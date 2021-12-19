“Toyota Camry” سعر ومواصفات سيارة تويوتا كأمري موديل 2022 بالسعودية انطلاق السيارة الأكثر مبيعًا مزودة بأحدث التقنيات

تويوتا كأمري هايبرد هي سيارة مفضلة منذ فترة طويلة في فئة السيارات الموفرة للوقود، هدف تويوتا لعام 2022 هو توسيع شعبية Camry Hybrid مع الحفاظ على الصيغة الحالية ومن أجل كتابة اسمها العالي والعريق المجد، حيث تم تصنيفها كواحدة من أفضل الموديلات من حيث الحجم المتوسط ، على الرغم من شعبية سيارات الدفع الرباعي، يواصل الأمريكيون تفضيلهم لسيارات تويوتا متوسطة الحجم، من أجل توفير قيادة ممتعة لمحبي سيارات القيادة والمغامرة، فهي أيضًا آمنة تمامًا نظرًا لأحدث تقنيات الأمان المستخدمة، بالإضافة إلى الرافعة، من أجل توفير قيادة ممتعة لمحبي سيارات القيادة والمغامرة.

سيارة تويوتا كأمري 2022

تميزت كأمري 2022 بالعديد من الميزات الإضافية وأنظمة الأمان المتقدمة ، فضلاً عن الشاشات العائمة التي يبلغ قياسها سبع أو تسع بوصات، كما تم تجهيزها لأول مرة بنظام الدفع الرباعي ونظام الأداء TRD، مما يمنح الكامري 2022 مجموعة متنوعة من الخيارات في فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم والذي يتضمن عجلات مقاس 18 بوصة، وهوائي زعنفة القرش، وحواف سوداء للنوافذ، ومقابض الأبواب، وأغطية المرايا، بالإضافة إلى المحرك الهجين على الرغم من حقيقة أن العلاج يحجب الكثير من المكونات فلا داعي لاستخدام الطلاء الأسود لاستكماله يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان الخارجية غير السوداء.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كأمري Toyota Camry 2022

من بين ميزات الأمان التحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي، ومراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية، والأضواء العالية التلقائية، والتحكم التكيفي في التطواف لم يعد نظام الدفع الرباعي متاحًا، لقد كانت تويوتا كأمري بائعًا موثوقًا به لأكثر من 40 عامًا ، وهناك سبب لذلك إنه موثوق ومريح ومفيد، وله قيمة سوقية عالية. لن نصفها بأنها مثيرة ، لكن حتى هذا بدأ يتغير.

على الرغم من أن السقف المائل يحد من الارتفاع الخلفي بشكل هامشي المقصورة جيدة التصميم وكبيرة وممتعة وخامات عالية الجودة طراز Touring رياضي أكثر ، بينما يضيف التصميم المحدود المفروشات الجلدية والتطعيمات الخشبية ، مما يرفع أفالون إلى مستوى جديد من الفخامة.

سعر تويوتا كأمري 2022

يصل سعر سيارة كأمري 2022 98900 ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية.