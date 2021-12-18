مواصفات لاند روفر ديفندر 2022 Land Rover Defender سيارة الطرق الوعرة والمغامرات

لاند روفر ديفندر 2022 Land Rover Defender سيارة المغمارات والأجواء المثيرة، قوية، قيادتها ممتعة، تملك كل المقومات التي تجعلها من أفضل سيارات SUV في الوطن العربي، مواصفاتها عالية، تمنحك قيادة سلسة وآمنة على الطرقات، وأكثر ثبات مع السرعات العالية، وبالأخص أنها متوسطة الحجم، تملك محرك اقتصادي في استهلاك الوقود من النوع الهجين، يجمع بين نوعان من المحركات أحدهما بنزين، والأخر كهربائي، الإثنان معا يمنحها أداء لامثيل له، بجانب أنها أقل إضرار بالبيئة، فما هي مواصفات وحش Land Rover الجديد، وأسعارها في الأسواق.

مواصفات لاند روفر ديفندر 2022 Land Rover Defender

لاندروفر المركبة البريطانية الرائعة متاح منها نسخة ثنائية الأبواب، ورباعية، الاختلاف بينهما بتأكيد من حيث المساحة الداخلية، والسعر، سوف نسلط الضوء في هذا المقال على النسخة رباعية الأبواب ذات المساحة الرحبة، التي تصلح للاستخدامات المتعددة، العائلية والأسرية، سيارة استثنائية وعملية مظهرها الخارجي بمجرد النظر إليها يجعلك تشعر بالإنبهار، و تشعر بقوتها، شباك أمامية متينة سوداء اللون، وشباك سفلية للتهوية مع شعار land rover.

سيارة مجهزة لتجاوز أصعب الطرقات، والتضاريس، والاستمتاع بخوض المغامرات المثيرة سواء فوق الرمال، والتلال، أو المياه، والطرق الزلقة، أو الوحلة، مع إطارات قياس 22 بوصة مخصصة للتعامل مع كل الأوضاع، من ضمن التصميم الخارجي لى لاندر وفر وجود منفذ للوقود، وعلى الجانب الأخر منفذ أخر لشحن البطارية.

تصميم لاند روفر ديفندر 2022 من الداخل

تملك land rover defender مقصورة داخلية فاخرة ومريحة بعدد 5 مقاعد رائعة، للجلوس عليها بكل أريحية، مع مساحة جيدة للأرجل والرأس للأشخاص البالغين، يغطيها أجود أنواع القماش الفاخر والمتين، تدعم وجود مدفأة كهربائية بمقاعد الصف الأول، وإمكانية التعديل لأكثر من عشر وضعيات، ومساند للرأس، وأحدث تقنيات الترفية والمعلومات، بشاشة لمس 8 إنش، ونظام صوت قوي، وخاصية بلوتوث وواي فاي، والدخول الذكي، وشحن الهواتف.

محرك وقوة أداء 2022 Land Rover Defender

تلك السيارة المذهلة تتمتع بأداء خارق على الطرقات سر قوتها المحرك حيث تأتي بنوعين الأول يعمل بالبنزين تبلغ سعة خزان الوقود 2 لتر، رباعي الأسطوانات، يدعمه وجود محرك آخر كهربائي ببطارية سعة 19،2 كيلو وات تبلغ قوتهما معا 404 حصان، بمعدل تسارع 62 ميل خلال 5.6 ثانية، يأتي بنوعين من الشحن الأول سريع بقوة 50 كيلو وات يشحن البطارية خلال نصف ساعة بنسبة 80%، والأخر شاحن عادي بطيء نسبيا يعيد الشحن خلال ساعتين بنفس النسبة.