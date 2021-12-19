مواصفات «تويوتا راش» موديل 2022 السيارة الفخمة المميزة

تويوتا راش 2022 هي أصغر سيارات الدفع الرباعي للشركة، تتميز السيارة بإن النصف الأمامي أكثر راحة مع عدد كبير من الميزات المفيدة، ولديها تغييرات فنية متواضعة لجعلها أكثر راحة، كما أنها تبدو أجمل بكثير من الشاحنة التجارية حيث يتوفر محرك سعة 1.5 لتر فقط. لديها علبة تروس أوتوماتيكية بأربع سرعات، ولديها ثلاثة صفوف من الكراسي،مقود كهربائي، نوافذ كهربائية ومرايا

سيارة تويوتا راش 2022

تحتوي علي قفل مركزي، دخول وبدء تشغيل ذكي بدون مفتاح ، مكيف هواء تلقائي ، مقاعد قماشية ، نظام ترفيه صوتي مع دعم AM / FM / CD / AUX / USB ، أدوات تحكم في الصوت على عجلة القيادة ، 6 مكبرات صوت ، LED المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية والجناح الخلفي والعجلات المعدنية مقاس 17 بوصة هي ميزات قياسية. يأتي قياسيًا مع وسائد هوائية مزدوجة وأكياس هوائية جانبية / ستارية ، ونظام ABS مع توزيع إلكتروني للفرامل (EBD) ، وأجهزة استشعار خلفية لوقوف السيارات ، و ESP ، ومساعد بدء التلال ، وجهاز مراقبة ضغط الإطارات.

سعة المحرك والطاقة (لتر) 1.5

الاسطوانات 4

نوع محرك الأقراص دفع على جميع العجلات

سعة خزان الوقود (لتر) 45

استهلاك الوقود (كم / لتر) 8.0

نوع الوقود بنزين

حصان (حصان) 103

قوة الشد (نانومتر) 135

ناقل حركة تلقائي

السرعة القصوى (كم / ساعة) 175

القدرة على الجلوس الجلوس لـ 7 أشخاص

تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (ثانية) 13.0

الأبعاد (متر) 4.435

الطول (متر) 1.695

الارتفاع (بالمتر) 1.705

قاعدة العجلات (بالمتر) 2.685

حجم الصندوق (لتر) 213

وسائد هوائية مع ABS (نظام المكابح المانعة للانغلاق)

جهاز مكافحة السرقة

توزيع قوة الفرامل الإلكترونية (EBD)

ساعد على التل منع الحركة

مثبتات ISO لمقاعد الأطفال

حساسات ركن أمامية وخلفية

شداد حزام الأمان – أمامي فقط

عرض مراقبة ضغط الإطارات

التحكم في ثبات السيارة (VSC) (VSC)

ضوء في منطقة الشحن مركز مسند الذراع

نظام قفل مركزي

مقاعد من القماش

مقاعد خلفية قابلة للطي

المقاعد الخلفية مع تقسيم 60:40 قابلة للطي.

أضواء في Footwell

مقاعد من الجلد

فتحات مكيف الهواء في الخلف

حاملات أكواب في الخلف

جيوب في الخلف

تعديل المقعد يدويًا

تعديل إمالة التوجيه

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