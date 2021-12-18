تخفيض سعر هيونداي سوناتا سمارت GLS 2022 في عرض خيالي يتجاوز 10%، نتحدث اليوم عن أحد السيارات السيدان الفاخرة التي طرحت من هيونداي منذ أشهر قليلة وهي سوناتا سمارات فئة جي ال اس، تتميز السيارة بتجهيزات مدهشة جعلتها ضمن قائمة السيارات الأكثر مبيعاً منذ طرحها بالسوق السعودي، بالاضافة إلى ماكينة اقتصادية تمكنك من السير مسافة 16.5 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين. نتناول معكم اليوم أبرز مواصفات فئة GLS ستاندر من هيونداي سوناتا سمارات موديل 2022، كما نكشف لكم عن عرض مميز بمناسبة موسم الخصومات، حيث حظت سوناتا سمارات ستاندر 2022 بتخفيض كبير ضمن عروض نهاية العام.

تخفيض سعر سوناتا سمارت GLS 2022

تقدم مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات عرض جديد على السيارة الأكثر إقبالاّ بين منافسيها منذ طرحها بالأسواق، حيث انخفض سعر هيونداي سوناتا سمارت جي ال اس موديل 2022 ضمن عروض نهاية العام لبيلغ الآن 101 ألف ريال، وذلك بدلا من 112 ألف و625 ريال وهو سعر السيارة الآن لدى وكيل هيونداي بالمملكة الوعلان، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة مع خصم مميز يتجاوز 10% على إحدى موديلات 2022 المميزة.

تأتي هذه الفئة السيارة بمحرك إقتصادي 4 سلندر 2500 سي سي وتولد قوة 194 حصان، وتعمل بنظام الدفع الامامي مع جير أوتوماتيك 8 سرعات تبترونك. تتميز المواصفات الخارجية لفئة GLS سمارت بجنوط مقاس 18 انش مكحلة، إنارة رئيسية ليد مع اشارات على المرايا الجانبية وكشاف ضباب خلفي، كما تتميز السيارة هيونداي سوناتا سمارت GLS 2022 بزجاج كهربائي وحساسات أمامية وخلفية. كما أن بها مواصفات متطورة لغرض الأمن والسلامة والقيادة المريحة، حيث تحتوى على عدد 2 ارباج وعدد خمس أحزمة أمان، إلى جانب فرامل ABS وحساس للكفرات مع حساس للثبات الإلكتروني.

مزايا هيونداي سوناتا smart 2022

تتميز التجهيزات الداخلية للسيارة بشاشة ترفيه مميزة بخاصية ابل كاربلاي وأندرويد مع دخول ريموت ومقاعد مخمل فاخرة، جير F1 خلف المقود مع تحكم من خلال عجلة القيادة في تجهيزات النظام الصوتي والاتصال بالبلوتوث ونظام تثبيت السرعة، سنترلوك في باب الراكب والسائق مع مكيف يدوي مدعوم بفتحات تكييف خلفية، كاميرا الخلفية يمكن رؤية محتواها عبر الشاشة مع عداد رحلات باللغة العربية، بالاضافة إلى منافذ متنوعة للشحن والطاقة في هيونداي سوناتا سمارت GLS موديل 2022.