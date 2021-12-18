الشياكة والاناقة.. تويوتا راش في السعودية بأقوي المواصفات الجبارة

الشياكة والاناقة.. تويوتا راش في السعودية سيارة تويوتا راش اليابانية من السيارات الموجودة في السوق السعودي وتتميز بأنها حققت نسبة مبيعات عالية في الدولة، وهذا لما تملكه من مميزات مختلفة يحتاجها القائد الذي يفضل القيادة المريحة فهي تحتوي على كراسي محرك وتتميز بأنها ثابتة على الطريق، كما أنها تتميز بأنها من سيارات الدفع الرباعي التي تحتوي على محرك بسعة 1.5 لتر، وتتميز بأنها من السيارات التي تحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي وتتميز بأنها مزودة بأربع سرعات مختلفة ونظام دفع خلفي مميز وأنيق، كما أنها تتمتع بشكل خارجي أنيق لما تما صناعتها به من إمكانية عالية الجودة والكفاءة. مواصفات سيارة تويوتا راش مواصفات سيارة تويوتا راش تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات المميزة التي تجعلها الأفضل على الإطلاق من بين السيارات في السوق السعودي، وقد تتميز بأنها تملك 102 حصان وتحتوي على عزم دوران بقوة 134 نيوتن، وغيرها من المميزات الأخرى المتمثلة في التالي تابعوا معنا: تتمتع السيارة بمحرك قوي يصل سعته إلى 1.5 لتر.

كما أنها مزودة بخزان وقود يحتوي على 45 لتر من الوقود.

ابعاد السيارة من جميع النواحي مناسبة حيث الطول الذي يبلغ 4.43 متر.

وتملك عرض مناسب يصل إلى 1.69 متر.

بالإضافة إلى الارتفاع الذي يبلغ 1.70 متر.

السيارة مزودة بنظام دفع خلفي وتحتوي على أربع سرعات في ناقل الحركة. مواصفات السيارة من الداخل سيارة تويوتا راش تتميز بأنها تحتوي على مقاعد من القماش.

تحتوي على مكيف هواء اوتوماتيكي.

بالإضافة إلى مكيف هواء بارد في الكراسي الخلفية يعمل بشكل يدوي.

تحتوي السيارة على مصابيح ضباب وزر أوتوماتيكي للتشغيل والايقاف.

بالإضافة إلى أهنها تحتوي على حساسات ركن خلفية وجنوط مصنوعة من مادة الألومنيوم بمقاس 17 بوصة.

كما أنها مزودة بوسائد هوائية في الامام والجوانب والستائر والركبة.

مزودة بمصابيح تعمل بإضاءة الليد.

تحتوي على نظام صوتي مميز يتكون من ست سماعات قوية.

تتيح للمستخدم إمكانية الدخول بدون ان يتم استخدام مفتاح.

كما انها تحتوي على كاميرا في الخلف.

والشبابيك في السيارة مصنوعة من مادة الكروم باللون الأسود.

تحتوى على مقاعد مريحة للغاية. مواصفات السيارة من الداخل الوسوم

الشياكة والاناقة.. تويوتا راش في السعودية سيارة تويوتا راش اليابانية من السيارات الموجودة في السوق السعودي وتتميز بأنها حققت نسبة مبيعات عالية في الدولة، وهذا لما تملكه من مميزات مختلفة يحتاجها القائد الذي يفضل القيادة المريحة فهي تحتوي على كراسي محرك وتتميز بأنها ثابتة على الطريق، كما أنها تتميز بأنها من سيارات الدفع الرباعي التي تحتوي على محرك بسعة 1.5 لتر، وتتميز بأنها من السيارات التي تحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي وتتميز بأنها مزودة بأربع سرعات مختلفة ونظام دفع خلفي مميز وأنيق، كما أنها تتمتع بشكل خارجي أنيق لما تما صناعتها به من إمكانية عالية الجودة والكفاءة. مواصفات سيارة تويوتا راش مواصفات سيارة تويوتا راش تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات المميزة التي تجعلها الأفضل على الإطلاق من بين السيارات في السوق السعودي، وقد تتميز بأنها تملك 102 حصان وتحتوي على عزم دوران بقوة 134 نيوتن، وغيرها من المميزات الأخرى المتمثلة في التالي تابعوا معنا: تتمتع السيارة بمحرك قوي يصل سعته إلى 1.5 لتر.

كما أنها مزودة بخزان وقود يحتوي على 45 لتر من الوقود.

ابعاد السيارة من جميع النواحي مناسبة حيث الطول الذي يبلغ 4.43 متر.

وتملك عرض مناسب يصل إلى 1.69 متر.

بالإضافة إلى الارتفاع الذي يبلغ 1.70 متر.

السيارة مزودة بنظام دفع خلفي وتحتوي على أربع سرعات في ناقل الحركة. مواصفات السيارة من الداخل سيارة تويوتا راش تتميز بأنها تحتوي على مقاعد من القماش.

تحتوي على مكيف هواء اوتوماتيكي.

بالإضافة إلى مكيف هواء بارد في الكراسي الخلفية يعمل بشكل يدوي.

تحتوي السيارة على مصابيح ضباب وزر أوتوماتيكي للتشغيل والايقاف.

بالإضافة إلى أهنها تحتوي على حساسات ركن خلفية وجنوط مصنوعة من مادة الألومنيوم بمقاس 17 بوصة.

كما أنها مزودة بوسائد هوائية في الامام والجوانب والستائر والركبة.

مزودة بمصابيح تعمل بإضاءة الليد.

تحتوي على نظام صوتي مميز يتكون من ست سماعات قوية.

تتيح للمستخدم إمكانية الدخول بدون ان يتم استخدام مفتاح.

كما انها تحتوي على كاميرا في الخلف.

والشبابيك في السيارة مصنوعة من مادة الكروم باللون الأسود.

تحتوى على مقاعد مريحة للغاية. مواصفات السيارة من الداخل

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