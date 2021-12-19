سيارة فورد شيلبي موستنج 2022 الأسطورية في السعودية سعرها وموعد طرحها

فورد شيلبي موستنج 2022 هي واحدة من أكثر السيارات التي يزداد البحث عنها بشكل يومي، منذ أن تم الإعلان عن قرب طرح الإصدار الجديد منها GT500KR من سيارات الجيل الثالث، والذي سيكون بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسيس فورد شيلبي، الإصدار الجديد من السيارة يوفر الكثير من مميزات الأمن والسلامة والرفاهية لكافة الركاب، كما أنها ستكون مخصصة للاسفار الطويلة والمتكررة والتي تشير إليها حرفي KR يما يعني King of the Road، الآن عبر ثقفني نقدم لكم مواصفات السيارة فورد Shelby موستنج الجديدة كلياً، وما هو سعر سيارة فورد شيلبي موستنج 2022 في السعودية ومصر.

سيارة رياضية قوية تتميز بأشكال وتصاميم متعددة وألوان كثيرة يمكنك الاختيار فيما بينها.

تتميز السيارة بوجود محرك V8 بسعة 5.2 لتراً ومكون من 8 اسطوانات، ينتج عنها قوة فائقة تصل إلى 900 حصان.

تحتوي السيارة على مبرد داخلي ومدخل هواء بارد.

الهيكل الخارجي للسيارة قوي وصلب مكون من ألياف الكربون.

تمنحك الشركة ميزة اختيار تصميم الهيكل الخارجي وأشكال الخطوط.

إطارات داخلية قوية من الألومنيوم مقاس 20 بوصة.

متوفر منها ناقل حركة يدوي ب 6 سرعات أو ناقل حركة اوتوماتيكي يصل إلى 10 سرعات.

المقصورة الداخلية للسيارة مغطاة بالكامل من الجلد عالي الجودة، كذلك الكراسي الأمامية والمقاعد الخلفية.

فرش أرضيات مطرز وأنيق بالشكل الكلاسيكي، التصميم العام من الداخل يتيم بالكلاسيكية والفخامة.

ميزة طي المقاعد الخلفية.

لوحة تحكم متطورة للقائد.

فورد شيلبي موستنج 2022 GT500KRتصميم سيارة فورد شيلبي من الداخلسعر سيارة فورد شيلبي موستنج 2022 في السعودية

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسعار سيارة فورد في السعودية قبل طرحها في الأسواق، ولكن الاخبار التي وردت فقط أن سعر السيارة سوف يبدأ من 28 ألفاً و 400 دولار أمريكي، وهو ما يساوي تقريباً 106 ألف ريال سعودي، وقد تصل إلى. 54,990 دولار امريكي بما يعادل تقريباً 206 ألف ريال سعودي.

موعد طرح Ford Shelby GT500KR

من المتوقع أن يتم الطرح الأول للسيارة GT500KR في مطلع العام المقبل في مزاد سكوتسديل وسوف يذهب العائد بالكامل إلى مؤسسة شيلبي الخيرية، ويتم استقبال طلبات حجز السيارة في شهر فبراير