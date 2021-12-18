تويوتا لاندكروزر صالون Toyota Land Cruiser 2022 أقوي سيارات الدفع الرباعي

تويوتا لاندكروزر صالون Toyota Land Cruiser 2022 تأتي في مقدمة سيارات الدفع الرباعي في السعودية، ودول الخليج بوجه عام، تتمتع بشعبية كبيرة، ومحل إعجاب الملايين، حيث تمتلك مجموعة من المواصفات الخارقة التي تجعلها الأفضل بلا منازع، وحلم الكثير من الأشخاص الراغبين في إمتلاك سيارة مماثلة، مركبة عملية بكل معنى الكلمة تصلح لكل الاستخدامات، عائلية من الدرجة الأولى، مغامرة، قوية، صلبة، تتضمن أنظمة آمان عالمية، وأحدث وسائل الترفيه والمعلومات التي يسهل التعامل معها بكل سلاسة، تأتي بمحرك إقتصادي على الرغم من قوتها المهولة، تصميم داخلي وخارجي أنيق وفاخر، كل مايرغب به العميل متاح في لاندكروزر صالون 2022 إليكم التفاصيل في التقرير التالي.

تويوتا لاندكروزر صالون Toyota Land Cruiser 2022

المنافسة في أسواق السيارات شرسة للغاية، ليس أي مركبة تستطيع أن تحقق المعادلة الصعبة، وتنال إعجاب الجميع، لكن ذلك ما حدث مع لاندكروزر الأسطورية منذ ظهورها علي الساحة، وسر إستمرار تلك القوية، هو التطوير المستمر للسيارة، لتوافق كل وقت، وتتمشي مع رغبات العملاء، لو نظرنا إلى التصميم الخارجي يدل على القوة والمتانة، والعصرية، والقدرة على مواجهة أصعب الطرقات وأوعرها بكل ثبات وسلاسة.

تصميم هجومي مع زيادة حجم الشباك الأمامية، وخطوط عريضة، ذات طابع رياضي، وحضور طاغي، العجلات تم تزويدها بأقواس أكثر بروزاً من ذي قبل، المصابيح في الخلف والأمام تم إعادة تصميمها بطريقة عصرية وجمالية.

تصميم المقصورة الداخلية لاندكروزر صالون 2022

على الرغم من التطور الكبير والتحديثات التي طالت سيارة لاندكروزر إلى أنها مازالت تحتفظ بالطابع الكلاسيكي للمقصورة الداخلية، لكنها بتأكيد أكثر فخامة ، وأناقة، يسهل التعامل مع أنظمتها بدون تعقيدات، تحتوي علي شاشة لمس 12 بوصة، وتتكون المقصورة من 3 صفوف للمقاعد، فسيحة، ومريحة للركاب، مزودة بكل وسائل الراحة، مقاعد الصف الأخير يمكن طيها للحصول على المزيد من المساحة في الخلف.

محرك لاندكروزر صالون Toyota Land Cruiser

حتى تكتمل ملحمة القوة الخاصة بلاندكروزر صالون تأتي بمحرك ذو أداء خارق بقوة 409 حصان، ذو كفاءة عالية، ثماني الأسطوانات، يدعمه وجود ناقل حركة 10 سرعات، الجدير بالذكر أن شركة تويوتا قامت بإنقاص وزن Land Cruiser وذلك للحصول على أداء أفضل على الطرقات، وتجنب أنقلاب السيارة، تم تزويدها أيضا بنظام تعليق إلكتروني يزيد من سلاستها على الطرق القاسية.

أسعار لاندكروزر صالون 2022

تأتي سيارة لاندكروزر صالون بفئات متعددة في الأسواق السعودية يبلغ عددها 11 فئة، تبدأ من 210،600 ريال، وتزيد بشكل تدريجي حسب الفئة الأعلي وصولا إلى 352،700 ريال.