عشاق المغامرة والتحدي سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022..بمواصفات وأمان وسعر مذهل

سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022 سيارة السلامة والأمان والأناقة والتميز، التي لها القدرة على التحمل تم تجهيز تويوتا إف جي كروزر 2022 بمحرك قوي لجعل السيارة أكثر ثباتًا على الطرق الصعبة ولتوفير تجربة قيادة أكثر راحة على التضاريس الصعبة، وتعتبر من أفضل الميزات التي يمكن العثور عليها في سيارة من علامة تجارية عالمية معروفة وبالنسبة لنوع السيارة FJ Cruise فهي هي واحدة من أقوى مع تصميم خارجي فريد ومساحة داخلية واسعة وداخلية مريحة لتحسين سلامة القيادة يجب تطويرها وتحديثها سنستعرض مواصفات وأسعار Toyota FJ Cruiser 2022 في السطور التالية.

سيارة قيادة آسرة تتميز بالقدرة على المناورة وعملية وقوية ومناسبة تمامًا لروح الشباب.

تحتوي السيارة على محرك سداسي الأسطوانات مسؤول عن قوة السيارة وقدرتها على المناورة والقدرة على الحفاظ على التحكم الكامل أثناء القيادة.

المحرك لديه إزاحة 4.0 لتر وعزم دوران 380 نيوتن متر ، وبقوة قصوى تبلغ 268 حصانًا وسرعة قصوى تبلغ 5600 دورة في الدقيقة

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.

تعمل السيارة بنظام دفع رباعي دائم وهي معروفة بخفتها وخفة حركتها على الطريق.

إنه مزود بقفل ميل خاص لمخرج رملي سريع.

وتتميز السيارة بعدة ميزات تجعلها تتقدم على منافسيها من حيث الجودة في الأداء والجودة في المواد المستخدمة في التصميم الخارجي والداخلي للمسكن.

تمت إعادة اكتشاف غالبية الميزات الداخلية خلف طبقة من المطاط، مما يوفر للسائق والركاب المتانة والعملية من حيث النظافة والمتانة ومقاومة الماء.

السيارة بها فتحة كبيرة تجعل شحن وتفريغ السيارة أسهل.

توفر أحزمة مقاعد السيارة الراحة والأمان للسائق من خلال تقليل تأثير الاصطدام لا سيما أثناء القيادة على طرق غير ممهدة أو معرضة للحوادث.

تسمح كاميرا الرؤية الخلفية للسائق بمراقبة ما يحدث خارج محيط السيارة مما يسمح له برؤية ما يجري بسهولة أكبر.

مواصفات تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة متوفرة بسعر مائة واثنان وثلاثون ألف ريال سعودي وهو أقل سعر لسيارة من هذه الماركة المرموقة الأكثر تميزً في المغامرات والتحديات الرياضية