شيفروليه ماليبو 2021 أكثر سيارة مريحة للأعصاب سعرها ومواصفاتها بالتفصيل

شيفروليه ماليبو 2021 ، منذ أن أعلن الوكيل الحصري لماركة شيفروليه شركة المنصور للسيارات عن إطلاق إصدار جديد من الشركة، والجميع في تأهب شديد لمعرفة كيف سيكون تصميمها الخارجي، وما هي الإمكانيات التي ستأتي بها، وهل ستكون محققة لكل ما يحلمون به العملاء أم ستكون بنفس إمكانيات ومواصفات الإصدار السابق، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو 2021، والتي تأتي بفئتين مختلفة في الإمكانيات والكماليات الداخلية، حتى تستطيعوا اختيار قرار الشراء.

شيفروليه ماليبو 2021

السيارة تأخذ شكل سيدان، وتم إضافات بعض المواصفات والإضافات الجديدة التي جعلتها محط اهتمام من الجميع، وأيضًا قادرة على منافسة الشركات الأخرى بنفس الفئة السعرية.

حيث جاءت بتصميم رائع عصري يتناسب مع جميع الأشخاص، وأيضًا مساحة داخلية واسعة مع كم هائل من الأنظمة سواء الأمان أو الترفيهية.

مواصفات ومزايا شيفروليه ماليبو 2021

كما ذكرنا في البداية يتوفر من السيارة فئتين، ولم تقدم الشركة أي تغييرات جوهرية على المحرك، فهو مازال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تربو، يأتي بقوة 163 حصان، عزم دوران 250 نيوتن / متر.

مع ناقل حركة 6 سرعات، نظام جر أمامي للعجلات، ابعاد السيارة الطول 4.925 ملم، العرض 1.854 ملم، الارتفاع 1468 ملم.

مواصفات ومزايا الفئة الأولى

طول قاعدة العجلات 2.830 ملم، وتلك هي مواصفات ومزايا الفئة الأولى للسيارة:-

تأتي مع اثنان من الوسائد الهوائية، نظام مساعدة السائق عند صعود المرتفعات، مع أفضل نظام توجيه كهربائي.

يتوفر فتحات للتكييف بالمقاعد الخلفية + مخرج كهربائي 230 فولت.

إمكانية التعديل على مقعد السائق وأيضًا الراكب الأمامي بــ 6 وضعيات.

المقاعد مصنوعة من الجد، كما يتوفر بها مسند للمقاعد الأمامية والخلفية.

كما تأتي السيارة بمكابح يد كهربائية، و أماكن تثبيت مقاعد الأطفال.

عجلة القيادة متعددة الوظائف، وأيضًا قابلة للتعديل لشعور السائق.

إمكانية التعديل على الزجاج كهربائيًا بشكل أوتوماتيكي عند الفتح فقط.

يتوفر بها مخرج كهرباء 230 فولت، مع نظام عزل صوت، وأفضل نظام تشغيل ذكي، مع نظام دعم قطني كهربائيًا.

التصميم الخارجي للسيارة يأتي مُطعم من الكروم، مع مصابيح أمامية من الهالوجين، ومصابيح إضاءة نهارية ليد، والمصابيح الخلفية ضبابية.

يتوفر بالسيارة مجموعة من الأنظمة المساعدة والترفيهية الرائعة مثل نظام مراقبة ضغط الإطارات، شاشة بمقاس 8 بوصة تعمل باللمس، إمكانية الاتصال مع أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، بلوتوث، 6 مكبرات للصوت، مخرج USB – USB-C – AUX.

مواصفات الفئة الثانية

أما مواصفات الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو 2021 فهي كالآتي:-

يتوفر بالفئة الثانية من السيارة كل ما سبق بالإضافة لعدة إمكانيات ومواصفات إضافية رائعة مثل:-

مستشعرات أمامية، كاميرا خلفية، مكيف هواء أوتوماتيكي.

ناقل الحركة + عجلة القيادة + المقاعد مصنوعة من الجلد.

الزجاج كهربائي أوتوماتيكي بالفتح والغلق.

إمكانية تشغيل السيارة عن بٌعد.

تعديل مقعد السائق كهربائيًا بـ 8 وضعيات.

كاميرا خلفية اتش دي.

فتحة سقف بانوراما، مقابض خارجية من الكروم.

عيوب سيارة شيفروليه ماليبو 2021

السيارة غير اقتصادية في استهلاك الوقود، كما أنها تميل عند الدوران بشكل واضح، ولا يمكن العثور على قطع الغيار بسهولة، كما أنه لا يتوفر فيها الوضع الرياضي للقيادة.

سعر السيارة

أما عن سعر الفئتين فهو كالتالي