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أقوي عروض تقسيط…. عروض تقسيط سيارة شانجان  السفن  2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

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أمل ياسين 0 تبليغ

عروض تقسيط سيارة شانجان  السفن  2022 من المجدوعي، تعد سيارة شانجان من سيارات سيدان التي تعمل من خلال الدفع الأمامي وتتميز بتوفر العديد من الكماليات على مستوى الرفاهية داخل السيارة بالإضافة إلى سعرها  الاقتصادي وتتوفر بأكثر من فئة في السوق السعودي كما يمكن الاختيار بين أكثر  من خمسة ألوان حيث انه مطروحة لترضي كافة الأذواق كما يختلف مواصفات المحرك للسيارة في الفئة  الأولي عن الفئة الثانية والثالثة.

أقوي عروض تقسيط.... عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

عروض تقسيط سيارة شانجان  السفن  2022 من المجدوعي

عروض تقسيط سيارة شانجان  السفن  2022 من المجدوعي

  • يمكن الحصول على عرض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات .
  • ويتم الحصول على السيارة من شركة المجدوعي عن طريق تقديم طلب التقسيط، ثم ينتظر العميل رد الشركة عليه وتحديد قيمة القسط وتحديد المقدم .
مواصفات سيارة شانجان  السفن  2022
  • تتميز سيارة شانجان  السفن  2022  بمحرك تبلغ قوته 101 حصان  وتبلغ سعته 1400 سي سي.
  • كما يصل عزم الدوران المحرك إلى 135  نيوتن لكل متر،  وتتميز  بناقل الحركة مانيوال
  • ويعمل من خلال خمس سرعات  وتلك المواصفات يتميز بها سيارات الفئة الأولى من شانجان السفن 2022.
  • أما الفئتان  الثانية والثالثة فيصل عزم دوران المحرك فيها إلى 145 يوم لكل متر أما سعة المحرك فتبلغ 1500 سي سي.
  • ويأتي المحرك بقوة 107 حصان،  وهو مزود بأربع أسطوانات.
  • ناقل الحركة أوتوماتيكي ويتميز بخمس سرعات.
  • تتراوح أبعاد سيارة شانجان ألسفن 2022  ما بين  1725  مليمتر للعرض و ترتفع بمقدار  1490 مليمتر،  بينما يبلغ طول السيارة 4390 ملليمتر.
  • تصل سعة حقيبة السيارة الخلفية إلى 382 لتر.

أقوي عروض تقسيط.... عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

مميزات سيارة شنجان السفن 2022
  • تتميز سيارة شانجان ألسفن  بوجود مكيف هوائي  كما تشتمل على شاشة للمعلومات  ومكبرين للصوت.
  • تحتوي على بلوتوث ومدخل usb.
  • يوجد بها فرامل مانعة للانزلاق.
  • تحتوي على مرايا جانبية تعمل بالكهرباء كما يوجد بها وسائد هوائية.
  • يمكن التحكم في مقعد السائق كما يوجد بها مثبت للسرعة.
  • تشمل 4 مكبرات صوتية وشاشة بمقاس 7 بوصة الوسائط.
  • بها مصابيح هالوجين كهربائية بالجهة الأمامية للسيارة.
  • تتوفر سيارة شانجان ألسفن ب 5  ألوان مختلفه منها الأبيض والأحمر والأسود والأزرق والفضي.
  • يوجد بالسيارة نظام الثبات الإلكتروني.
  • تتميز بوجود واجهة أنيقة  من الشبك الأسود عليها شعار شانجان الذي صنع من الكروم اللامع.

أقوي عروض تقسيط.... عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

أسعار سيارة شانجان ألسفن  في المملكة العربية السُّعُودية
  • تبدأ أسعار الفئة الأولى من سيارة شانجان السفن من 32,900 ريال سعودي.
  • بينما تبدأ أسعار الفئة الثانية المطروحة من السيارة من 36,900 ريال سعودي.

