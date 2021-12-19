الوحش اليابانى.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات واسعار رائعة

الوحش اليابانى.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد ، إليكم كافة التفاصيل المتعلقة بأحدث أنواع سيارات شركة تويوتا اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة سيارة تويوتا تندرا 2022، حيث أنها تكون السيارة الأحدث والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المستهلكين في المملكة العربية السعودية نظراً لامتلاكها على مجموعة رائعة ومميزة من المواصفات التي تتمتع بها أغلي وأفضل السيارات، واليوم قامت شركة تويوتا بإصدار أفضل سياراتها التي تأتي بسعر مناسب للجميع، ونحن سنستعرض لكم خلال السطور القادمة أهم مواصفات ومميزات السيارة. الوحش اليابانى.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد الوحش اليابانى.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد من أفضل السمات التي تتسم بها سيارة تويوتا تندرا 2022 : عملت الشركة على أن تقدم تغير جذري في شكل السيارة وكذلك بكافة ملحقاتها كالشاشات الترفيهية والمعلوماتية ومجموعة أخرى من الخيارات المهمة التي يرغب بتواجدها الرياضيون.

تتمتع السيارة بمحرك توربيني يتميز بأنه سداسي الاسطوانات تبلغ سعته إلى حوالي 3.5 لتر بالإضافة إلى أنه مزوج الشاحن.

كما يوجد لها نحرك يتميز بأنه هجين وتبلغ قوته 437 حصان.

تأتي السيارة بتصميمين مختلفين فهي مكونة 4 أبواب وبعدة خيارات خاصة بتصميم الشبك الأمامي و8 تصميمات من الجنوط بحجم يبدأ من 18 إلى 20 بوصة.

تحتوي على مصابيح أمامية ليد وتكون متوفرة على جانبي شبكة السيارة من جهة الأمام.

متوفر في السيارة خيارين للمحرك فالأول وهو الأساسي يكون بسعة 3.5 لتر وبقوة تصل إلى 389 حصان وقوة عزم دوران 649 نيوتن متر وقدرة السحب 8300 رطل، به ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 6 سرعات.

أما بالنسبة إلى الخيار الثاني فهو محرك هجين ثنائي التيربو بسعة 3.5 لتر أي 4500 سي سي مزود ببطارية هيدريد مصنوعة من النيكل والمعدن بقوة 288 فولت يعمل على توليد قوة 437 حصان وقوة عزم دوران 790 نيوتن متر، كما أن قدرة السحب تصل إلى 12000 رطل وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

السيارة مزودة بكابينة مع سرير قصير يبلغ طوله 1.6 متر.

سقف السيارة يحتوي على سقف زجاجي بانورامي.

متوفر أماكن كثير للتخزين داخل السيارة. اسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية اسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية تقدر قيمة السيارة في المملكة السعودية بحوالي 138 ألف ريال سعودي، بينما يكون سعرها في الامارات 135 ألف درهم وسعرها في جمهورية مصر بسعر 583 ألف جنية مصري الوسوم

الوحش اليابانى.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد ، إليكم كافة التفاصيل المتعلقة بأحدث أنواع سيارات شركة تويوتا اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة سيارة تويوتا تندرا 2022، حيث أنها تكون السيارة الأحدث والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المستهلكين في المملكة العربية السعودية نظراً لامتلاكها على مجموعة رائعة ومميزة من المواصفات التي تتمتع بها أغلي وأفضل السيارات، واليوم قامت شركة تويوتا بإصدار أفضل سياراتها التي تأتي بسعر مناسب للجميع، ونحن سنستعرض لكم خلال السطور القادمة أهم مواصفات ومميزات السيارة. الوحش اليابانى.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد الوحش اليابانى.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد من أفضل السمات التي تتسم بها سيارة تويوتا تندرا 2022 : عملت الشركة على أن تقدم تغير جذري في شكل السيارة وكذلك بكافة ملحقاتها كالشاشات الترفيهية والمعلوماتية ومجموعة أخرى من الخيارات المهمة التي يرغب بتواجدها الرياضيون.

تتمتع السيارة بمحرك توربيني يتميز بأنه سداسي الاسطوانات تبلغ سعته إلى حوالي 3.5 لتر بالإضافة إلى أنه مزوج الشاحن.

كما يوجد لها نحرك يتميز بأنه هجين وتبلغ قوته 437 حصان.

تأتي السيارة بتصميمين مختلفين فهي مكونة 4 أبواب وبعدة خيارات خاصة بتصميم الشبك الأمامي و8 تصميمات من الجنوط بحجم يبدأ من 18 إلى 20 بوصة.

تحتوي على مصابيح أمامية ليد وتكون متوفرة على جانبي شبكة السيارة من جهة الأمام.

متوفر في السيارة خيارين للمحرك فالأول وهو الأساسي يكون بسعة 3.5 لتر وبقوة تصل إلى 389 حصان وقوة عزم دوران 649 نيوتن متر وقدرة السحب 8300 رطل، به ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 6 سرعات.

أما بالنسبة إلى الخيار الثاني فهو محرك هجين ثنائي التيربو بسعة 3.5 لتر أي 4500 سي سي مزود ببطارية هيدريد مصنوعة من النيكل والمعدن بقوة 288 فولت يعمل على توليد قوة 437 حصان وقوة عزم دوران 790 نيوتن متر، كما أن قدرة السحب تصل إلى 12000 رطل وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

السيارة مزودة بكابينة مع سرير قصير يبلغ طوله 1.6 متر.

سقف السيارة يحتوي على سقف زجاجي بانورامي.

متوفر أماكن كثير للتخزين داخل السيارة. اسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية اسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية تقدر قيمة السيارة في المملكة السعودية بحوالي 138 ألف ريال سعودي، بينما يكون سعرها في الامارات 135 ألف درهم وسعرها في جمهورية مصر بسعر 583 ألف جنية مصري

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