أرخص عروض سيارات مستعملة موديلات 2014 – 2018 في حراج السيارات، توفرت ضمن أولى عروض بيع السيارات المستعملة اليوم بالحراج هيونداي النترا 2014 بنزين، ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي جير أوتوماتيك والممشى 240 ألف كيلو متر، المحركات والشاص على الشرط وتتواجد في جدة. السيارة باللون الفضي مع داخلية باللون البيج نظيفة من الصدام للصدام ما عدا دقة بالرفرف الايسر وتم تعديلها، إضاءات هالوجين وإشارات جانبية للمرايا وتحكم كهربائي في الزجاج كهربائي، إمكانية الاتصال بلوتوث ونظام تثبيت سرعة ذكي وعجلة قيادة متعددة الأغراض وعداد للرحلات، السعر المطلوب للبيع 22 ألف ريال.

أرخص عروض سيارات مستعملة بالسعودية

تتوفر للبيع سيارة تويوتا يارس مستعمل 2017 سعودي بنزين وارد عبد اللطيف جميل، ماكينة 4 سلندر 1300 سي سي جير أوتوماتيك والممشى 93 ألف كيلو متر فقط، السيارة باللون الأبيض وداخلية باللون البيج مع مقاعد من القماش الفاخر ومنافذ متعددة للشحن والطاقة، المحركات سليمة أما البودي فهو مرشوش نظيف رفرف وباب خلفي أيمن والسيارة لاتخلو من بعض الخدوش. تتميز بزجاج كهربائي بالكامل، سنتر لوك مع نظام مانع للسرقة عن طريق تعطيل محرك السيارة، فرامل مانعة للانزلاق ووسائد هوائية وغيرها من المواصفات، وصل أعلى سوم على السيارة إلى 27 ألف ريال.

تتوفر للبيع بمكة سيارة نيسان صني 2017 بنزين فئة ستاندر، محرك 4 سلندر 1500 سي سي جير أوتوماتيك والممشى 205 ألف كيلو متر، السيارة بودي بلد ولا تخلو من بعض الخدوش البسيطة كما هو موضح بالصور. تتميز بتحكم كهربائي في المرايا مع تحكم كهربائي أيضاً للزجاج الأمامي ويدوي للزجاج الخلفي، جناح خلفى ومصابيح ضباب خلفية، بها منافذ للشحن والطاقة وتدعم البلوتوث كما أن بها تحكم كامل من خلال المقود في الأوامر الصوتية، السعرالمطلوب للبيع 27 ألف و 500 ريال قابل للتفاوض للجاد.

سيارات مستعملة للبيع بحد رخيص

تتوفر للبيع سيارة مازدا 3 مستعمل موديل 2016 بنزين فئة فل كامل بها مواصفات غاية في الروعة، محرك 4 سلندر 2000 سي سي جير أوتوماتيك والممشى 104 ألف كيلو متر. السيارة إقتصادية في استهلاك الوقود وتتميز بإمكانية الدخول الذكي، رادار، نقط عمياء وبروجكتر، نظام صوتي فاخر وسماعات BOSE. الإضاءات زينون عالي واطي مع أنوار ليد وكشافات أمامية، النوافذ كهربائية بالكامل والمقاعد كراسي جلد بيج، تتميز أيضاً بعجلة قيادة متعددة الأغراض وشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، فتحة سقف وجناح خلفي، كاميرا وحساسات خلفية مع نظام تثبيت سرعة ذكي وإمكانية التشغيل عن طريق البصمة، السعر المطلوب 44 ألف ريال.

وفي آخر عروض بيع وشراء السيارات المستعملة في متابعتنا اليوم، توفرت للبيع بمدينة جدة سيارة نيسان التيما 2018 بمحرك رباعي سعة 2500 سي سي وجير أوتوماتيك CVT، الممشى 147 ألف كيلو متر والمحرك على الشرط شد بلد، البودي بدون حوادث ولكن توجد رشات متفرقة على نظافة والداخلية جلد باللون البيج. تتميز بمرايا وزجاج كهربائيين بالاضافة إلى صندوق خلفي كهربائي، تحكم عن طريق المقود في النظام الصوتي والبلوتوث و مثبت السرعة، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وصل أعلى سوم إلى 36 ألف ريال.