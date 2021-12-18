سيارة رنج روفر Range Rover 2022 الأنيقة الفاخرة مواصفتها واسعارها في الوطن العربي

إذا كنت تريد سيارة رياضية بالدفع الرباعي ذات تصميم فريد من نوعه عليك باختيار سيارة رنج روفر Range Rover 2022 ، وهي من السيارات الفخمة التي لها مواصفات قياسية دقيقة، وتم تصميمها مظهر عصري وجميل وهي تحتوي على تقنيات حديثة، كما يوجد بها رفاهية وراحة للسائق نظرا لاحتوائها على إمكانيات مختلفة، ومعايير الأمن والسلامة بهذه السيارة لا مثيل لها، وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفاتها ومميزاتها بالتفصيل، كما سوف نذكر قوة المحرك لها ومظهرها الداخلي والخارجي. مواصفات سيارة رنج روفر Range Rover 2022 سيارة رنج روفر 2022 تحتوي على العديد من المواصفات، كما يوجد أكثر من خيار للمحركات هناك بنزين هجين معدل وكهرباء بالكامل وغيرها، تعمل السيارة بالدفع الرباعي ويتوفر فيها نظام التحكم الالكتروني النشط كما تبلغ سعة المحرك 4.4 لتر وتبلغ قوته 523 حصان.

تحتوي على أربع أبواب تعمل كهربائيا بالنسبة للعجلات ويبلغ قياسها من 20 بوصة حتى 23 بوصة ويوجد إشارات عمودية في لوحة سوداء لامعة لسهولة القيادة.

تدعم نظام اندرويد اوتو وكذلك آبل كار بلاي ويمكن شحن الهاتف الذكي عبر استخدام شحن يو اس بي وتحتوي على راديو القمر الصناعي.

عزم الدوران لهذه السيارة 750 نيوتن لكل متر وقوة التسارع من السكون تبلغ 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية. مواصفات سيارة رنج روفر Range Rover 2022 تصميم سيارة رنج روفر 2022 مظهر سيارة رنج روفر 2022 عصري وراقي وهي من السيارات الفاخرة، وهناك فئات مختلفة لها بأربع مقاعد وخمس مقاعد وسبع مقاعد كما يوجد طاولة بالسيارة مظهرها أنيق للغاية.

تحتوي السيارة على مكبرات للصوت بالإضافة إلى مسند خاص بالرأس كما تستطيع توجيه كل العجلات بشكل قياسي ودقيق.

تحتوي المركبة على شاشة ترفيهية مقاسها يبلغ 11 بوصة توجد في الجزء الخلفي للمقعد الأمامي، كما تحتوي على تشطيب داخلي رائع من أقمشة فاخرة وسعة صندوق الأمتعة بها واسعة ومساحته جيدة. تصميم سيارة رنج روفر 2022 مميزات Range Rover 2022 سيارة رنج روفر 2022 تحتوي على مصابيح ليد أمامية قياسية وإضاءة نهارية واضحة ونظيفة مع تجنب تسليط الأضواء على السيارات القادمة للتقليل من الحوادث، ويوجد بالسيارة مستشعرات لمساعدة السائق في القيادة توجد أسفل المصد.

يوجد بها تكييف يعمل بشكل كهربائي ويمكن استخدام في التهوية أو التدفئة في فصل الشتاء، ويوجد بالسيارة نظام خاص لعزل الضوضاء كما يوجد بها نظام تنقية الهواء من الداخل لمنع انتشار الأمراض الوبائية.

تحتوي السيارة على نظام يتحكم في معايير السلامة والأمان وذلك احتوائها على نظام الفرملة في حالات الحوادث كما يوجد نظام يساعد على ثبات السرعة ويتوافر بالسيارة نظام خاص للقيادة الذاتية. سعر سيارة رنج روفر 2022 سيارة رنج روفر 2022 في السعودية يبلغ حوالي 390 ألف و200 ريال سعودي بالنسبة لموديل p 400 SE.

بينما يبلغ سعر نفس الموديل في مصر 1650000 جنيه وفي الإماراتي يبلغ سعره 300 الف 82 درهم إماراتي.

في قطر حوالي 396 ألف 270 ريال قطري.

في الكويت يبلغ سعر هذا المدير 31 380 دينار كويتي بينما في البحرين يبلغ سعر الموديل 39 ألف 21 دينار بحريني.

بلغ سعر هذا الموديل في عمان 40040 ريال عماني. مميزات Range Rover 2022سعر سيارة رنج روفر 2022 في ختام هذا المقال نقوم قد ذكرنا جميع مواصفات سيارة رنج روفر 2022 كما ذكرنا مميزاتها ومظهرها الداخلي والخارجي وقوة المحرك وأسعارها في المملكة العربية السعودية وكذلك في العديد من الدول المختلفة مثل مصر والبحرين وعمان والكويت وقطر والامارات.

