أقوي عروض تقسيط…. عروض تقسيط سيارة شانجان  السفن  2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي، تعد سيارة شانجان من سيارات سيدان التي تعمل من خلال الدفع الأمامي وتتميز بتوفر العديد من الكماليات على مستوى الرفاهية داخل السيارة بالإضافة إلى سعرها الاقتصادي وتتوفر بأكثر من فئة في السوق السعودي كما يمكن الاختيار بين أكثر من خمسة ألوان حيث انه مطروحة لترضي كافة الأذواق كما يختلف مواصفات المحرك للسيارة في الفئة الأولي عن الفئة الثانية والثالثة.

عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي

يمكن الحصول على عرض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات .

ويتم الحصول على السيارة من شركة المجدوعي عن طريق تقديم طلب التقسيط، ثم ينتظر العميل رد الشركة عليه وتحديد قيمة القسط وتحديد المقدم .

تتميز سيارة شانجان السفن 2022 بمحرك تبلغ قوته 101 حصان وتبلغ سعته 1400 سي سي.

كما يصل عزم الدوران المحرك إلى 135 نيوتن لكل متر، وتتميز بناقل الحركة مانيوال

ويعمل من خلال خمس سرعات وتلك المواصفات يتميز بها سيارات الفئة الأولى من شانجان السفن 2022.

أما الفئتان الثانية والثالثة فيصل عزم دوران المحرك فيها إلى 145 يوم لكل متر أما سعة المحرك فتبلغ 1500 سي سي.

ويأتي المحرك بقوة 107 حصان، وهو مزود بأربع أسطوانات.

ناقل الحركة أوتوماتيكي ويتميز بخمس سرعات.

تتراوح أبعاد سيارة شانجان ألسفن 2022 ما بين 1725 مليمتر للعرض و ترتفع بمقدار 1490 مليمتر، بينما يبلغ طول السيارة 4390 ملليمتر.

تصل سعة حقيبة السيارة الخلفية إلى 382 لتر.

مواصفات سيارة شانجان السفن 2022

تتميز سيارة شانجان ألسفن بوجود مكيف هوائي كما تشتمل على شاشة للمعلومات ومكبرين للصوت.

تحتوي على بلوتوث ومدخل usb.

يوجد بها فرامل مانعة للانزلاق.

تحتوي على مرايا جانبية تعمل بالكهرباء كما يوجد بها وسائد هوائية.

يمكن التحكم في مقعد السائق كما يوجد بها مثبت للسرعة.

تشمل 4 مكبرات صوتية وشاشة بمقاس 7 بوصة الوسائط.

بها مصابيح هالوجين كهربائية بالجهة الأمامية للسيارة.

تتوفر سيارة شانجان ألسفن ب 5 ألوان مختلفه منها الأبيض والأحمر والأسود والأزرق والفضي.

يوجد بالسيارة نظام الثبات الإلكتروني.

تتميز بوجود واجهة أنيقة من الشبك الأسود عليها شعار شانجان الذي صنع من الكروم اللامع.

مميزات سيارة شنجان السفن 2022

تبدأ أسعار الفئة الأولى من سيارة شانجان السفن من 32,900 ريال سعودي.

بينما تبدأ أسعار الفئة الثانية المطروحة من السيارة من 36,900 ريال سعودي.

أسعار سيارة شانجان ألسفن في المملكة العربية السُّعُودية