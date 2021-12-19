أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا أيجو اكس 2022 Aygo X تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات ولا في الخيال

السيارة من هذا الموديل تعد من أكثر ماركات السيارات والتي يعلو الطلب على شرائها والسبب في ذلك يرجع إلى الكثير من العوامل والتي من أهمها أن السيارة توفر المزيد من التجهيزات، وتلك التجهيزات تعتبر من أكثر ما يجذب العملاء للتساؤل عن المواصفات الخاصة بالسيارة، وتعد السيارة من أهم عواملها أمان الاستخدام مع القدرة على التحرك بالطرق الوعرة ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وتجهيزاتها الداخلية والكثير من العوامل للأمان والتي تتوفر في تلك السيارة وتميزها عن غيرها من الكثير من السيارات من الموديلات المنافسة لها بقوة في علم السيارات الأكثر تميز.سعر ومواصفات سيارة ايجو إكس 2022
السعر والمواصفات للسيارة من الموديل الأشهر إيجو إكس من بين أكثر ما تمتاز به حيث أن التجهيزات التي تتوفر في السيارة أمان القيادة في أصعب الطرق التي تتسم بوعورتها مع راحة كبيرة أثناء القيادة للسيارة، حيث أن السيارة من هذا الموديل تتوفر فيها المقاعد الأكثر راحة للركاب مع العديد من المواصفات والتي تعد أساسية في السيارة، ومن أهمها ما سنقوم بالعرض له من خلال ما يلي:مواصفات سيارة ايجو اكس 2022
- السيارة بالقوة للمحرك تبلغ مائة وخمسة حصان.
- الجنوط الخاص بالسيارة بمقاس 16 بوصة.
- المصابيح التي تتواجد للإضاءة الخاصة بالسيارة إضاءة ليد بمصابيح تعد من الأنواع الموفرة لاستهلاك طاقة الكهرباء.
- السيارة تتوفر باللون الأبيض، والأسود والرمادي.
- إحدى موديلات تويوتا الأكثر تميز والمزودة بأحدث التقنيات اليابانية، ومنتمية لسيارة من الفئة الكروس أوفر والتي تعد من النوعية المميزة بالحجم تحت المدمج.
- المحرك متوفر بالسعة ألف سي سي.
- ناقل يدوي مقسم لعدد ست سرعات.
- السيارة تتوفر بالطول ثلاثة متر ونصف.
الحقيبة الخلفية المتواجدة بالسيارة بالسعة ثلاثمئة وتسعة وعشرين لتر.
من بين أهم المميزات للسيارة موصفاتها مع السعر المتاحة به حيث يبلغ السعر ثمانية عشر ألف دولار وهو السعر الأقل لنسخة من نسخ سيارة إيجو إكس المتاحة من تويوتا يمكنك شراءها بسهولة من أحد المعارض
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السيارة من هذا الموديل تعد من أكثر ماركات السيارات والتي يعلو الطلب على شرائها والسبب في ذلك يرجع إلى الكثير من العوامل والتي من أهمها أن السيارة توفر المزيد من التجهيزات، وتلك التجهيزات تعتبر من أكثر ما يجذب العملاء للتساؤل عن المواصفات الخاصة بالسيارة، وتعد السيارة من أهم عواملها أمان الاستخدام مع القدرة على التحرك بالطرق الوعرة ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وتجهيزاتها الداخلية والكثير من العوامل للأمان والتي تتوفر في تلك السيارة وتميزها عن غيرها من الكثير من السيارات من الموديلات المنافسة لها بقوة في علم السيارات الأكثر تميز.سعر ومواصفات سيارة ايجو إكس 2022
السعر والمواصفات للسيارة من الموديل الأشهر إيجو إكس من بين أكثر ما تمتاز به حيث أن التجهيزات التي تتوفر في السيارة أمان القيادة في أصعب الطرق التي تتسم بوعورتها مع راحة كبيرة أثناء القيادة للسيارة، حيث أن السيارة من هذا الموديل تتوفر فيها المقاعد الأكثر راحة للركاب مع العديد من المواصفات والتي تعد أساسية في السيارة، ومن أهمها ما سنقوم بالعرض له من خلال ما يلي:مواصفات سيارة ايجو اكس 2022
- السيارة بالقوة للمحرك تبلغ مائة وخمسة حصان.
- الجنوط الخاص بالسيارة بمقاس 16 بوصة.
- المصابيح التي تتواجد للإضاءة الخاصة بالسيارة إضاءة ليد بمصابيح تعد من الأنواع الموفرة لاستهلاك طاقة الكهرباء.
- السيارة تتوفر باللون الأبيض، والأسود والرمادي.
- إحدى موديلات تويوتا الأكثر تميز والمزودة بأحدث التقنيات اليابانية، ومنتمية لسيارة من الفئة الكروس أوفر والتي تعد من النوعية المميزة بالحجم تحت المدمج.
- المحرك متوفر بالسعة ألف سي سي.
- ناقل يدوي مقسم لعدد ست سرعات.
- السيارة تتوفر بالطول ثلاثة متر ونصف.
الحقيبة الخلفية المتواجدة بالسيارة بالسعة ثلاثمئة وتسعة وعشرين لتر.
من بين أهم المميزات للسيارة موصفاتها مع السعر المتاحة به حيث يبلغ السعر ثمانية عشر ألف دولار وهو السعر الأقل لنسخة من نسخ سيارة إيجو إكس المتاحة من تويوتا يمكنك شراءها بسهولة من أحد المعارض
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