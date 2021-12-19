عمرك ما هتلاقى كده …..افضل عروض سيارة فورد إكسبيديشن 2021 من فورد الناغي بدون دفعه أولي

عروض فورد إكسبيديشن 2021 ،تقدم شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عروض تقسيط سيارات فورد التي من ضمنها عروض فورد إكسبيديشن 2021 من فورد الناغي، اطلع على العرض وتعرف على مميزاته وتفاصيله والشروط التي يجب إتباعها وطريقة التقديم لها، سيارة فورد إكسبيديشن سيارة عائلية تسع لثمانية راكب بها ذات تصميم جذاب وأنيق، مطورة بالكامل عن فئتها السابقة.

عروض فورد إكسبيديشن 2021 من فورد الناغي

تقدم شركة فورد الناغي العديد من العروض متوفرة حتى نهاية العام الحالي على العديد من سيارات فورد، والتي من ضمنها سيارة فورد إكسبيديشن 2021 بجميع فئاتها، العرض يحوي العديد من المميزات المقدمة للمتقدم في الحصول عليها:

فورد، والتي من ضمنها سيارة فورد إكسبيديشن 2021 بجميع فئاتها، العرض يحوي العديد من المميزات المقدمة للمتقدم في الحصول عليها: قيمة القسط الشهري للسيارة يبدأ من 2199 ريال سعودي، القيمة القسط الشهرية شاملة الضريبة المضافة.

ضمان للسيارة لمدة 5 سنوات من الحصول عليها في حالة عدم تعدي السيارة مسافة سير 100000 كيلو.

صيانة مجانية للسيارة لمدة 3 سنوات في حالة عدم تعدي مسافة سير 60000 كيلو.

العرض يعفي المتقدم من الدفعة الأولي للسيارة.

ليس لها رسوم إدارية.

بدون هامش ربح على تقسيط السيارة

تفاصيل عرض فورد إكسبيديشن

شروط عرض فورد إكسبيديشن

سيارة فورد لإكسبيديشن من السيارات التي تعطيك الشعور بمغامرات العصر الجديد، سيارة قابلة للتكيف في جميع الطرق بالرغم من حجم السيارة الضخم إلا أنها من السيارات ذات السرعات العالية، لديها القدرة على مواجهة جميع ما يعترض طريقها.

تحتوي السيارة على العديد من المميزات الحديثة، بداية من التكنولوجيا الغير متوفرة بجميع السيارات إلى وسائل الأمان العديدة التي تضمن سلامة السائق والركاب، حتى وسائل الترفيه لم تنسى شركة فورد بتوفير أحدثها بالسيارة.

يختلف قسط السيارة بحسب الفئة المختارة من قبل العميل.

قسط السيارة لا يشمل كل من رسوم التسجيل ورسوم نقلها.

قد يختلف القسط الشهري للسيارة من نفس الفئة حسب سجل العميل الائتماني.

سعر تأمين السيارة غير موحد، يختلف بحسب سجل العميل في القيادة.

تطبيق جميع شروط وأحكام جهة تمويل السيارة.

يمكنك طلب التقديم من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

عرض فورد إكسبيديشن متوفر حتى نهاية العام الحالي يوم 31 من شهر ديسمبر 2021.