أيقونة فورد الجديدة شاحنة f-150 رابتر للطرق الواعرة والصحاري وتصميمها الخارجي الانسيابي

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أسدلت فورد الستار على شاحنة f-150 رابتر التي تعتبر أيقونة جديدة لقيادتها على الطرق الوعرة والصحراوية، وهي المستوحاة من السباقات في عام 2009، وذلك بسبب تصميمها الرائع والمبتكر الذي جعلها تقود على أصعب التضاريس بسرعة عالية، وقامت اليوم بالانطلاق بجيلها الثالث الذي يتميز ميكانيكًا وتقنيًا، بالإضافة إلى تصميمها الكبير والضخم والذي يمكنك من خلالها العبور لآفاق جديدة.مواصفات شاحنة f-150 رابتر
هناك الكثير من المواصفات التي تتمتع بها شاحنة f-150 رابتر وهي:
- تم تصيمها للسير في الطرق الوعرة والجبلية والصحراوية بسرعة كبيرة.
- يمكنها بسهولة تامة غزو التضاريس الصعبة الموجودة بالصحراء والي تحتاج إلى سرعة عالية.
- تملك محرك EcoBoost V6 سعته 3.5 لتر، ومزدوج التوربو بقوة 450 حصانًا.
- مزودة بعزم دوران يصل إلى 691 نيوتن لكل ساعة.
- لها قدرة على القيادة إلى أكثر من 800 كيلو متر، من خلال استخدامها وقودًا سعته 136 لترًا.
- يأتي محركها الـ V6 أساسيًا بنظام دفع رباعي، ويربط بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.
- مزودة بمقاعد رياضية ريكاردو.
- توجد مفاتيح تبديل مجداف مصنوعة من الألومونيوم
- تتوافق مع نظامي آبل كار والأندرويد أوتو اللاسلكي، وأيضًا تطببيقات SYNC المتمثلة في Ford+ Alexa.
- تزيد حمولتها على الحد الأقصى للسحب والحمولة بما يعادل 90 كيلو جرامًا لتصبح 635 كيلو جرامًا في سعة حمولتها، و3718 كيلو جرامًا لقدرة السحب.
- لم يتم الإعلان رسميًا عن سعرها، لكن هناك توقعات بأن تكون متاحة في السوق بسعر 60 ألف دولار، أي ما يعادل 225 ألف ريال سعودي.
فيما يلي التصميم الخارجي لشاحنة f-150 رابتر
- مزودة بغطاء محرك به فتحات جانبية مستوحى من طائر F-22 الحربية.
- الرفارف الأمامية والخلفية للشاحنة مستوحاة من الغبار المتطاير على العجلات التي تتحرك بسرعة فائقة.
- توجد مصابيح خلفية مظلمة وأيضًا باب خلفي من أجل زيادة العرض الموجود ما بين الرفارف.
- مزودة بنظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات.
- تصميم الشاحنة أعرض من تصميمها السابق بما يعادل 16 سم.
- تحتوي مقدمة الشاحنة على شباك أمامي ضخم محفورًا عليه اسم FORD بأحرف كبيرة.
- توجد صفيحة قوية التحمل في أسفل الشاحنة.
- قياس الجنوط 17 إنشًا، مع وجود فتحات عادم مزدوجة خلفية، والتي تعتبر أول مرة يتم استخدامها في هذا الموديل.
- الشاحنة متوفرة باللون الأحمر والأزرق والأبيض والأسود.
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أسدلت فورد الستار على شاحنة f-150 رابتر التي تعتبر أيقونة جديدة لقيادتها على الطرق الوعرة والصحراوية، وهي المستوحاة من السباقات في عام 2009، وذلك بسبب تصميمها الرائع والمبتكر الذي جعلها تقود على أصعب التضاريس بسرعة عالية، وقامت اليوم بالانطلاق بجيلها الثالث الذي يتميز ميكانيكًا وتقنيًا، بالإضافة إلى تصميمها الكبير والضخم والذي يمكنك من خلالها العبور لآفاق جديدة.مواصفات شاحنة f-150 رابتر
هناك الكثير من المواصفات التي تتمتع بها شاحنة f-150 رابتر وهي:
- تم تصيمها للسير في الطرق الوعرة والجبلية والصحراوية بسرعة كبيرة.
- يمكنها بسهولة تامة غزو التضاريس الصعبة الموجودة بالصحراء والي تحتاج إلى سرعة عالية.
- تملك محرك EcoBoost V6 سعته 3.5 لتر، ومزدوج التوربو بقوة 450 حصانًا.
- مزودة بعزم دوران يصل إلى 691 نيوتن لكل ساعة.
- لها قدرة على القيادة إلى أكثر من 800 كيلو متر، من خلال استخدامها وقودًا سعته 136 لترًا.
- يأتي محركها الـ V6 أساسيًا بنظام دفع رباعي، ويربط بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.
- مزودة بمقاعد رياضية ريكاردو.
- توجد مفاتيح تبديل مجداف مصنوعة من الألومونيوم
- تتوافق مع نظامي آبل كار والأندرويد أوتو اللاسلكي، وأيضًا تطببيقات SYNC المتمثلة في Ford+ Alexa.
- تزيد حمولتها على الحد الأقصى للسحب والحمولة بما يعادل 90 كيلو جرامًا لتصبح 635 كيلو جرامًا في سعة حمولتها، و3718 كيلو جرامًا لقدرة السحب.
- لم يتم الإعلان رسميًا عن سعرها، لكن هناك توقعات بأن تكون متاحة في السوق بسعر 60 ألف دولار، أي ما يعادل 225 ألف ريال سعودي.
فيما يلي التصميم الخارجي لشاحنة f-150 رابتر
- مزودة بغطاء محرك به فتحات جانبية مستوحى من طائر F-22 الحربية.
- الرفارف الأمامية والخلفية للشاحنة مستوحاة من الغبار المتطاير على العجلات التي تتحرك بسرعة فائقة.
- توجد مصابيح خلفية مظلمة وأيضًا باب خلفي من أجل زيادة العرض الموجود ما بين الرفارف.
- مزودة بنظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات.
- تصميم الشاحنة أعرض من تصميمها السابق بما يعادل 16 سم.
- تحتوي مقدمة الشاحنة على شباك أمامي ضخم محفورًا عليه اسم FORD بأحرف كبيرة.
- توجد صفيحة قوية التحمل في أسفل الشاحنة.
- قياس الجنوط 17 إنشًا، مع وجود فتحات عادم مزدوجة خلفية، والتي تعتبر أول مرة يتم استخدامها في هذا الموديل.
- الشاحنة متوفرة باللون الأحمر والأزرق والأبيض والأسود.
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