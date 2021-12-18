أرخص عروض التقسيط ...عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر 1110 ريال سعودي لمدة 5 سنوات واحدث مواصفات السيارة

عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر 1110 ريال سعودي، بإمكانك الآن الحصول على سيارة كيا سونت 2022 من شركة الجبر بأنظمة سداد متنوعة، حيث أن سيارة كيا سونت إصدار 2022 من أبرز أنواع السيارات، التي أطلقتها شركة كيا، حيث أن السيارة تتميز بتصميم خارجي انسيابي جذاب، حيث أنها من السيارات المفضلة للعديد من الأشخاص، وبالأخص كل من يبحث عن روح المغامرة، ويحتاجون لسيارة بها العديد من الإمكانيات فائقة الجودة، حتى تتمكن من تحمل السرعة الكبيرة بالسير على الطرق الصعبة والشوارع الضيقة والمرتفعات. عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر 1110 ريال سعودي سعر سيارة كيا سونت في المملكة العربية السعودية يتراوح ما بين 69.630 ريال سعودي وتصل حتى 83.430 ريال سعودي.

سونت في المملكة العربية السعودية يتراوح ما بين 69.630 ريال سعودي وتصل حتى 83.430 ريال سعودي. قد صرحت شركة كيا عن ابرز عروض تقسيط السيارة داخل المملكة العربية السعودية بدءاً من يوم 15/11/2021، وتصل حتى 31/12/ 2021.

أما بالنسبة لقيمة التقسيط الشهرية فقد تصل 1110 ريال سعودي، وقد تصل مدة السداد حتى خمس سنوات، كما أن قيمة الأقساط الشهرية تتغير على حسب مدة السداد أو حسب السجل الائتماني.

لا يكون العميل بحاجة لدفع أي مصروفات إدارية.

قيمة الدفعة الأولى للسيارة تكون بمعدل 10% من ثمن السيارة الأصلي.

أما بالنسبة الفائدة لكل عام تصل حتى 14.65%. عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر 1110 ريال سعودي مواصفات سيارة كيا سونت 2022 سيارة كيا مزودة بشبك أمامي وبه لوح انزلاق أمامي.

مزودة بشبك أمامي وبه لوح انزلاق أمامي. يوجد بالسيارة مصد خلفي وبه لوح انزلاق خلفي.

السيارة به فتحة سقف.

يوجد بالسيارة مصابيح الضباب، كما أن يوجد بها مرايا جانبية تتمكن من الطي بشكل تلقائي.

يوجد في السيارة حماية للسقف.

الحزام الخارجي بالسيارة مصبوب بالكروم.

أما بالنسبة لمقابض الأبواب الخارجية المصنعة من مادة الكروم.

يوجد بالسيارة كيا قالب باب جانبي.

قالب باب جانبي. السيارة بها صندوق أغراض ذات سعة 392 لتر.

يوجد مقاعد هوائية أمامية، تضمن وصول التهوية لمقاعد الصف الثاني.

سيارة كيا بها أنظمة التحكم التلقائي المتكاملة بدرجة الحرارة الخاصة بالسيارة.

التلقائي المتكاملة بدرجة الحرارة الخاصة بالسيارة. كما أنها تدعم التحكم التلقائي بالضوء، بإمكانك التعرف على الصوت من خلال خاصية البلوتوث.

كما أن يوجد بالسيارة مثبت سرعة.

السيارة مزودة بزر تشغيل وإيقاف محرك السيارة، وأيضاً الدواسات الموجودة بالسيارة مصنعة من مادة الألومنيوم. مواصفات سيارة كيا سونت 2022 الوسوم

عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر 1110 ريال سعودي، بإمكانك الآن الحصول على سيارة كيا سونت 2022 من شركة الجبر بأنظمة سداد متنوعة، حيث أن سيارة كيا سونت إصدار 2022 من أبرز أنواع السيارات، التي أطلقتها شركة كيا، حيث أن السيارة تتميز بتصميم خارجي انسيابي جذاب، حيث أنها من السيارات المفضلة للعديد من الأشخاص، وبالأخص كل من يبحث عن روح المغامرة، ويحتاجون لسيارة بها العديد من الإمكانيات فائقة الجودة، حتى تتمكن من تحمل السرعة الكبيرة بالسير على الطرق الصعبة والشوارع الضيقة والمرتفعات. عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر 1110 ريال سعودي سعر سيارة كيا سونت في المملكة العربية السعودية يتراوح ما بين 69.630 ريال سعودي وتصل حتى 83.430 ريال سعودي.

سونت في المملكة العربية السعودية يتراوح ما بين 69.630 ريال سعودي وتصل حتى 83.430 ريال سعودي. قد صرحت شركة كيا عن ابرز عروض تقسيط السيارة داخل المملكة العربية السعودية بدءاً من يوم 15/11/2021، وتصل حتى 31/12/ 2021.

أما بالنسبة لقيمة التقسيط الشهرية فقد تصل 1110 ريال سعودي، وقد تصل مدة السداد حتى خمس سنوات، كما أن قيمة الأقساط الشهرية تتغير على حسب مدة السداد أو حسب السجل الائتماني.

لا يكون العميل بحاجة لدفع أي مصروفات إدارية.

قيمة الدفعة الأولى للسيارة تكون بمعدل 10% من ثمن السيارة الأصلي.

أما بالنسبة الفائدة لكل عام تصل حتى 14.65%. عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر 1110 ريال سعودي مواصفات سيارة كيا سونت 2022 سيارة كيا مزودة بشبك أمامي وبه لوح انزلاق أمامي.

مزودة بشبك أمامي وبه لوح انزلاق أمامي. يوجد بالسيارة مصد خلفي وبه لوح انزلاق خلفي.

السيارة به فتحة سقف.

يوجد بالسيارة مصابيح الضباب، كما أن يوجد بها مرايا جانبية تتمكن من الطي بشكل تلقائي.

يوجد في السيارة حماية للسقف.

الحزام الخارجي بالسيارة مصبوب بالكروم.

أما بالنسبة لمقابض الأبواب الخارجية المصنعة من مادة الكروم.

يوجد بالسيارة كيا قالب باب جانبي.

قالب باب جانبي. السيارة بها صندوق أغراض ذات سعة 392 لتر.

يوجد مقاعد هوائية أمامية، تضمن وصول التهوية لمقاعد الصف الثاني.

سيارة كيا بها أنظمة التحكم التلقائي المتكاملة بدرجة الحرارة الخاصة بالسيارة.

التلقائي المتكاملة بدرجة الحرارة الخاصة بالسيارة. كما أنها تدعم التحكم التلقائي بالضوء، بإمكانك التعرف على الصوت من خلال خاصية البلوتوث.

كما أن يوجد بالسيارة مثبت سرعة.

السيارة مزودة بزر تشغيل وإيقاف محرك السيارة، وأيضاً الدواسات الموجودة بالسيارة مصنعة من مادة الألومنيوم. مواصفات سيارة كيا سونت 2022

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