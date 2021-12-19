العملاقة وصلت… تويوتا راف 4 2022 الجديدة كليا وأبرز مواصفاتها ومميزاتها الجبارة

ننشر اليوم أسعار سيارة تويوتا راف 4 2022 في السوق السعودية وأبرز مواصفاتها ومميزاتها التي تتمتع بمقصورة داخلية متطورة وعالية الجودة كما أن الديكور الداخلي للمقصورة مبتكر وتندرج ضمن فئة سيارات إس يو في الرياضية التي تستخدم في مهام عديدة ويمكنها السير على الطرق الوعرة وتتمتع كل سيارات شركة تويوتا اليابانية بمثوقية عالية حيث أن خيار المشتري الأول يكون سيارات تويوتا اليابانية لأنها تتميز بإمكانيات عالية بالإضافة إلى أسعارها المناسبة للكثير من الفئات المجتمعية.

متوفر منها اللون الأزرق، الأبيض، الأسود اللامع، الفضي، السماوي، الأحمر والأبيض السوبر.

مقاس الجنوط الرياضية لعجلات السيارة يبلغ 18 بوصة.

تحتوي من الأمام على شبك عريض يتوسطه شعار شركة تويوتا اليابانية مطلي بمادة الكروم اللامع.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

العجلة المركزية للقيادة تساعد في تكييف وتهوية السيارة.

حاملات للأكواب من خلف وأمام الركاب.

دايو إف إم و إيه إم.

النظام الصوتي داخل السيارة مكون من 5 مكبرات صوتية من النوع GBL.

منافذ USB.

مرآة من الخلف يمكن طيها.

المقاعد الداخلية مصنوعة من الجلد الفاخر من النوع Softex.

تنقية هواء السيارة الداخلي بأنظمة متطورة.

شحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها 7 بوصة.

سعة محرك السيارة تبلغ 2500 سي سي وقوته تصل إلى 203 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 250 نيوتن لكل متر.

يقترن المحرك بناقل حركي يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 8 نقلان.

نظام الدفع الأمامي لعجلات السيارة.

ذات موثوقية عالية لأنها موديل ياباني المنشأ.

حجم ومساحة الشحن كبير إلى حد ما.

استهلاكها من البنزين اقتصادي.

مزودة بأفضل وسائل الترفيه والأمان والسلامة.

مقاعد السيارة غير مريحة إلى حد ما.

صوت المحرك عالي مما يتسبب في ضوضاء خارجية للركاب.

الفئات العليا من السيارة أسعارها عالية جدًا.

سعر السيارة للفئة الأساسية فوق النسبة المتوسطة مقارنة بالسيارات المنافسة لها.

للفئة الأساسية فوق النسبة المتوسطة مقارنة بالسيارات المنافسة لها. لم يتم حدوث تعديلات كثيرة على الطراز لهذا العام.

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تبلغ أسعار السيارة في السعودية 155 ألف ريال سعودي.