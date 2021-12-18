تقسيط عبد اللطيف جميل.. كيا بيجاس 2022 على 60 شهر بأقل قسط شهري

تقسيط عبد اللطيف.. كيا بيجاس 2022 على 60 شهر وأسعار ومواصفات سيارة وأبرز مميزاتها وعيوبها في الأسواق المحلية وتتوفر السيارة في فئاتها الأولى التي ظهرت في عام 2017 بـعدد 5 أبواب عندما ظهرت في معرض شنغهاي الدولي للسيارات وتنتمي السيارة ضمن فئة سيارات السيدان صغيرة الحجم التي تناسب فئة الشباب والمزودة بأفضل وسائل الأمان والترفيه التي استطاعت من خلالها التغلب على المنافسين كما أن أسعارها مناسبة للإمكانيات المزودة بها وما جعلها من أفضل السيارات التي تم تقديمها في أواخر عام 2019 وهي أن أصلها ياباني. مواصفات سيارة كيا بيجاس 2022 مرايا السيارة الخارجية تعمل بالكهرباء ويمكن طيها.

النظام الصوتي مكون من 6 سماعات تعمل بدقة عالية.

مقاس الجنوط الرياضي للعجلات يبلغ 14 بوصة والعجلات مطلية بالجلد العالي الجودة.

مقابض أبواب السيارة مطلية بمادة الكروم اللامع.

سعة وحجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 475 لتر.

شاشة إل سي دي مقاسها يبلغ 2.8 بوصة.

شاشة أخرى لعرض الوسائط المعلوماتية أو الترفيهية مقاسها يبلغ 7 بوصة تعمل باللمس.

سعة المحرك تبلغ 1400 سي سي وقوته تصل إلى حوالي 95 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك على عدة لفات يبلغ 132 نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي يعمل يدويًا مكون من 5 سرعات وناقل حركي آخر يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 سرعات.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة السكون الصفر حتى 100 كيلو متر مسافة في مدة زمنية بسيطة قدرها 13.1 حصان.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة تبلغ 180 كيلو متر لكل ساعة. مميزات كيا بيجاس LX اقتصادية جدًا في استهلاك البنزين.

الشاشات التي تعمل باللمس سريعة الاستجابة للأوامر.

أجهزة يمكنك التحكم فيها يدويًا في ظروف المناخ.

تقوم بدعم خاصيتي الهواتف الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

الصف الثالث يمكنه استيعاب حتى حوالي 3 أفراد بالغين.

منافذ AUX وUSB . عيوب كيا بيجاس LX سعة الموتور ضعيفة بالنسبة للسيارات المنافسة لها في نفس الجيل.

يتم فتح النوافذ يدويًا وليس كهربيًا كما هو متعارف عليه في سيارات كيا المتطورة. أسعار وتقسيط سيارة كيا بيجاس LX موديل 2022 في الأسواق المحلية مواصفات سيارة كيا بيجاس 2022مميزات كيا بيجاس LXعيوب كيا بيجاس LXأسعار وتقسيط سيارة كيا بيجاس LX موديل 2022 في الأسواق المحلية تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 39,500 ريال سعودي في فئاتها الأولى. الوسوم

تقسيط عبد اللطيف.. كيا بيجاس 2022 على 60 شهر وأسعار ومواصفات سيارة وأبرز مميزاتها وعيوبها في الأسواق المحلية وتتوفر السيارة في فئاتها الأولى التي ظهرت في عام 2017 بـعدد 5 أبواب عندما ظهرت في معرض شنغهاي الدولي للسيارات وتنتمي السيارة ضمن فئة سيارات السيدان صغيرة الحجم التي تناسب فئة الشباب والمزودة بأفضل وسائل الأمان والترفيه التي استطاعت من خلالها التغلب على المنافسين كما أن أسعارها مناسبة للإمكانيات المزودة بها وما جعلها من أفضل السيارات التي تم تقديمها في أواخر عام 2019 وهي أن أصلها ياباني. مواصفات سيارة كيا بيجاس 2022 مرايا السيارة الخارجية تعمل بالكهرباء ويمكن طيها.

النظام الصوتي مكون من 6 سماعات تعمل بدقة عالية.

مقاس الجنوط الرياضي للعجلات يبلغ 14 بوصة والعجلات مطلية بالجلد العالي الجودة.

مقابض أبواب السيارة مطلية بمادة الكروم اللامع.

سعة وحجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 475 لتر.

شاشة إل سي دي مقاسها يبلغ 2.8 بوصة.

شاشة أخرى لعرض الوسائط المعلوماتية أو الترفيهية مقاسها يبلغ 7 بوصة تعمل باللمس.

سعة المحرك تبلغ 1400 سي سي وقوته تصل إلى حوالي 95 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك على عدة لفات يبلغ 132 نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي يعمل يدويًا مكون من 5 سرعات وناقل حركي آخر يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 سرعات.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة السكون الصفر حتى 100 كيلو متر مسافة في مدة زمنية بسيطة قدرها 13.1 حصان.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة تبلغ 180 كيلو متر لكل ساعة. مميزات كيا بيجاس LX اقتصادية جدًا في استهلاك البنزين.

الشاشات التي تعمل باللمس سريعة الاستجابة للأوامر.

أجهزة يمكنك التحكم فيها يدويًا في ظروف المناخ.

تقوم بدعم خاصيتي الهواتف الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

الصف الثالث يمكنه استيعاب حتى حوالي 3 أفراد بالغين.

منافذ AUX وUSB . عيوب كيا بيجاس LX سعة الموتور ضعيفة بالنسبة للسيارات المنافسة لها في نفس الجيل.

يتم فتح النوافذ يدويًا وليس كهربيًا كما هو متعارف عليه في سيارات كيا المتطورة. أسعار وتقسيط سيارة كيا بيجاس LX موديل 2022 في الأسواق المحلية مواصفات سيارة كيا بيجاس 2022مميزات كيا بيجاس LXعيوب كيا بيجاس LXأسعار وتقسيط سيارة كيا بيجاس LX موديل 2022 في الأسواق المحلية تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 39,500 ريال سعودي في فئاتها الأولى.

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