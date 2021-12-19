سيارة الاحلام.. سيارة تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

سيارة تويوتا فورتشنر 2021، تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية من أجود أنواع ماركات السيارات ولها الكثير من الخصائص والمواصفات والتي تجعلها تنفس وبقوة أقوى أنواع ماركات السيارات، حيث تعتبر السيارة من موديل فورتشنر من أكثر السيارات من الموديل الذي يحمل أفضل مواصفات من التقنيات اليابانية الأكثر تطور، وهذا الطراز الياباني الفريد في مواصفاته يعتبر أكثر نوعيات السيارات التي تمتاز براحة مقاعدها واتساع مقصورتها الداخلية، والتي تمتاز بأنها من بين أفضل موديلات السيارات، وبالنسبة لأهم المواصفات الخاصة بالسيارة فهذ ما سنتعرف عليه من خلال ما يلي من السطور القادمة.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2021

السيارة من الماركة العالمية الشهيرة تويوتا قد قامت بالطرح للسيارة المميزة من موديل فورتشنر، وتمتاز تلك السيارة بأنها من السيارات التي تتحمل بقوة تصميمها من الداخل والخارج السير في الطرق الوعرة، وبالنسبة للمواصفات الأساسية للسيارة فهذا ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي من النقاط القادمة.

السيارة تمتاز بقوة المحرك التي تبلغ ما يعدل مائة وأربعة حصان

عزم الدوران الخاص بالمحرك يبلغ أربعمائة خمسة وسبعين نيوتن لكل متر.

يبلغ التسارع الخاص بالسيارة من الموديل المميز فورتشنر من صفر وحتى مائة كم يبلغ أحد عشر ثانية.

السيارة تمتاز برحابة المقصورة الداخلية وتوفر العديد من سبل الراحة ومن أهمها اتساع المقاعد وخاماتها ممتازة تتحمل الاستعمال المتكرر.

السيارة تعد محتوية على العديد من سبل الرفاهية ومن أهمها توفر الشاشة بحجم سبعة بوصة، مع توفر الراديو بالسيارة.

السيارة تمتاز بأنها من السيارات المؤهلة للمرور بالطرق الوعرة وتمتاز بقوة عجلاتها.

السيارة يتوفر فيها نظام التكييف الداخلي للتحسين من الأجواء داخل مقصورة السيارة.

يتوفر بمقاعد السيارة أنواع الوسائد الهوائية والتي تحمي الركاب حال التعرض لأي رضوض أو صدمات والوقاية من التصادمات حال التعرض لأي حادث لا قدر الله.

أيضا السيارة تتوفر بأنواع الفرامل والتي تمنع الانغلاق من النظام إي بي دي وتعتبر أهم الملحقات الأساسية بالسيارة والتي توفر أعلى معدلات الأمان كما يتوفر نظام الفرامل الإلكتروني

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2021أهم تجهيزات الأمان التي تتوفر في سيارة تويوتا فورتشنر 2021