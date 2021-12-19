العملاق الكوري وصل.. سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الخيال

سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج أكثر التفاصيل المبحوث عنها حيث تعد السيارة من النوع كيا سبورتاج من أبرز السيارات من النوع الرياضي المميز حيث تعتبر السيارة حاملة لأقوى المواصفات لهذا النوع من السيارات والتي تحمل الكثير من التقنيات التكنولوجية الأكثر تميز والتي تعد من أفضل المواصفات القياسية الخاصة بالسيارة والتي يرغب في التعرف عليها مختلف العملاء الراغبين في الحجز لهذا الموديل الأكثر تميز، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المواصفات التي تخص السيارة من موديل سبورتاج الأحدث لموديل عام ألفين اثنين وعشرين كما سنوضح تكلفة الشراء للسيارة.سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
السعر والمواصفات الخاصة بالسيارة سبورتاج 2022 من بين أهم المعلومات والتي يرغب في أن يتعرف عليها مختلف محبي الاطلاع على كل جديد وعلى الموديلات الأحدث بعالم السيارات الزاخر بالتقنيات والتطويرات على أهم السيارات التي تنتمي لأقوى الماركات، ومن خلال الآتي في الفقرة القادمة نتعرف على أهم مواصفات السيارة من موديل سبورتاج الرياضية الأكثر تميز.
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
من بين أهم المواصفات التي تتمتع بها السيارة ما يلي في النقاط القادمة:
- السيارة متوفر منها عدد خمس نسخ كل نسخة تعد من فئة مختلفة.
- السعة الخاصة بالمحرك لتلك السيارة المتميزة يبلغ ألف وستمائة سي سي.
- المحرك يعد متصل بالناقل الحركي الأوتوماتيكي الذي يعد مكون من عدد ست حركات.
- التسارع يصل من الثبات وحتى مئة كم في لساعة بأقل من إحدى عشر ثانية.
- السيارة يعد متوسط استهلاكها من الوقود ما يعدل ستة وثمانية من عشر لتر وهذا لكي يتم القطع لمسافة تبلغ مائة كيلو متر خلال الساعة.
- العديد من التجهيزات المميزة بالسيارة لزيادة مستوى الأمان للقيادة ومنها الوسائد الهوائية وكذلك توفر الفرامل والتي تمنع الانزلاق.
سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 للفئة الأول أربعمائة وأربعة عشر ألف جنيه مصري والسيارة من فئتها الثانية بالسعر أربعمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه، ونسخة سيارة سبورتاج من فئتها الثالثة بالسعر أربعمائة أربعة وتسعين ألف جنيه.
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سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج أكثر التفاصيل المبحوث عنها حيث تعد السيارة من النوع كيا سبورتاج من أبرز السيارات من النوع الرياضي المميز حيث تعتبر السيارة حاملة لأقوى المواصفات لهذا النوع من السيارات والتي تحمل الكثير من التقنيات التكنولوجية الأكثر تميز والتي تعد من أفضل المواصفات القياسية الخاصة بالسيارة والتي يرغب في التعرف عليها مختلف العملاء الراغبين في الحجز لهذا الموديل الأكثر تميز، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المواصفات التي تخص السيارة من موديل سبورتاج الأحدث لموديل عام ألفين اثنين وعشرين كما سنوضح تكلفة الشراء للسيارة.سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
السعر والمواصفات الخاصة بالسيارة سبورتاج 2022 من بين أهم المعلومات والتي يرغب في أن يتعرف عليها مختلف محبي الاطلاع على كل جديد وعلى الموديلات الأحدث بعالم السيارات الزاخر بالتقنيات والتطويرات على أهم السيارات التي تنتمي لأقوى الماركات، ومن خلال الآتي في الفقرة القادمة نتعرف على أهم مواصفات السيارة من موديل سبورتاج الرياضية الأكثر تميز.
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
من بين أهم المواصفات التي تتمتع بها السيارة ما يلي في النقاط القادمة:
- السيارة متوفر منها عدد خمس نسخ كل نسخة تعد من فئة مختلفة.
- السعة الخاصة بالمحرك لتلك السيارة المتميزة يبلغ ألف وستمائة سي سي.
- المحرك يعد متصل بالناقل الحركي الأوتوماتيكي الذي يعد مكون من عدد ست حركات.
- التسارع يصل من الثبات وحتى مئة كم في لساعة بأقل من إحدى عشر ثانية.
- السيارة يعد متوسط استهلاكها من الوقود ما يعدل ستة وثمانية من عشر لتر وهذا لكي يتم القطع لمسافة تبلغ مائة كيلو متر خلال الساعة.
- العديد من التجهيزات المميزة بالسيارة لزيادة مستوى الأمان للقيادة ومنها الوسائد الهوائية وكذلك توفر الفرامل والتي تمنع الانزلاق.
سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 للفئة الأول أربعمائة وأربعة عشر ألف جنيه مصري والسيارة من فئتها الثانية بالسعر أربعمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه، ونسخة سيارة سبورتاج من فئتها الثالثة بالسعر أربعمائة أربعة وتسعين ألف جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملاق الكوري وصل.. سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الخيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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