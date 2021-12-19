مواصفات سيارة كيا 2022 الجديدة تعرف على سيارة سيدان الكبيرة وسعرها مفاجأة!!

مواصفات سيارة كيا 2022 الجديدة ، سيارة كيا كي 8 2022 هي من السيارات السيدان كبيرة الحجم ومن السيارات الجديدة بالكامل التي أعلن عنها صانع السيارات الكوري خلال العام الحالي وتم تصميم السيارة حسب الفلسفة التصميمية الجديدة لشركة كيا وتلك الفلسفة تعتمد على الجمع بين المتنافرات والمتضادات، حيث تجمع السيارة الأنيقة بين المميزات الكلاسيكية التي تكون موجودة بالسيارات العائلية كالمساحات الواسعة والراحة كما أنها تجمع بين التقنيات الحديثة في مزيج يجعلها سيارة عملية تلائم للاستعمال اليومي ولمزيد من التفاصيل تعرف عليها.

مواصفات سيارة كيا 2022 الجديدة

سيارة كيا 2022 من الخارج ، سيارة كيا الجديدة تتمتع بتصميم مختلف ومن السيارات المستقبلية ومنها:

السيارة بتصميم جديد للشبك.

كما أن كيا 2022 K8 بها مصدات أمامية كما تمتلك السيارة خطوط جانبية انسيابية.

بها مصدات أمامية كما تمتلك السيارة خطوط جانبية انسيابية. التصميم يجمع بين الطابع الرياضي وبراعة التصميم.

السيارة لها جنوط معدنية بقياس 18 أو 19 إنش.

شكل هيكل السيارة الخارجي مختلف ومصقول بحركته المستمرة حتى في حالة التوقف التام.

سبورتاج 2022 من الداخل

داخلية سيارة كيا كي 8 2022 حصلت على مواصفات جديدة مثل:

خشب مصقول.

جلد ناعم مطرز.

لمسات كروم لامعة.

هذا بالإضافة إلى مواصفات تقنية كيا كي 8 هايبرد 2022 التي تتضمن شاشة بانورامية عريضة منحنية وتتكون من شاشتين مدمجتين بقياس 12.3 إنش، مع شاشة لنظام الملاحة بالإضافة إلى شاشة للوحة العدادات.

أبعاد وأوزان السيارة و مواصفات سيارة كيا 2022 الجديدة : صندوق خلفي بسعة 510 لتر. السيارة بها مقاعد مريحة من نوع Ergo Motion تتمتع السيارة بلوحة تحكم عالية التقنية. السيارة بها شاشة عرض على زجاجها الأمامي. السيارة تتمتع بنظام صوتي (ميريديان) بــ14 سماعة. كما أن بها نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي. كذلك نظام المساعدة على الخروج من السيارة بأمان.

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محركات كيا كي 8 2022

تتوفر سيارة مواصفات كيا كي 8 2022 كيا بعدد من المحركات التي تعمل على البنزين بالإضافة إلى محرك يعمل على الغاز، كما تتوفر سيارة كيا كي 8 هايبرد تعمل بنظام هجين:

محركات البنزين تنقسم إلى اثنان:

محرك GDI 6 سلندر. وهو بسعة 3.5 لتر ليولد قوة 296 حصان. المحرك بعزم دوران 359 نيوتن/م. معدل استهلاك السيارة للبنزين يبلغ 11.1 لتر/100 كم مع نظام الدفع الأمامي. كما انه عند اختيار نظام الدفع الكلي للعجلات يرتفع الاستهلاك إلى 12.5 لتر/100 كم.

محرك GDI 4 سلندر. وهو بسعة 2.5 لتر ليولد قوة 195 حصان. المحرك بعزم دوران 248 نيوتن/م. يبلغ معدل استهلاك البنزين 9.7 لتر/ 100 كم.



أما بالنسبة لمحرك الغاز:

محرك LPi 6 سلندر. وهو بسعة 3.5 لتر ليولد قوة 237 حصان. المحرك بعزم دوران 314 نيوتن/م. يبلغ معدل استهلاك البنزين 14.7 لتر من الغاز لكل 100 كم.



مع العلم أن كافة تلك المحركات تتصل بناقل تروس أوتوماتيكي (قير أوتوماتيك) ينقل قوته للعجلات الأمامية.

Kia K8 2022 سعر

أسعار كيا K8 يبدأ سعر كيا كي 8 2022 (نص فل)

يبدأ من 38,570 دولار أمريكي والذي يعادل 141,650 درهم إماراتي أو 144,639 ريال سعودي.

و أسعار كيا K8 (فل اوبشن)

يبدأ من 51,460 دولار أمريكي والذي يعادل 189 ألف درهم إماراتي أو 192,990 ريال سعودي.

وفي نهاية المقالة نرجو أن تكون مواصفات سيارة كيا 2022 الجديدة و أسعار كيا K8 قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.