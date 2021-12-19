سيتروين C5 ايركروس 2021 أخيرًا في مصر ب 3 فئات مختلفة إليكم التفاصيل

تحظى السيارات الفرنسية على اهتمام عشاق السيارات، و سيارة سيتروين C5 ايركروس 2021 من أفضل السيارات الفرنسية التي جاءت بمواصفات قوية، جعلتها قادرة على المنافسة، كما أنها تميزت عن باقي السيارات الأخرى بفضل تصميمها الراقي والمختلف، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على سعر ومواصفات Citroen C5 Aircross.

سيتروين C5 ايركروس 2021

حصلت على تقييم عالٍ من الوكلاء والعملاء بفضل شمولها على مواصفات قياسية، ومجموعة كبيرة من وسائل الأمان والسلامة، التي تشعر السائق بالثبات أثناء القيادة.

وقد توفر منها ثلاثة فئات بسعر يبدأ من 450 أف وحتى 570 ألف، هذا بالإضافة إلى التصميم الرائع والمميز، وبالطبع أداء المحرك القوي والممتاز.

مزايا سيارة سيتروين C5 ايركروس 2021

سبب حصول السيارة على تقييم عالٍ، وتصدره قائمة أفضل السيارات عام 2021، هو توفر عدد كبير من المزايا الرائعة، والتي يبحث عنها عدد كثير من العملاء، والتي تتمثل في الآتي:-

أبعاد السيارة ومساحتها مناسبة جدًا، الطول 4.5 متر، العرض 2 متر، الارتفاع 1.6 متر.

سعة صندوق التخزين 580 لتر، قاعدة عجلات 17 بوصة.

تأتي السيارة بتصميم رائع من الخارج، ومميز يختلف عن باقي الإصدارات، جعلتها قادرة على المنافسة.

تحتوي على كل الكماليات التي يبحث عنها كل العملاء، جعلتها من أفضل السيارات في الفئة السعرية.

مساحة صندوق التخزين واسعة، وأيضًا المساحة الخلفية تجعل الراكبين يشعرون بالراحة، حتى أنه يمكن طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة أكبر صندوق التخزين.

تأتي السيارة بمحرك قوي وأداء ممتاز مهما كانت القيادة بسرعة أو بطيئة يشعر السائق بالثبات أثناء القيادة.

تضم أفضل وسائل أمان وراحة مثل نظام الفرامل ABS، وناقل حركة أوتوماتيكي.

بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق، والراكب الأمامي، مع نظام توزيع اليكتروني للفرامل، وبرنامج توازن الكتروني، مراقبة إطارات، نظام للتحكم في المرتفعات.

كما أن السيارة جاءت بتصميم ترفيهي رائع متكامل من كل التجهيزات والكماليات، مثل النظام الذكي مساعدة ركن السيارة، مع فتحة السقف الكهربائية، مثبت السرعة.

بالإضافة إلى تكييف هواء، وشاشة للنظام 8 بوصة، وشاشة لمساعدة السائق 4.2 بوصة.

تأتي أيضًا بمزايا رائعة وكماليات وأنظمة رائعة مثل إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح، حساسات إضاءة.

مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات LED، تكييف هواء اوتوماتيك، كاميرا خلفية.

عيوب سيارة Citroen C5 Aircross

كما أتت السيارة بمزايا رائعة، لقد اشتكى بعض العملاء عن عيوب سيارة سيتروين C5 ايركروس 2021، والتي تتمثل في الآتي:-

زيادة وزن السيارة يؤثر بشكل سيء على أداء وتسارع السيارة.

غير اقتصادية في البنزين وهذا يرجع لزيادة وزنها.

تم ملاحظة ميل جسم السيارة قليلًا عند القيادة بسرعة عالية.

عزل الهواء ضعيف خاصًة في السرعات العالية.

أغلب قطع السيارة الخارجية والداخلية مصنوعة من البلاستيك.

سيارة سيتروين C5 ايركروس 2021 للفئة الأولى 414 ألف جنيه.

سعر Citroen C5 Aircross للفئة الثانية 479 ألف جنيه.

سيارة Citroen C5 Aircross للفئة الثالثة 534 ألف جنيه.

سعر سيارة سيتروين C5 ايركروس 2021