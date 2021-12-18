العرض الجبار ب 800 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 بدون مقدم لمدة خمس سنوات

ب 800 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 وتعد أهم العروض الخاصة بالسداد لثمن تلك السيارة الأكثر تميز بالقسط على عدة أشهر وتتمتع السيارة بالعديد من المواصفات والتي تؤهلها لتكون من بين السيارات الأفضل والمعروضة بالكثير من المعارض التابعة لعبد اللطيف جميل ومجموعة المعارض التي تتبع الشركة توفر موديل برادو الياباني الأكثر تميز والذي يعد من بين أهم الموديلات التي تتوفر بالسوق المحلي والسوق العالمي وتتمتع بالكثير من التجهيزات التي تؤهلها لتكون السيارة الأكثر طلبا بسبب أهم ما تحتويه من مزايا بالتكوين والتجهيز الداخلي الخاص بها، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات الخاصة بالسيارة، والعرض التقسيطي الخاص بالسيارة وأهم مزاياه.

أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022

السيارة تتمتع بالكثير من المواصفات والتجهيزات والتي تجعلها متميزة أكثر من السيارات الأخرى ومنافسة للكثير من الطرز والموديلات العالمية حيث أن الموديل برادو قد تم تحديثه بأفضل التقنيات اليابانية والتي تجعله من أهم الموديلات التي تتوفر بالتوقيت الحالي من السيارات ذات الأغراض المتعددة والتي تتحمل السير بالطرق الوعرة حيث تتوفر بالمواصفات التالية:

السيارة بقوة محرك تبلغ مائة وأربعين حصان.

جنوط السيارة بالمقاس 18 بوصة.

المصابيح التي تتوفر لإضاءة السيارة تتوفر بإضاءة ليد الموفرة لاستهلاك الكهرباء.

متوفرة بخيارات عديدة من حيث الألوان.

الزجاج الخاص بالسيارة من النوع الذي يمنع الإزعاج ووصول الصوت من الخارج لداخل السيارة يعد منعدم.

عزم دوران المحرك يبلغ ثلاثمئة خمسة وثمانين نيوتن لكل متر.

القسط يتم السداد له بصفة شهرية.

السداد يكون على مدة حدودها خمس سنوات فقط.

الثمن الكامل للسيارة لا يتعدى مائتين وثمانية وعشرين ألف ريال سعودي.

الدفعة الأولى لا بد من سدادها ولا تزيد عن مائة وتسعين ألف ريال سعودي.

الدفعة النهائية يصل المبلغ الخاص بها لنحو مائة وخمسة ريال سعودي.

النسبة الخاصة بالفائدة على السعر الخاص بالسيارة أربعين في المائة.

الثمن الخاص بها بعد الإضافة للقيمة الضريبية 356 ألف ريال سعود

ب 800 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022