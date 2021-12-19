ارخص واقوى سيارة.. هيونداي كريتا فيس ليفت 2022 فالسعودية بمواصفات قوية واسعار جبارة

ارخص واقوى سيارة.. هيونداي كريتا فيس ليفت ، بحث العديد من الأشخاص عن أفضل طريقة لشراء سيارة بسعر متوسط وتحتوي على الكثير من المميزات الفريدة من نوعها، لذلك نقدم إليكم سيارة هيونداي كريتا فيس ليفت ٢٠٢٢، والتي نالت إعجاب الملايين، بالإضافة إلى انتشار سيارة هيونداي كريتا فيس ليفت على الكثير من المواقع وصفحات النت مما جذب أنظار الكثير من محبي اقتناء أفضل وأجمل السيارات، فهي ذات تصميم رائع ومميز يتماشي مع لغة العصر الحديث وألوان رائعة وبراقة ولديها الكثير من وسائل الأمان بها وسنقدم لكم الكثير من المعلومات حول تصميمها من الخارج والداخل ومميزاتها وكذلك سعرها في السوق السعودي فتابعنا لتعرف الكثير عنها بشكل تفصيلي.

ارخص واقوى سيارة.. هيونداي كريتا فيس ليفت

تتمتع سيارة هيونداي بالعديد من المواصفات التي جعلتها تتميز عن غيرها من الأنواع الأخرى، ومن ضمنها:

تتمتع هذه السيارة بتصميم رائع يتناسب مع جميع أذواق السيارات في العالم، وتتميز السيارة بواجهة أمامية رائعة وتصميم رياضي مميز.

تصميم داخلي مميز للسيارة من حيث وضع قيادة السيارة مرتفع، ويكشف عن الطريق بالكامل.

مساحة العربية كبيرة سواء من الأمام أو الخلف، ولذا فهي مصممة بشكل أفضل للعائلات.

مساحات الرؤية كبيرة والعامود الأمامي كبير لكن من أسفل لا يعيق الرؤية.

تتميز السيارة بالثبات القوي ، كما يتواجد بها معدات خاصة أبرزها فتحة أعلى السقف وكما انها مزودة بشباة رائعة.

وسائل الأمان بالسيارة كثيرة، كما أن مساحات التخزين داخل السيارة عديدة.

لاتستطيع سماع الأصوات في الخارج عند قيادتك لذلك النوع من السيارة.

السيارة مرفوعة عن الأرض وتناسب كافة الشوارع والطرق.

التصميم الخارجي للسيارة قوي للغاية، حيث في حالة التعرض لحدثة سير بالسيارة لن يتأثر التصميم الخارجي لها.

السيارة سهلة البيع مثل جميع سيارات هيونداي، حيث تتميز بالكثير من المميزات التي تنال اعجاب العديد من الأشخاص.

سعة خزان الوقود للسيارة 55 لتر، كما يحتوي على نظام معين يلق صوت في حالة السرقة.

تنافس هيونداي كريتا الكثير من الماركات العالمية الآخرى في السيارات المشهورة حيث تباع بسعر 66990 ريالاً، نزل من تلك السيارة حوالي أربع وأغلى نوع منها يباع بحوالي 87450 ريال .