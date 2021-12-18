سيارة الاحلام.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية

سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، تلك السيارة تعد منضمة لقائمة السيارات من النوع الرياضي وتعد حاملة للكثير من الخصائص والمواصفات الأكثر تميز والتي تعتبر من أفضل المواصفات التي من الممكن أن نجدها في سيارة من ماركة عالمية مميزة، وبالنسبة لنوع السيارة إف جي كروز فهي من أقوى السيارات ذات التصميم الفريد من الخارج والمتسع والمريح من الداخل، وفيما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل المواصفات والتي تضمها تلك السيارة الأكثر تميز والتي تعد من السيارات ذات المظهر الأكثر تميز والأداء القوي مع تجهيزات ممتازة من الداخل، وعوامل السلامة جميعها قد حرصت الشركة المنتجة على تطويرها وتحديثها لمزيد من الأمن والسلامة أثناء القيادة.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

أهم المواصفات لسيارة اف جي كروزر من موديل عام 2022 في السعودية أنها تمتاز بالأداء القوي بسبب مكوناتها الداخلية والتي قد تم تحديثها لتلك النسخة الأكثر تميز حيث تعتبر من بين أهم السيارات من الطراز الياباني بالتقنيات التكنولوجية الفريدة والتي لها الكثير من الخصائص والتي تجعلها فريدة كنسخة من نسخ السيارات من موديلات قوية تنافس أقوى الماركات من السيارات الأخرى:

المحرك من النوع السداسي الاسطوانات وبالسعة أربعة لترات.

القوة الخاصة بالمحرك لتلك السيارة بالتقنيات اليابانية تبلغ مائتين ثمانية وستين حصان.

عزم دوران محرك سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 يبغ ثلاثمئة وثمانين نيوتن لكل متر.

التصميم الخارجي الخاص بالسيارة يمتاز بالقوة.

تتوفر مختلف المصدات التي تتواجد بالأمام من السيارة.

العجلات من خام الألومنيوم بالقياس الذي يبلغ حوالي سبعة عشر إنش.

متانة التصميم تتيح للسيارة المرور بالطرق الوعرة.

السيارة تمتاز بالبابين من الناحية الخلفية بالحجم الكبير وهذا ما ييسر التحميل لأمتعة الركاب بالسيارة.

تصميم سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 من الداخل

مقصورتها الداخلية تعد متسعة ورحبة وقد تمت الإضافة لصف ثالث من المقاعد والتي تتواجد بالخلف وهذا لمساحة أكبر للركاب.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية

السيارة تتوفر بالسعر الذي يبلغ مائة اثنين وثلاثين ألف ريال سعودي وهو السعر الأقل للسيارة من تلك الماركة والتي تعد أكثر تميز