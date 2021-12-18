اسعار ومواصفات سوزوكي سويفت بالكاش والتقسيط المريح تعرف الآن على السيارة

اسعار ومواصفات سوزوكي سويفت هي أحد النقاط البحثية التي يتم تداولها باستمرار من خلال موقع جوجل، حيث تعتبر ماركات سوزوكي للسيارات من أفضل أنواع الماركات المحلية والدولية، والتي تمتلك الكثير من المزايا التي تجعل الناس مهتمون بمعرفة أحدث ماركاتها وأحدث أسعارها، حيث أن السيارة من أهم الوسائل التي يحتاج لها أصحاب الأعمال والشركات والمشروعات من أجل الانتقال والسفر، وفي هذا المقال سنقوم بالتعرف على ماركة سوزوكي سويفت وأحدث أسعارها من أجل اختيار السيارة الأنسب طبقا للمواصفات المطلوبة.

اسعار ومواصفات سوزوكي سويفت

تمتلك سوزوكي سويفت مجموعة من المواصفات التي لابد من ذكرها من أجل معرفة مزايا هذه السيارة لشرائها، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:

هذه السيارة لديها محرك سعته 1200 وقوة 90 حصان.

تمتلك هذه السيارة محرك متصل نقال أتوماتيك ذو خمس سرعات، واقصى سرعة لتلك السيارة هي 190 كيلومتر في الساعة الواحدة، والحد الأقصى لعزم الدوران 108 نيوتن متر.

كما أن هذه السيارة تعتمد بشكل كلي على العجلات الأمامية في الجر والسرعة.

صندوق السيارة الخلفي واسع وكبير بسعة 215 لتر.

كما تقوم السيارة باستنفاذ 6 ونصف لتر من الوقود في مسافة قدرها 120 كيلو متر.

تمتلك السيارة نظام السرعة في وضع الثبات، حيث أنها لديها سرعة 120 كيلو متر في الساعة الواحدة في خلال 15 ثانية.

يوجد فيها نظام الملاحة الإلكتروني.

يوجد نظام تشغيل المحرك من خلال ضغطة على الزر.

كما يوجد مكيف عالي الكفاءة صيفاً وشتاءً.

وجود عجلة قيادة للكثير من المهام.

وجود كاميرات خلفية.

السماح بإمكانية طي أو فرد المرايات من كلال الجانبين.

وجود فرامل تنع الانغلاق.

يوجد نظام إلكتروني للفرامل.

يوجد كشافات وإضاءة من الأمام، كما يوجد إضاءة للنهار.

3850 ملم من في الطول.

1740 ملم في العرض.

1498 ملم في الارتفاع.

2455 ملم في طول العجلة.

130 ملم في بعد السيارة عن الأرض.

مواصفات سوزوكي من حيث الأمانأبعاد الشكل للسيارة سوزوكياسعار سوزوكي سويفت

تعتبر سيارة سوزوكي سويفت هي من أهم السيارات من نوعية الهاتش باك، حيث أنها متواجدة في السوق بسعرين السعر الأول 220 ألف جنيه، والسعر الثاني 250 الف جنيه، والسعر متغير حسب المواصفات التي تشتمل عليها السيارة.