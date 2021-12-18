أيقونة فورد الجديدة شاحنة f-150 رابتر للطرق الواعرة والصحاري وتصميمها الخارجي الانسيابي

أسدلت فورد الستار على شاحنة f-150 رابتر التي تعتبر أيقونة جديدة لقيادتها على الطرق الوعرة والصحراوية، وهي المستوحاة من السباقات في عام 2009، وذلك بسبب تصميمها الرائع والمبتكر الذي جعلها تقود على أصعب التضاريس بسرعة عالية، وقامت اليوم بالانطلاق بجيلها الثالث الذي يتميز ميكانيكًا وتقنيًا، بالإضافة إلى تصميمها الكبير والضخم والذي يمكنك من خلالها العبور لآفاق جديدة.

هناك الكثير من المواصفات التي تتمتع بها شاحنة f-150 رابتر وهي:

تم تصيمها للسير في الطرق الوعرة والجبلية والصحراوية بسرعة كبيرة.

يمكنها بسهولة تامة غزو التضاريس الصعبة الموجودة بالصحراء والي تحتاج إلى سرعة عالية.

تملك محرك EcoBoost V6 سعته 3.5 لتر، ومزدوج التوربو بقوة 450 حصانًا.

مزودة بعزم دوران يصل إلى 691 نيوتن لكل ساعة.

لها قدرة على القيادة إلى أكثر من 800 كيلو متر، من خلال استخدامها وقودًا سعته 136 لترًا.

يأتي محركها الـ V6 أساسيًا بنظام دفع رباعي، ويربط بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

مزودة بمقاعد رياضية ريكاردو.

توجد مفاتيح تبديل مجداف مصنوعة من الألومونيوم

تتوافق مع نظامي آبل كار والأندرويد أوتو اللاسلكي، وأيضًا تطببيقات SYNC المتمثلة في Ford+ Alexa.

تزيد حمولتها على الحد الأقصى للسحب والحمولة بما يعادل 90 كيلو جرامًا لتصبح 635 كيلو جرامًا في سعة حمولتها، و3718 كيلو جرامًا لقدرة السحب.

لم يتم الإعلان رسميًا عن سعرها، لكن هناك توقعات بأن تكون متاحة في السوق بسعر 60 ألف دولار، أي ما يعادل 225 ألف ريال سعودي.

فيما يلي التصميم الخارجي لشاحنة f-150 رابتر