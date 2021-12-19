الأسطورة اليابانية وصلت.. سيارة تويوتا راف فور 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

سعر ومواصفات سيارة تويوتا راف فور بالسعودية والأسواق من الممكن أن تكون أكثر التفاصيل المبحوث عنها فيما يخص السيارة تويوتا راف فور لموديل عام ألفين اثنين وعشرين والذي يعد من أهم الموديلات المطروحة من قبل السيارة تويوتا المميزة، ومن خلال هذا المقال نتعرف على أهم التفاصيل التي تخص تجهيزات السيارة ومواصفاتها الأساسية والتي تساعد في أن يكون الراكبين مستمتعين برحلة داخل السيارة تكون أكثر راحة حتى وإن كانت السيارة تمضي بطرق وعرة فهي مهيأة لذلك مع توفيرها مختلف عوامل السلامة.سعر ومواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022 بالسعودية والأسواق
من بين أهم المواصفات التي تتوفر بالسيارة والتي تجعلها من بين أقوى السيارات المنافسة والتي لها صيت كبير في عالم السيارات حيث تعتبر السيارة من موديل راف فور من أكثر السيارات التي قد تم تطويرها من قبل الشركة العالمية تويوتا، والتي تعتبر من بين أهم الشركات التي تسعى لتطوير خط إنتاجها من السيارات حيث أن السيارة من نوع راف فور من بين السيارات الأكثر قوة من حيث الأداء ومن حيث مستوى جودة المكونات الداخلية حيث أن السيارة من بين أهم مواصفاتها ما يلي في النقاط القادمة:
مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022
من بين أكثر المواصفات والتي تتواجد بالسيارة من موديل راف فور ما يلي في النقاط القادمة:
- السيارة تعد محتوية على محرك بعزم دوران يبلغ مائة وخمسة حصان.
- الجنوط بالقياس ثمانية عشر بوصة.
- تتوفر بعض الأماكن التخزينية التي تتواجد بأسفل المقصورة.
- خمس سماعات ونظامها الصوتي جي بي إل.
المقاعد مصنوعة من خام الجلد الطبيعي الناعم.
- شاشة تعمل باللمس فقط ومقاسها فقط سبعة بوصات.
- تتوفر الوسائد الهوائية بالمقاعد.
- الأقفال الخاصة بالأمان من أهم ما يتوفر بالسيارة.
- النظم الخاصة بالمراقبة.
السيارة متوفرة بالسعر الذي يبلغ مائة خمسة وخمسين ألف ريال سعودي، كما تتوفر السيارة من فئتها الثانية بالسعر الذي يبلغ مائة وسبعين ألف ريال متوفره بكل معارض بلدك يمكنك شرائها بسهوله
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سعر ومواصفات سيارة تويوتا راف فور بالسعودية والأسواق من الممكن أن تكون أكثر التفاصيل المبحوث عنها فيما يخص السيارة تويوتا راف فور لموديل عام ألفين اثنين وعشرين والذي يعد من أهم الموديلات المطروحة من قبل السيارة تويوتا المميزة، ومن خلال هذا المقال نتعرف على أهم التفاصيل التي تخص تجهيزات السيارة ومواصفاتها الأساسية والتي تساعد في أن يكون الراكبين مستمتعين برحلة داخل السيارة تكون أكثر راحة حتى وإن كانت السيارة تمضي بطرق وعرة فهي مهيأة لذلك مع توفيرها مختلف عوامل السلامة.سعر ومواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022 بالسعودية والأسواق
من بين أهم المواصفات التي تتوفر بالسيارة والتي تجعلها من بين أقوى السيارات المنافسة والتي لها صيت كبير في عالم السيارات حيث تعتبر السيارة من موديل راف فور من أكثر السيارات التي قد تم تطويرها من قبل الشركة العالمية تويوتا، والتي تعتبر من بين أهم الشركات التي تسعى لتطوير خط إنتاجها من السيارات حيث أن السيارة من نوع راف فور من بين السيارات الأكثر قوة من حيث الأداء ومن حيث مستوى جودة المكونات الداخلية حيث أن السيارة من بين أهم مواصفاتها ما يلي في النقاط القادمة:
مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022
من بين أكثر المواصفات والتي تتواجد بالسيارة من موديل راف فور ما يلي في النقاط القادمة:
- السيارة تعد محتوية على محرك بعزم دوران يبلغ مائة وخمسة حصان.
- الجنوط بالقياس ثمانية عشر بوصة.
- تتوفر بعض الأماكن التخزينية التي تتواجد بأسفل المقصورة.
- خمس سماعات ونظامها الصوتي جي بي إل.
المقاعد مصنوعة من خام الجلد الطبيعي الناعم.
- شاشة تعمل باللمس فقط ومقاسها فقط سبعة بوصات.
- تتوفر الوسائد الهوائية بالمقاعد.
- الأقفال الخاصة بالأمان من أهم ما يتوفر بالسيارة.
- النظم الخاصة بالمراقبة.
السيارة متوفرة بالسعر الذي يبلغ مائة خمسة وخمسين ألف ريال سعودي، كما تتوفر السيارة من فئتها الثانية بالسعر الذي يبلغ مائة وسبعين ألف ريال متوفره بكل معارض بلدك يمكنك شرائها بسهوله
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