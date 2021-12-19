تويوتا بيلتا toyota belta 2022 الجديدة أرخص سيارة يابانية سعرها ومواصفاتها

سيارة تويوتا بيلتا toyota belta 2022 سعرها ومواصفاتها من السيارات اليابانية التي تتميز بالأناقة، وهي تحتوي على محرك رباعي الاسطوانات تبلغ سعته 1500 سى سى وقوة المحرك تبلغ 103 حصان، وسوف نتناول في هذا المقال العديد من المعلومات حول مميزات السيارة ومواصفاتها وابعادها وسعرها بالتفصيل كما سوف نذكر تصميمها من الداخل والخارج.

يبلغ طول هذه المركبة 4,490 مليمتر وعرضها 1730 ملليمتر بينما الارتفاع 1475 مليمتر متر وتبلغ مساحة التخزين الخلفية لها 478 لتر، وهذه السيارة تحتوي على أفضل معايير الأمن والسلامة حيث يوجد بها وسائد هوائية، بالإضافة إلى وجود فرامل مانعة للانزلاق وبها نظام التوزيع الإلكتروني الفرامل وتحتوي على نظام ضد السرقة وأماكن مخصصة لتثبيت مقاعد الأطفال.

يوجد في السيارة مصابيح خلفية وأمامية كما تحتوي على مرايا جانبية تعمل بالكهرباء ومكيف هوائي يدوي وعجلة القيادة مغطى بالجلد وكذلك المقاعد ويمكنك ضبط مستوى المقعد على حسب الرغبة والزجاج للسيارة كهربي وتحتوي على جنوط رياضية مقاسها يبلغ 15 بوصة، كما يوجد بها بلوتوث ومكبرات الصوت وتحتوي على مدخل يو اس بي للشحن التليفون ويوجد في عجلة القيادة راديو.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا toyota belta 2022

قوة محرك سيارة تويوتا بيلتا oyota belta

سيارة تويوتا بيلتا 2022 تتميز بقوة المحرك والأداء المميز على الطريق، ويصل عزم دوران لها 138 نيوتن على المتر وهي أوتوماتيكية و تتسارع من الثبات إلى 100 كيلو في الساعة في حوالي 12 ثانية، كما أنها تمتاز السيارة بعدم استهلاك الوقود ويمكن التحكم فيه بشكل انسيابي وتعتبر هذه السيارة الخيار الأمثل للعديد من العملاء وقد أبهرت الجميع بمواصفاتها وكماليتها وسعرها الرائع وتحتوي على مرآة تعتيم داخلية تعمل بشكل اوتوماتيكي.

تصميم سيارة تويوتا بيلتا 2022

سيارة تويوتا بيلتا 2022 صالونها مميز وتحتوي على شاشة ترفيهية رائعة وتم تصنيعها مواد عالية الجودة، وهي من السيارات الفخمة. الشاشة تعمل بنظام اللمس المتعدد يبلغ حجمها 7 بوصة، وتدعم أجهزة الأندرويد والابل ويوجد بها خمس مقاعد كما تحتوي على نظام التحكم عن بعد، ونظام آخر خاص بالثبات على الطرق السريعة.

سيارة تويوتا بيلتا 2022 يبلغ سعرها في مصر بالنسبة للأكتيف الفئة الأولى 235 ألف جنيه.

بينما الفئة الثانية سمارت 275000 جنيه وقد أقرت العديد من المصادر أن موزعين ماركة تويوتا سيقومون بزيادة الأسعار بشكل غير رسمي حوالي 20,000 جنيه.

سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات حول سيارة تويوتا بيلتا 2022 كما ذكرنا كل المواصفات الخاصة بهذه السيارة من الكماليات والامكانيات، وأدائها وقوة المحرك لها وسعة الشنطة التخزينية بها وتصميمها وابعادها وسعرها في مصر.