أقوي عروض التقسيط …… أقل من 1000 ريال عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2022 من الجبر لمدة 60 شهر وأحدث مميزات السيارة

عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2022 من الجبر لمدة 60 شهر، تمكنت شركة الجبر من أن توفر لكافة العملاء تمويلات متنوعة وأنظمة التقسيط المريحة، لسيارة كيا بيجاس والتي تعتبر من بين الإصدارات بعام 2019، حيث أنها من انتاج الشركة الكورية كيا، وتتميز السيارة بالسعر الاقتصادي المناسب لدى كافة العملاء الكرام، وتتسم السيارة بالعديد من الإمكانيات وتحمل العديد من الوسائل الأمان وأساليب الترفيه، التي تجعل العملاء يرغبون في شراء السيارة بنظام الكاش أو التقسيط المريح على مدار 60 شهر من خلال شهر الجبر.

عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس LX 2020

كشفت شركة الجبر لتمويل السيارات عن إتاحة فرصة التقسيط الشهري على مدار 60 شهر ما يعادل خمس سنوات.

وذلك بعد أن أعلنت عن توفر دفعة أولى لذلك السيارة بقيمة حوالي 4669 ريال سعودي.

على أن يكون معدل الأخيرة من ثمن السيارة نحو حوالي 14007 ريال سعودي.

كما أنه من المقرر أن يتم طرح السيارة بالأسواق بسعر حوالي 646 88 ريال سعودي.

وسوف تكون متاحة من شركة جبر بقسط شهري حوالي 866 ريال سعودي.

كما أن كشفت بعض الجهات أن السيارة سوف تتواجد بفئات متنوعة، قد تصل أقساطها حتى 948 ريال سعودي، وعلى فترة سداد قد تصل نحو حتى 60 شهر.

سعر السيارة في الأسواق يبدأ من 51115 ريال سعودي، والدفعة الأولى تكون بقيمة 5112 ريال سعودي.

أما الدفعة الأخيرة للسيارة بنحو 15335 ريال.

السيارة تتميز بصوت مميز عند القيادة.

وترتفع عن الأرض بدرجة كبيرة مما يساعد على حمايتها من الاحتكاك أو تسبب أي ضرر على الهيكل الخارجي.

السيارة يوجد بها فتيس قوي حيث أنه يدعم العمل من خلال 6 سرعات مختلفة.

سيارة كيا بيجاس مزودة بشاشة متخصصة بعرض المعلومات ذات مقاس 2.8 بوصة.

مزودة بشاشة متخصصة بعرض المعلومات ذات مقاس 2.8 بوصة. يوجد بالسيارة مكبرات للصوت تعمل من خلال عدد السماعات فقد تصل حتى 6 سماعات.

السيارة تتسم باحتوائها على فتحة بالسقف بانوراما.

مزايا سيارة كيا بيجاس 2022