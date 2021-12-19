بسعر خيالى.. سوزوكى فيتارا 2022 فى السعودية ارخص سيارة بامكانيات واسعار جبارة ورائعة

بسعر خيالى.. سوزوكى فيتارا 2022 فى السعودية ، سنقدم لكم الكثير حول موديلات سيارة سوزوكى فيتارا من حيث الأسعار والمميزات ومواصفاتها المتعددة، حتى يكون لدى العامل خبرة كافية حول السيارة ويكون على دراية بكافة مواصفاتها حتى يستطيع التعامل معها، ومن المعروف أن فيتارا لديها الكثير من التفاصيل التي تميزها عن غيرها من السيارات فهي معروفة لدى الكثير من محبي وعشاق السيارات، كما تتميز بتواجد وكلائها في كثير من الدول مما يعطي للمشتري ثقة كبيرة في عملية الشراء، وفي هذا المقال سنوضح إليكم أهم مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة وسعرها داخل المملكة العربية السعودية تابعونا.

بسعر خيالى.. سوزوكى فيتارا 2022 فى السعودية

هناك مجموعة من المواصفات والمميزات التي تتمتع بها سوزوكي فيتارا وسنتعرف عليها من خلال التالي:

ميزة فتح العربية بدون مفتاح، كما يتواجد بها تكييف هوائي.

توفر السيارة للسائق أنظمة مساعدة أبرزها نظام الثبات الإلكتروني، والتحكم الآلي في ارتفاع المصابيح الأمامية.

مزودة بنظام تثبيت السرعة إلى جانب مستشعرات ركن أمامية وخلفية مع دعم الكاميرا الخلفية كما يتواجد بها أزرار حتي تقوم بتشغيل أو توقف المحرك.

لديها الكثير من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية والمكابح ذات القدرة على منع الانغلاق، فضلاً عن القدرة على مراقبة ضغط الإطارات وتوزيع الفرامل إلكترونيًا.

يحتوي Vitara أيضًا على فتحة أعلى السيارة بشكل رائع ومميز وحواف من الكروم، نوافذ مظللة، وأضواء LED نهارية، وممسحة أوتوماتيكية، وهي تقف على عجلات رياضية مقاس 17 بوصة.

تتميز فيتارا الحديثة بوجود بعجلة قيادة مغطاة بالجلد ويستطيع السائق تحكم في حركة المقعد للأعلى أو للأسفل، ومزودة بتكييف هوائي على أحدث طراز، وشاشة تحكم مقاس 7 بوصات تعمل بالتاتش.

تصل سعة المحرك لحوالي 1600 سي سي و120 بالنسبة لقوة الحصان وبها خزان بحجم يصل إلى 47 لتر.

ستجد بالسيارة اللون الفضي على بعض الأماكن بها مثل لوحة العدادات مما يضفي عليها المزيد من الجمال والرقة من اللمسات الفضية في العديد من الأماكن داخل لوحة العدادات.

يوجد بها انذار الكتروني يصدر صوت في حالة حدوث أي حركة مرورية خاطئة.

ستجد سعر السيارة مناسب بشكل كبير للكثير من محبي السيارات حيث تتواجد بسعر 44446 ريال سعودي.