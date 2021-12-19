العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا هايس 2022 من عبد اللطيف جميل بأقل قسط شهري على 60 شهر

العرض الجبار.. تقسيط سيارة تويوتا هايس 2022 من عبد اللطيف جميل كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية عن عدة عروض خاصة بالتقسيط على أسعار سيارة تويوتا هايس 2022 الجديدة والتي تحظى بمصداقية عالية لأنها منتج ياباني وأفضل سيارات شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، بالإضافة إلى أنها أثبتت فعاليتها ومصداقيتها وفقًا لآراء بعض المشترين وسنوضح لكم في سطور مقالنا التالية أبرز مواصفات السيارة الجديدة من تويوتا وأسعارها وعرض التقسيط من عبد اللطيف جميل في سوق السيارات السعودي بالإضافة إلى مميزاتها وعيوبها.

سعة محرك السيارة تبلغ 2982 سي سي ويدور بعزم دوران يصل إلى 300 نيوتن للمتر الواحد.

قوة المحرك تبلغ 100 حصان عند دورانه حوالي 3400 لفه في الدقيقة الواحدة.

يتكون المحرك من 4 سلندر ومقترن بفتيس أوتوماتيكي يدوي مكون من 3 سرعات.

معدل استهلاك البنزين داخل السيارة يبلغ 92 لتر.

طول قاعدة عجلات 3110 مللي متر وسعة خزان البنزين تبلغ 70 لتر.

أبعاد السيارة الثلاثة تأتي كالآتي: 5380 ، 1880 و2285 مللي متر على الترتيب (طول – عرض – ارتفاع).

مزودة بعدد من الوسائد الهوائية التي تحمي السائق وركاب الصف الأول عند حدوث الصدمات والحوادث.

خاصية التحكم بالانزلاق من النوع TRC المتطور.

مواصفات سيارة تويوتا هايس 2022مميزات تويوتا هايس 2022

خاصية القفل المركزي لأبواب السيارة.

عجلات السيارة مصنوعة من البلاستيك الصلب القوي.

كشف النقطة العمياء.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.

عجلة قيادة السيارة تعمل كهربيًا.

مصابيح أمامية وخلفية تساعد في قراءة خريطة السيارة عند الرحلات.

حجمها كبير جدًا والمقصورة الداخلية فسيحة تسمح بالرحلات.

فتحة أمامية لتهوية السيارة مطلية بمادة الكروم اللامع.

المصابيح الأمامية مصنوعة من الهالوجين ومصباح خاص للضباب.

التحكم الإلكتروني في جر السيارة.

تتميز بخلوص أرضي صغير إلى حد يبلغ حوالي 18.5 سم.

استهلاكها من البنزين غير موفر واقتصادي وخاصة مقارنة بالسيارات المنافسة.

عيوب تويوتا هايس 2022أسعار تويوتا هايس 2022 وعروض التقسيط من عبد اللطيف جميل

أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل عن التقسيط على سيارة تويوتا هايس الجديدة بقسط شهري يبدأ من 2.008 ريال سعودي من سعرها الكلي الذي يبلغ 100 ألف وربعمئة ريال سعودي لمدة 60 شهرًا بشرط أن يكون القسط الأخير حوالي 40.160 ريال سعودي.