إذا كنت تريد سيارة رياضية بالدفع الرباعي ذات تصميم فريد من نوعه عليك باختيار سيارة رنج روفر Range Rover 2022 ، وهي من السيارات الفخمة التي لها مواصفات قياسية دقيقة، وتم تصميمها مظهر عصري وجميل وهي تحتوي على تقنيات حديثة، كما يوجد بها رفاهية وراحة للسائق نظرا لاحتوائها على إمكانيات مختلفة، ومعايير الأمن والسلامة بهذه السيارة لا مثيل لها، وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفاتها ومميزاتها بالتفصيل، كما سوف نذكر قوة المحرك لها ومظهرها الداخلي والخارجي. مواصفات سيارة رنج روفر Range Rover 2022 سيارة رنج روفر 2022 تحتوي على العديد من المواصفات، كما يوجد أكثر من خيار للمحركات هناك بنزين هجين معدل وكهرباء بالكامل وغيرها، تعمل السيارة بالدفع الرباعي ويتوفر فيها نظام التحكم الالكتروني النشط كما تبلغ سعة المحرك 4.4 لتر وتبلغ قوته 523 حصان.

تحتوي على أربع أبواب تعمل كهربائيا بالنسبة للعجلات ويبلغ قياسها من 20 بوصة حتى 23 بوصة ويوجد إشارات عمودية في لوحة سوداء لامعة لسهولة القيادة.

تدعم نظام اندرويد اوتو وكذلك آبل كار بلاي ويمكن شحن الهاتف الذكي عبر استخدام شحن يو اس بي وتحتوي على راديو القمر الصناعي.

عزم الدوران لهذه السيارة 750 نيوتن لكل متر وقوة التسارع من السكون تبلغ 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية. مواصفات سيارة رنج روفر Range Rover 2022 تصميم سيارة رنج روفر 2022 مظهر سيارة رنج روفر 2022 عصري وراقي وهي من السيارات الفاخرة، وهناك فئات مختلفة لها بأربع مقاعد وخمس مقاعد وسبع مقاعد كما يوجد طاولة بالسيارة مظهرها أنيق للغاية.

تحتوي السيارة على مكبرات للصوت بالإضافة إلى مسند خاص بالرأس كما تستطيع توجيه كل العجلات بشكل قياسي ودقيق.

تحتوي المركبة على شاشة ترفيهية مقاسها يبلغ 11 بوصة توجد في الجزء الخلفي للمقعد الأمامي، كما تحتوي على تشطيب داخلي رائع من أقمشة فاخرة وسعة صندوق الأمتعة بها واسعة ومساحته جيدة. تصميم سيارة رنج روفر 2022 مميزات Range Rover 2022 سيارة رنج روفر 2022 تحتوي على مصابيح ليد أمامية قياسية وإضاءة نهارية واضحة ونظيفة مع تجنب تسليط الأضواء على السيارات القادمة للتقليل من الحوادث، ويوجد بالسيارة مستشعرات لمساعدة السائق في القيادة توجد أسفل المصد.

يوجد بها تكييف يعمل بشكل كهربائي ويمكن استخدام في التهوية أو التدفئة في فصل الشتاء، ويوجد بالسيارة نظام خاص لعزل الضوضاء كما يوجد بها نظام تنقية الهواء من الداخل لمنع انتشار الأمراض الوبائية.

تحتوي السيارة على نظام يتحكم في معايير السلامة والأمان وذلك احتوائها على نظام الفرملة في حالات الحوادث كما يوجد نظام يساعد على ثبات السرعة ويتوافر بالسيارة نظام خاص للقيادة الذاتية. سعر سيارة رنج روفر 2022 سيارة رنج روفر 2022 في السعودية يبلغ حوالي 390 ألف و200 ريال سعودي بالنسبة لموديل p 400 SE.

بينما يبلغ سعر نفس الموديل في مصر 1650000 جنيه وفي الإماراتي يبلغ سعره 300 الف 82 درهم إماراتي.

في قطر حوالي 396 ألف 270 ريال قطري.

في الكويت يبلغ سعر هذا المدير 31 380 دينار كويتي بينما في البحرين يبلغ سعر الموديل 39 ألف 21 دينار بحريني.

بلغ سعر هذا الموديل في عمان 40040 ريال عماني. مميزات Range Rover 2022سعر سيارة رنج روفر 2022 في ختام هذا المقال نقوم قد ذكرنا جميع مواصفات سيارة رنج روفر 2022 كما ذكرنا مميزاتها ومظهرها الداخلي والخارجي وقوة المحرك وأسعارها في المملكة العربية السعودية وكذلك في العديد من الدول المختلفة مثل مصر والبحرين وعمان والكويت وقطر والامارات.

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