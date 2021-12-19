شيفروليه أوبترا 2021 السيارة الصينية المتنكرة مزاياها وعيوبها وسعرها بالتفصيل

شيفروليه أوبترا 2021 ، أغلب عشاق السيارات يحرصون على ما ستقدمه شركة شيفروليه في إصدارها الجديد، لأنهم يعلمون جيدًا أنهم سيحصلون جيدًا على كل ما يحلمون به في سيارتهم، حيث لقد راعت الشركة تقديم سيارة متكاملة من تصميم رائع، إمكانيات حديثة، تقنيات أمان عالية، ولقد ذاعت شهرة ومواصفات سيارة chevrolet optra 2021 لأنها جاءت محققة لآمال جميع العملاء، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكم جميعًا سعر ومواصفات شيفروليه أوبترا 2021.

شيفروليه أوبترا 2021

جاءت السيارة بتصميم رائع كما عودتنا شركة شيفروليه، والأهم أنها جاءت بحجم مناسب، وبإمكانيات حديثة، ومحرك قوي قادر على أن ينافس كل السيارات من الشركات المنافسة في نفس الفئة السعرية.

ولقد راعت الشركة أن يتم حل كل المشاكل التي عقب عليها العملاء من ذي قبل مثل تعديل تسريب الزيت من الطلمبة، تعديل خشونة طلمبة الماء، والتي كان يشكو منها الجميع بسبب سماع صوت عالٍ منها.

أهم المواصفات أو المزايا التي يحرص جميع العملاء على معرفة في كل سيارة، هي أداء وقوة المحرك.

وسيارة chevrolet optra 2021 تأتي بمحرك قوي سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان، مع ناقل أوتوماتيك 6 سرعات، عزم دوران 450 نيوتن/ 5000 لفة في الدقيقة.

أبعاد السيارة الطول 4597 متر، العرض 1736 متر، الارتفاع 1462 متر، سعة صندوق التخزين 405 لتر.

تأتي السيارة مع مجموعة من أنظمة الأمان القوية مثل الوسائد الهوائية المتوفرة في المقاعد الأمامية للراكب والسائق.

مع أفضل نظام فرامل ABS، وأيضًا مع إمكانية غلق الفرامل ومنع الانزلاق، والعمل على توزيع الفرامل بشكل متساوي على جميع أجزاء السيارة.

التصميم الخارجي أنيق ورائع حيث تأتي بمصابيح أمامية وخلفية، مع جنوط مقاس 15 بوصة

بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وأفضل نظام ذكي لركن السيارة.

تأتي السيارة بأفضل مميزات داخلية قوية حيث يتوفر بها مسند للذراع في المقاعد الخلفية بالوسط.

وأيضًا مسند ذراع المقعد الأمامي، مع نظام قفل مركزي، المقاعد الخلفية قابلة للطي.

يتوفر فتحة سقف كهربائية، جهاز كمبيوتر لمعرفة الأميال المتبقية، حامل للأكواب.

أما عن المزايا الترفيهية فهي أيضًا قوية للغاية حيث تأتي السيارة بمدخل يو اس بي، ومدخل أي يو أكس.

إمكانية الدخول من غير مفتاح، مدخل أمامي 12 فولت، مشغل أقراص، تكييف يدوي، عداد مسافات.

مواصفات ومزايا سيارة شيفروليه أوبترا 2021

قد تفتقر السيارة لميزة طي المرايا الجانبية أتوماتيكي.

هذا بالإضافة إلى أن البعض اشتكى من صدور صوت للمحرك حتى مع السرعة المتوسطة.

والعزل ليس بالمستوى المطلوب.

عيوب سيارة شيفروليه أوبترا 2021سعر السيارة

أما عن سعرها فهو يتوفر أربعة فئات من السيارة