جنيه مصري.

سيارة فولفو XC 40

مظهرها الخارجي كان سببًا رئيسيًا لجذب أكبر عدد من العملاء للحصول عليها.

تأتي بشكل وتصميم رائع من كل شيء.

وزادت مكانتها عند معرفة مزاياها الرائعة والتي جمعت كل المزايا التي يبحث عنها العملاء، مثل:-

ثبات القيادة، النظام الترفيهي الحديث، اقتصادية في استهلاك البنزين.

يبدأ سعرها من 1.450.000 جنيه مصري.

سيارة رينج روفر إيفوك اسرع سيارات دفع رباعي 2022

تأتي بسعر أقل من منافسيها لتكون أفضل سيارة دفع رباعي بسعر مناسب.

تحتوي على كل المزايا التي يحتاج لها السائق من أجل الشعور بالرفاهية والثبات عند القيادة.

كما أن مساحتها الواسعة وتصميمها الداخلي الأنيق.

ومظهرها الخارجي كان قادر على أن تكون هي الأفضل في كل شيء.

جاءت بنظام ترفيهي رائع.

وبهذا تكون قدمت السيارة كل المزايا التي يبحث عنها العملاء عند اختيار اسرع سيارة دفع رباعي.

يبدأ سعرها من 515000 جنيه مصري.

سيارة سكودا كاروك