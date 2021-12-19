جوهرة تويوتا الجديدة| تويوتا رايز موديل2022 في الأسواق الخليجية بأسعار ومواصفات خرافية

قامت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات وثاني أشهر شركات السيارات في جمهورية اليابانية ومن أشهر الشركات العالمية بالكشف عن سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كليًا وأعلنت الشركة بأن السيارة أصبحت متاحة حاليًا في كل أسواق السيارات الخليجية وعلى رأسهم سوق السيارات السعودي بمواصفات جبارة وأسعار مميزة وسنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص السيارة من إمكانيات ومميزات وعيوب حيث أنها تعد واحدة من أفضل السيارات اليابانية التي تم إصدارها مؤخرًا.

يبلغ طول السيارة حوالي 4030 مللي متر.

عرض السيارة 1710 مللي متر.

بينما يصل ارتفاعها إلى 1600 مللي متر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5 لتر عند قطع 100 كيلو متر مسافة.

أما طول قاعدة العجلات يبلغ 2252 مللي متر.

سعة محرك السيارة الأول تبلغ 1200 سي سي وقوته 87 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك الأول تبلغ 113 نيوتن لكل متر.

بينما مزودة بمحرك ثاني تبلغ سعته 1000 سي سي وقوته تصل إلى حوالي 97 لتر.

عزم دوران المحرك الثاني يبلغ أقصاه حوالي 140 نيوتن لكل متر ويقترن بناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

الجنوط الرياضي للعجلات مقاسه 16 بوصة.

وظيفة الكشف عن النقطة العمياء.

بدء تشغيل السيارة عن بعد والدخول بدون مفتاح.

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

نقطة اتصال لاسلكية.

اتصال منفذ USB.

راديو Fm , Am.

أنوار السيارة الخلفية تضيء بالليد.

المرايا الجانبية تعمل كهربيًا ويمكن طيها.

النظام الصوتي مزود بأفضل مكبرات الصوت.

المقاعد مصنوعة من قماش فاخر.

نظام ABS للفرامل مانعة للانغلاق.

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 في الأسواق الخليجيةمميزات سيارة تويوتا رايزعيوب سيارة تويوتا رايز

لم يتم الكشف عن أي عيوب حتى الآن للسيارة لأنها جديدة كليًا ولم تباع بالشكل الكافي الذي يجعل عليها تعليقات خاصة بمشاكل تقنية أو داخلية.

أسعار سيارة تويوتا رايز في سوق السيارات الخليجي

توفرت السيارة في سوقين السيارات الإماراتي والسعودي بأسعار مختلفة حيث جاءت أسعارها في سوق السيارات السعودي كالآتي:-

جاءت الفئة الأولى من السيارة XLE بسعر يبدأ من 55.300 ريال سعودي.

بينما الفئة الثانية الليميتد جاءت بسعر 60.500 ريال سعودي.

أما في سوق السيارات الإماراتي توفرت السيارة بفئة واحدة وهي الفئة XLE وجاءت بسعر 57.500 درهم إماراتي.