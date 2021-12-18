شيفروليه أفيو 2021 – chevrolet aveo سعرها ومواصفاتها وأهم المزايا والعيوب

شيفروليه أفيو 2021 ، كل عام تصدر شركة شيفروليه اصدار جديد يجذب انتباه كل عشاق السيارات، وفي اصدار شيفروليه أفيو 2021 حققت كل ما يبحث عنه العملاء، حيث تفوقت في تقديم تصميم عصري أنيق تناسب كل الأذواق، وأيضًا بمساحة واسعة، وتوفير كل وسائل الأمان والراحة، وبالطبع المحرك القوي، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم مراجعة شاملة سعر ومواصفات شيفروليه أفيو 2021.

شيفروليه أفيو 2021

جاءت السيارة بتصميم عصري رائع من كل شيء، يتناسب مع جميع الأذواق، حتى أنها تفوقت هذا العام في المواصفات القياسية، وأدوات السلامة والأمان، عن منافسيها، وقدمت كل ما يبحث عنه العملاء، حتى في السعر أيضًا قادرة على المنافسة، وبجدارة.

جاءت السيارة بمزايا قوية بداية من التصميم الذي يأخذ شكل السيارات السيدان.

بخطوط عريضة أمامية باللون الفضي.

مع مصابيح أمامية تأتي بشكل انسيابي رائع، وفي المنتصف شعار الشركة بشكل بارز.

تأتي السيارة بمحرك قوي 4 سلندر 1600 سي سي.

بناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات، بعزم الدوران 4500 نيوتن عند 4000 لفة في الدقيقة.

تحتوي على أقوى نظام سلامة وأمان حيث يتوفر فيها خاصية أمان الأطفال، ثلاثة وسائد هوائية للسائق والراكب.

نظام الفرامل الكتروني مانع للانغلاق، أو للانزلاق مع خاصية ABS، بالإضافة إلى خاصية EBD.

مع نظام توزيع رائع للفرامل لكل أجزاء السيارة بالتساوي.

مقاس الجنوط 16 بوصة، مما يوفر ثبات أكثر للسيارة عند القيادة حتى مع السرعة العالية، وسعة خزان الوقود 45 لتر.

عجلة القيادة متعددة الوظائف مما يساعد في التركيز، والقيام بكل المهام دون الانشغال أثناء القيادة.

ارتفاع السيارة مناسب جدًا حيث يصل إلى 56 مم، مما يعمل على حماية السيارة من الصدمات أو إصابتها بالخدوش أثناء المطبات.

تأتي السيارة مع أقوى نظام ترفيهي رائع، بلوتوث، أي يو اكس، يو اس بي، مشغل أقراص سي دي، سماعات صوت نقية.

المسند الخلفي للسيارة قابل للطي، بالإضافة إلى توفر فتحة سقف تعمل بنظام الفتح والغلق البانورامي.

يتوفر بالسيارة عدد من الحساسات مثل حساس الإنذار عند تجاوز السرعة، الرجوع للخلف.

مساحة التخزين بالسيارة مثالية، حيث يتوفر بالمقاعد الأمامية جيوب بالأبواب، بالإضافة لتوفر حامل للأكواب.

تشمل على نظام انذار مانع للسرقة، وإمكانية فتح الشنطة بالريموت عند بُعد، ونظام تحكم بالمرايا الجانبية أوتوماتيكيًا.

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عيوب سيارة شيفروليه افيو 2021

لم تأتي تعليقات كثيرة على سيارة شيفروليه افيو 2021 سواء من الوكلاء أو العملاء، حتى في الثلاثة فئات المتوفرة من السيارة.

حيث قد تختلف الفئة الأولى من الثالثة التي تعتبر الأعلى فيها إلا في ناقل الحركة الأول يدوي 5 سرعات والثالثة 6 سرعات اوتوماتيكي.

أما العيوب فقد انحصرت في:-

مساحتها الداخلية في المقاعد الأمامية والخلفية قد تكون صغيرة بعض الشيء.

عدم توفر نظام طي المرايا الأوتوماتيكي.

سعر سيارة شيفروليه افيو 2021

يتراوح سعر سيارة شيفروليه افيو 2021 في مصر من 192 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه للفئة الثالثة.