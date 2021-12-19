مواصفات «تويوتا راش» موديل 2022 السيارة الفخمة المميزة

تويوتا راش 2022 هي أصغر سيارات الدفع الرباعي للشركة، تتميز السيارة بإن النصف الأمامي أكثر راحة مع عدد كبير من الميزات المفيدة، ولديها تغييرات فنية متواضعة لجعلها أكثر راحة، كما أنها تبدو أجمل بكثير من الشاحنة التجارية حيث يتوفر محرك سعة 1.5 لتر فقط. لديها علبة تروس أوتوماتيكية بأربع سرعات، ولديها ثلاثة صفوف من الكراسي،مقود كهربائي، نوافذ كهربائية ومراياسيارة تويوتا راش 2022
تحتوي علي قفل مركزي، دخول وبدء تشغيل ذكي بدون مفتاح ، مكيف هواء تلقائي ، مقاعد قماشية ، نظام ترفيه صوتي مع دعم AM / FM / CD / AUX / USB ، أدوات تحكم في الصوت على عجلة القيادة ، 6 مكبرات صوت ، LED المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية والجناح الخلفي والعجلات المعدنية مقاس 17 بوصة هي ميزات قياسية. يأتي قياسيًا مع وسائد هوائية مزدوجة وأكياس هوائية جانبية / ستارية ، ونظام ABS مع توزيع إلكتروني للفرامل (EBD) ، وأجهزة استشعار خلفية لوقوف السيارات ، و ESP ، ومساعد بدء التلال ، وجهاز مراقبة ضغط الإطارات.مواصفات سيارة تويوتا راش
- سعة المحرك والطاقة (لتر) 1.5
- الاسطوانات 4
- نوع محرك الأقراص دفع على جميع العجلات
- سعة خزان الوقود (لتر) 45
- استهلاك الوقود (كم / لتر) 8.0
- نوع الوقود بنزين
- حصان (حصان) 103
- قوة الشد (نانومتر) 135
- ناقل حركة تلقائي
- السرعة القصوى (كم / ساعة) 175
- القدرة على الجلوس الجلوس لـ 7 أشخاص
- تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (ثانية) 13.0
- الأبعاد (متر) 4.435
- الطول (متر) 1.695
- الارتفاع (بالمتر) 1.705
- قاعدة العجلات (بالمتر) 2.685
- حجم الصندوق (لتر) 213
- وسائد هوائية مع ABS (نظام المكابح المانعة للانغلاق)
- جهاز مكافحة السرقة
- توزيع قوة الفرامل الإلكترونية (EBD)
- ساعد على التل منع الحركة
- مثبتات ISO لمقاعد الأطفال
- حساسات ركن أمامية وخلفية
- شداد حزام الأمان – أمامي فقط
- عرض مراقبة ضغط الإطارات
- التحكم في ثبات السيارة (VSC) (VSC)
- ضوء في منطقة الشحن مركز مسند الذراع
- نظام قفل مركزي
- مقاعد من القماش
- مقاعد خلفية قابلة للطي
- المقاعد الخلفية مع تقسيم 60:40 قابلة للطي.
- أضواء في Footwell
- مقاعد من الجلد
- فتحات مكيف الهواء في الخلف
- حاملات أكواب في الخلف
- جيوب في الخلف
- تعديل المقعد يدويًا
- تعديل إمالة التوجيه
الوسوم
تويوتا راش 2022 هي أصغر سيارات الدفع الرباعي للشركة، تتميز السيارة بإن النصف الأمامي أكثر راحة مع عدد كبير من الميزات المفيدة، ولديها تغييرات فنية متواضعة لجعلها أكثر راحة، كما أنها تبدو أجمل بكثير من الشاحنة التجارية حيث يتوفر محرك سعة 1.5 لتر فقط. لديها علبة تروس أوتوماتيكية بأربع سرعات، ولديها ثلاثة صفوف من الكراسي،مقود كهربائي، نوافذ كهربائية ومراياسيارة تويوتا راش 2022
تحتوي علي قفل مركزي، دخول وبدء تشغيل ذكي بدون مفتاح ، مكيف هواء تلقائي ، مقاعد قماشية ، نظام ترفيه صوتي مع دعم AM / FM / CD / AUX / USB ، أدوات تحكم في الصوت على عجلة القيادة ، 6 مكبرات صوت ، LED المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية والجناح الخلفي والعجلات المعدنية مقاس 17 بوصة هي ميزات قياسية. يأتي قياسيًا مع وسائد هوائية مزدوجة وأكياس هوائية جانبية / ستارية ، ونظام ABS مع توزيع إلكتروني للفرامل (EBD) ، وأجهزة استشعار خلفية لوقوف السيارات ، و ESP ، ومساعد بدء التلال ، وجهاز مراقبة ضغط الإطارات.مواصفات سيارة تويوتا راش
- سعة المحرك والطاقة (لتر) 1.5
- الاسطوانات 4
- نوع محرك الأقراص دفع على جميع العجلات
- سعة خزان الوقود (لتر) 45
- استهلاك الوقود (كم / لتر) 8.0
- نوع الوقود بنزين
- حصان (حصان) 103
- قوة الشد (نانومتر) 135
- ناقل حركة تلقائي
- السرعة القصوى (كم / ساعة) 175
- القدرة على الجلوس الجلوس لـ 7 أشخاص
- تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (ثانية) 13.0
- الأبعاد (متر) 4.435
- الطول (متر) 1.695
- الارتفاع (بالمتر) 1.705
- قاعدة العجلات (بالمتر) 2.685
- حجم الصندوق (لتر) 213
- وسائد هوائية مع ABS (نظام المكابح المانعة للانغلاق)
- جهاز مكافحة السرقة
- توزيع قوة الفرامل الإلكترونية (EBD)
- ساعد على التل منع الحركة
- مثبتات ISO لمقاعد الأطفال
- حساسات ركن أمامية وخلفية
- شداد حزام الأمان – أمامي فقط
- عرض مراقبة ضغط الإطارات
- التحكم في ثبات السيارة (VSC) (VSC)
- ضوء في منطقة الشحن مركز مسند الذراع
- نظام قفل مركزي
- مقاعد من القماش
- مقاعد خلفية قابلة للطي
- المقاعد الخلفية مع تقسيم 60:40 قابلة للطي.
- أضواء في Footwell
- مقاعد من الجلد
- فتحات مكيف الهواء في الخلف
- حاملات أكواب في الخلف
- جيوب في الخلف
- تعديل المقعد يدويًا
- تعديل إمالة التوجيه
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