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عروض تقسيط سيارة شانجان  السفن  2022 من المجدوعي، تعد سيارة شانجان من سيارات سيدان التي تعمل من خلال الدفع الأمامي وتتميز بتوفر العديد من الكماليات على مستوى الرفاهية داخل السيارة بالإضافة إلى سعرها  الاقتصادي وتتوفر بأكثر من فئة في السوق السعودي كما يمكن الاختيار بين أكثر  من خمسة ألوان حيث انه مطروحة لترضي كافة الأذواق كما يختلف مواصفات المحرك للسيارة في الفئة  الأولي عن الفئة الثانية والثالثة.

أقوي عروض تقسيط.... عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

عروض تقسيط سيارة شانجان  السفن  2022 من المجدوعي

عروض تقسيط سيارة شانجان  السفن  2022 من المجدوعي

  • يمكن الحصول على عرض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات .
  • ويتم الحصول على السيارة من شركة المجدوعي عن طريق تقديم طلب التقسيط، ثم ينتظر العميل رد الشركة عليه وتحديد قيمة القسط وتحديد المقدم .
مواصفات سيارة شانجان  السفن  2022
  • تتميز سيارة شانجان  السفن  2022  بمحرك تبلغ قوته 101 حصان  وتبلغ سعته 1400 سي سي.
  • كما يصل عزم الدوران المحرك إلى 135  نيوتن لكل متر،  وتتميز  بناقل الحركة مانيوال
  • ويعمل من خلال خمس سرعات  وتلك المواصفات يتميز بها سيارات الفئة الأولى من شانجان السفن 2022.
  • أما الفئتان  الثانية والثالثة فيصل عزم دوران المحرك فيها إلى 145 يوم لكل متر أما سعة المحرك فتبلغ 1500 سي سي.
  • ويأتي المحرك بقوة 107 حصان،  وهو مزود بأربع أسطوانات.
  • ناقل الحركة أوتوماتيكي ويتميز بخمس سرعات.
  • تتراوح أبعاد سيارة شانجان ألسفن 2022  ما بين  1725  مليمتر للعرض و ترتفع بمقدار  1490 مليمتر،  بينما يبلغ طول السيارة 4390 ملليمتر.
  • تصل سعة حقيبة السيارة الخلفية إلى 382 لتر.

أقوي عروض تقسيط.... عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

مميزات سيارة شنجان السفن 2022
  • تتميز سيارة شانجان ألسفن  بوجود مكيف هوائي  كما تشتمل على شاشة للمعلومات  ومكبرين للصوت.
  • تحتوي على بلوتوث ومدخل usb.
  • يوجد بها فرامل مانعة للانزلاق.
  • تحتوي على مرايا جانبية تعمل بالكهرباء كما يوجد بها وسائد هوائية.
  • يمكن التحكم في مقعد السائق كما يوجد بها مثبت للسرعة.
  • تشمل 4 مكبرات صوتية وشاشة بمقاس 7 بوصة الوسائط.
  • بها مصابيح هالوجين كهربائية بالجهة الأمامية للسيارة.
  • تتوفر سيارة شانجان ألسفن ب 5  ألوان مختلفه منها الأبيض والأحمر والأسود والأزرق والفضي.
  • يوجد بالسيارة نظام الثبات الإلكتروني.
  • تتميز بوجود واجهة أنيقة  من الشبك الأسود عليها شعار شانجان الذي صنع من الكروم اللامع.

أقوي عروض تقسيط.... عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من المجدوعي لمدة 5 سنوات وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

أسعار سيارة شانجان ألسفن  في المملكة العربية السُّعُودية
  • تبدأ أسعار الفئة الأولى من سيارة شانجان السفن من 32,900 ريال سعودي.
  • بينما تبدأ أسعار الفئة الثانية المطروحة من السيارة من 36,900 ريال سعودي.
محمد الشيخ

محمد الشيخ

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